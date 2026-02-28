Trump przerywa milczenie po ataku. Padło jedno słowo

- Wspólna operacja wojskowa USA i Izraela rozpoczęła się, a izraelskie siły zbrojne zaatakowały strategiczne cele w Iranie.
- Prezydent Trump przerwał milczenie, udzielając wywiadu, w którym powiedział: „Jedyne, czego chcę, to wolność dla ludzi”.
- W nagraniu na Truth Social Trump ogłosił rozpoczęcie szeroko zakrojonych operacji bojowych, wzywając Irańczyków do przejęcia kontroli nad swoim rządem.
- Co oznaczają te ostre słowa dla przyszłości konfliktu na Bliskim Wschodzie? Przeczytaj, aby poznać pełne oświadczenie Trumpa.
„Jedyne, czego chcę, to wolność dla ludzi” – pierwsza wypowiedź Trumpa po ogłoszeniu operacji
Po ogłoszeniu operacji militarnej wymierzonej w Iran prezydent USA Donald Trump udzielił krótkiego wywiadu telefonicznego „Washington Post”. Gazeta podkreśla, że była to jego pierwsza wypowiedź po oficjalnym komunikacie o rozpoczęciu operacji.
Trump zapytany o to, jaką „spuściznę” chce po sobie zostawić w kontekście ataku i dążeń do zmiany reżimu, odpowiedział:
„Jedyne, czego chcę, to wolność dla ludzi.”
Dodał też:
„Chcę bezpiecznego narodu i to właśnie będziemy mieć.”
Zgodnie z relacją „Washington Post”, Donald Trump nie odpowiedział przy tym na inne pytania gazety na temat skali operacji i potencjalnego zaangażowania wojsk USA na lądzie. Jego wypowiedzi zostały entuzjastycznie przyjęte przez część irańskiej opozycji. Reza Pahlawi, syn ostatniego szacha Iranu, podziękował Trumpowi za „humanitarną interwencję” i powtórzył jego apel.
Chaos informacyjny w Białym Domu
Sytuację dodatkowo komplikuje zamieszanie komunikacyjne w otoczeniu prezydenta. Portal Axios jako pierwszy podał informację, że Donald Trump planuje wygłosić w sobotę rano czasu lokalnego kolejne przemówienie do narodu. Doniesienia te zostały jednak szybko zdementowane. Przedstawiciel Białego Domu w rozmowie z agencją Reutera stwierdził, że informacje o planowanym wystąpieniu są nieprawdziwe.
Wiarygodności dementi dodaje fakt, że Biały Dom oficjalnie przesunął godzinę zbiórki dla dziennikarzy akredytowanych przy prezydencie w jego posiadłości Mar-a-Lago na Florydzie. Czas ten zmieniono z godziny 9:00 na 12:00 czasu lokalnego (z 15:00 na 18:00 czasu polskiego). Sprzeczne komunikaty mogą świadczyć o dynamicznej i wciąż niezakończonej fazie planowania kolejnych kroków przez amerykańską administrację.
Reakcja Iranu i możliwe konsekwencjeOdpowiedź Teheranu na atak była natychmiastowa. Według napływających informacji, Iran przeprowadził ataki rakietowe na amerykańskie bazy wojskowe zlokalizowane w regionie Zatoki Perskiej. Cele znajdowały się na terytorium:
- Kuwejtu,
- Zjednoczonych Emiratów Arabskich,
- Kataru,
- Bahrajnu.
Rozpoczęty przez USA i Izrael atak na Iran stanowi najpoważniejszą eskalację napięcia na Bliskim Wschodzie od lat. Działania odwetowe Iranu pokazują, że konflikt może szybko rozlać się na cały region, zagrażając stabilności i globalnemu bezpieczeństwu.
Trump w wideo na Truth Social: „Rozpoczęliśmy zakrojone na szeroką skalę operacje bojowe w Iranie”
W udostępnionym nagraniu na Truth Social Donald Trump ogłosił rozpoczęcie działań zbrojnych przeciwko Iranowi i nadał im bardzo twardą ramę: nie jako pojedynczą akcję, ale jako operację o strategicznym celu.
Izrael i USA uderzyły w Iran. Prof. Czulda: „Nie znamy odpowiedzi, jak bardzo to eskaluje”
„Przed chwilą armia Stanów Zjednoczonych rozpoczęła zakrojone na szeroką skalę operacje bojowe w Iranie” — mówił Donald Trump w nagraniu.
„Naszym celem jest obrona narodu amerykańskiego poprzez wyeliminowanie bliskich zagrożeń ze strony irańskiego reżimu – brutalnej grupy bardzo twardych, strasznych ludzi” — kontynuował prezydent USA.
„Jego groźne działania bezpośrednio zagrażają Stanom Zjednoczonym, naszym wojskom, naszym bazom zagranicznym i naszym sojusznikom na całym świecie” — podkreślił Trump.
„Przez 47 lat irański reżim skandował „śmierć Ameryce” i prowadził niekończącą się kampanię rozlewu krwi i masowych morderstw, biorąc na cel Stany Zjednoczone, nasze wojska i niewinnych ludzi w wielu, wielu krajach” — skomentował prezydent.
„Nigdy nie mogą mieć broni nuklearnej”. Trump powtarza to dwa razy
Jednym z głównych punktów wystąpienia jest kwestia broni jądrowej. Trump mówi to wprost i bez żadnych „warunków brzegowych”.
„Polityką Stanów Zjednoczonych, a w szczególności mojej administracji, zawsze było to, że ten terrorystyczny reżim nigdy nie może posiadać broni nuklearnej” — mówił Trump.
„Powtórzę to jeszcze raz: oni nigdy nie mogą mieć broni nuklearnej” — dodał prezydent USA.
„Odrzucili każdą okazję do wyrzeczenia się swoich ambicji nuklearnych i nie możemy tego dłużej tolerować” — kontynuował Trump.
„Zamiast tego próbowali odbudować swój program nuklearny i kontynuować rozwój pocisków dalekiego zasięgu, które mogą teraz zagrażać naszym bardzo dobrym przyjaciołom i sojusznikom w Europie, naszym wojskom stacjonującym za granicą, a wkrótce mogą dotrzeć do amerykańskiej ojczyzny” — podkreślił prezydent.
Cele operacji: „zniszczyć ich pociski”, „unicestwić marynarkę wojenną”
Najbardziej „wojskowy” fragment wystąpienia to lista tego, co USA — według Trumpa — zamierzają zniszczyć. Ton jest maksymalnie stanowczy, a zapowiedzi nie pozostawiają miejsca na półśrodki.
„Wojsko Stanów Zjednoczonych podejmuje masową i trwającą operację, aby zapobiec zagrożeniu Ameryki i naszych kluczowych interesów bezpieczeństwa narodowego przez tę bardzo niegodziwą, radykalną dyktaturę.”
I dalej – już wprost o celach:
„Zamierzamy zniszczyć ich pociski i zrównać ich przemysł rakietowy z ziemią; zostanie on całkowicie, ponownie unicestwiony. Zamierzamy unicestwić ich marynarkę wojenną. Zamierzamy zapewnić, że terrorystyczni pełnomocnicy regionu nie będą już mogli destabilizować regionu ani świata i atakować naszych sił.”
Trump kończy to ostrzeżeniem o amerykańskiej sile:
„Ten reżim wkrótce przekona się, że nikt nie powinien rzucać wyzwania sile i potędze sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych”.
Ultimatum: „Złóżcie broń… albo czeka was pewna śmierć”
Wystąpienie zawiera też bezpośrednie wezwanie do irańskich formacji i policji. Pada obietnica „odporności” (immunitetu) w zamian za kapitulację — i groźba w razie odmowy.
„Do członków Islamskiej Gwardii Rewolucyjnej, sił zbrojnych i całej policji mówię dziś wieczorem, że musicie złożyć broń i uzyskać całkowitą odporność, albo alternatywnie stanąć w obliczu pewnej śmierci. Złóżcie więc broń, będziecie traktowani sprawiedliwie z całkowitą odpornością, albo czeka was pewna śmierć” — mówił prezydent USA.
„Nadeszła godzina waszej wolności”. Trump wzywa Irańczyków: „Przejmijcie swój rząd”
Najmocniejszy politycznie fragment to przekaz do obywateli Iranu. Trump wprost mówi o „wolności”, ostrzega przed bombami i kończy wezwaniem do przejęcia władzy.
„Kiedy skończymy, przejmijcie swój rząd; będzie on wasz do wzięcia” — kontynuował Trump.„To będzie prawdopodobnie wasza jedyna szansa od pokoleń” — dodał prezydent USA.„Ameryka wspiera was przytłaczającą siłą i niszczycielską mocą” — podkreślił Trump.„Teraz nadszedł czas, aby przejąć kontrolę nad swoim przeznaczeniem i uwolnić dostatnią i świetlaną przyszłość, która jest w zasięgu waszej ręki” — zakończył prezydent.
Co mówi ten przekaz? „Wolność” jako hasło, „twarda siła” jako narzędzie
W tym nagraniu Trump miesza trzy warstwy w jednej narracji: uzasadnienie militarne (obrona USA), uzasadnienie strategiczne (broń nuklearna i rakiety) oraz cel polityczny („godzina wolności”, przejęcie rządu). To sprawia, że jego przekaz jest jednocześnie alarmowy, wojskowy i rewolucyjny i dlatego tak mocno „niesie się” w mediach.
Poniżej galeria zdjęć: Bliski Wschód w ogniu: Te zdjęcia pokazują skalę zagrożenia po atakach Iranu i Izraela