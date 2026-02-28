Trump przerywa milczenie po ataku. Padło jedno słowo

Wspólna operacja wojskowa USA i Izraela rozpoczęła się, a izraelskie siły zbrojne zaatakowały strategiczne cele w Iranie.

Prezydent Trump przerwał milczenie, udzielając wywiadu, w którym powiedział: „Jedyne, czego chcę, to wolność dla ludzi”.

W nagraniu na Truth Social Trump ogłosił rozpoczęcie szeroko zakrojonych operacji bojowych, wzywając Irańczyków do przejęcia kontroli nad swoim rządem.

Co oznaczają te ostre słowa dla przyszłości konfliktu na Bliskim Wschodzie? Przeczytaj, aby poznać pełne oświadczenie Trumpa.

„Jedyne, czego chcę, to wolność dla ludzi” – pierwsza wypowiedź Trumpa po ogłoszeniu operacji

Po ogłoszeniu operacji militarnej wymierzonej w Iran prezydent USA Donald Trump udzielił krótkiego wywiadu telefonicznego „Washington Post”. Gazeta podkreśla, że była to jego pierwsza wypowiedź po oficjalnym komunikacie o rozpoczęciu operacji.

Trump zapytany o to, jaką „spuściznę” chce po sobie zostawić w kontekście ataku i dążeń do zmiany reżimu, odpowiedział:

„Jedyne, czego chcę, to wolność dla ludzi.” Dodał też: „Chcę bezpiecznego narodu i to właśnie będziemy mieć.”

Zgodnie z relacją „Washington Post”, Donald Trump nie odpowiedział przy tym na inne pytania gazety na temat skali operacji i potencjalnego zaangażowania wojsk USA na lądzie. Jego wypowiedzi zostały entuzjastycznie przyjęte przez część irańskiej opozycji. Reza Pahlawi, syn ostatniego szacha Iranu, podziękował Trumpowi za „humanitarną interwencję” i powtórzył jego apel.

Chaos informacyjny w Białym Domu

Sytuację dodatkowo komplikuje zamieszanie komunikacyjne w otoczeniu prezydenta. Portal Axios jako pierwszy podał informację, że Donald Trump planuje wygłosić w sobotę rano czasu lokalnego kolejne przemówienie do narodu. Doniesienia te zostały jednak szybko zdementowane. Przedstawiciel Białego Domu w rozmowie z agencją Reutera stwierdził, że informacje o planowanym wystąpieniu są nieprawdziwe.

Wiarygodności dementi dodaje fakt, że Biały Dom oficjalnie przesunął godzinę zbiórki dla dziennikarzy akredytowanych przy prezydencie w jego posiadłości Mar-a-Lago na Florydzie. Czas ten zmieniono z godziny 9:00 na 12:00 czasu lokalnego (z 15:00 na 18:00 czasu polskiego). Sprzeczne komunikaty mogą świadczyć o dynamicznej i wciąż niezakończonej fazie planowania kolejnych kroków przez amerykańską administrację.

Reakcja Iranu i możliwe konsekwencjeOdpowiedź Teheranu na atak była natychmiastowa. Według napływających informacji, Iran przeprowadził ataki rakietowe na amerykańskie bazy wojskowe zlokalizowane w regionie Zatoki Perskiej. Cele znajdowały się na terytorium:

Kuwejtu,

Zjednoczonych Emiratów Arabskich,

Kataru,

Bahrajnu.

Rozpoczęty przez USA i Izrael atak na Iran stanowi najpoważniejszą eskalację napięcia na Bliskim Wschodzie od lat. Działania odwetowe Iranu pokazują, że konflikt może szybko rozlać się na cały region, zagrażając stabilności i globalnemu bezpieczeństwu.

Trump w wideo na Truth Social: „Rozpoczęliśmy zakrojone na szeroką skalę operacje bojowe w Iranie”

W udostępnionym nagraniu na Truth Social Donald Trump ogłosił rozpoczęcie działań zbrojnych przeciwko Iranowi i nadał im bardzo twardą ramę: nie jako pojedynczą akcję, ale jako operację o strategicznym celu.

Izrael i USA uderzyły w Iran. Prof. Czulda: „Nie znamy odpowiedzi, jak bardzo to eskaluje”

„Przed chwilą armia Stanów Zjednoczonych rozpoczęła zakrojone na szeroką skalę operacje bojowe w Iranie” — mówił Donald Trump w nagraniu. „Naszym celem jest obrona narodu amerykańskiego poprzez wyeliminowanie bliskich zagrożeń ze strony irańskiego reżimu – brutalnej grupy bardzo twardych, strasznych ludzi” — kontynuował prezydent USA. „Jego groźne działania bezpośrednio zagrażają Stanom Zjednoczonym, naszym wojskom, naszym bazom zagranicznym i naszym sojusznikom na całym świecie” — podkreślił Trump. „Przez 47 lat irański reżim skandował „śmierć Ameryce” i prowadził niekończącą się kampanię rozlewu krwi i masowych morderstw, biorąc na cel Stany Zjednoczone, nasze wojska i niewinnych ludzi w wielu, wielu krajach” — skomentował prezydent.

„Nigdy nie mogą mieć broni nuklearnej”. Trump powtarza to dwa razy

Jednym z głównych punktów wystąpienia jest kwestia broni jądrowej. Trump mówi to wprost i bez żadnych „warunków brzegowych”.

„Polityką Stanów Zjednoczonych, a w szczególności mojej administracji, zawsze było to, że ten terrorystyczny reżim nigdy nie może posiadać broni nuklearnej” — mówił Trump. „Powtórzę to jeszcze raz: oni nigdy nie mogą mieć broni nuklearnej” — dodał prezydent USA. „Odrzucili każdą okazję do wyrzeczenia się swoich ambicji nuklearnych i nie możemy tego dłużej tolerować” — kontynuował Trump. „Zamiast tego próbowali odbudować swój program nuklearny i kontynuować rozwój pocisków dalekiego zasięgu, które mogą teraz zagrażać naszym bardzo dobrym przyjaciołom i sojusznikom w Europie, naszym wojskom stacjonującym za granicą, a wkrótce mogą dotrzeć do amerykańskiej ojczyzny” — podkreślił prezydent.

Cele operacji: „zniszczyć ich pociski”, „unicestwić marynarkę wojenną”

Najbardziej „wojskowy” fragment wystąpienia to lista tego, co USA — według Trumpa — zamierzają zniszczyć. Ton jest maksymalnie stanowczy, a zapowiedzi nie pozostawiają miejsca na półśrodki.

„Wojsko Stanów Zjednoczonych podejmuje masową i trwającą operację, aby zapobiec zagrożeniu Ameryki i naszych kluczowych interesów bezpieczeństwa narodowego przez tę bardzo niegodziwą, radykalną dyktaturę.” I dalej – już wprost o celach: „Zamierzamy zniszczyć ich pociski i zrównać ich przemysł rakietowy z ziemią; zostanie on całkowicie, ponownie unicestwiony. Zamierzamy unicestwić ich marynarkę wojenną. Zamierzamy zapewnić, że terrorystyczni pełnomocnicy regionu nie będą już mogli destabilizować regionu ani świata i atakować naszych sił.” Trump kończy to ostrzeżeniem o amerykańskiej sile: „Ten reżim wkrótce przekona się, że nikt nie powinien rzucać wyzwania sile i potędze sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych”.

Ultimatum: „Złóżcie broń… albo czeka was pewna śmierć”

Wystąpienie zawiera też bezpośrednie wezwanie do irańskich formacji i policji. Pada obietnica „odporności” (immunitetu) w zamian za kapitulację — i groźba w razie odmowy.

„Do członków Islamskiej Gwardii Rewolucyjnej, sił zbrojnych i całej policji mówię dziś wieczorem, że musicie złożyć broń i uzyskać całkowitą odporność, albo alternatywnie stanąć w obliczu pewnej śmierci. Złóżcie więc broń, będziecie traktowani sprawiedliwie z całkowitą odpornością, albo czeka was pewna śmierć” — mówił prezydent USA.

„Nadeszła godzina waszej wolności”. Trump wzywa Irańczyków: „Przejmijcie swój rząd”

Najmocniejszy politycznie fragment to przekaz do obywateli Iranu. Trump wprost mówi o „wolności”, ostrzega przed bombami i kończy wezwaniem do przejęcia władzy.

„Kiedy skończymy, przejmijcie swój rząd; będzie on wasz do wzięcia” — kontynuował Trump.„To będzie prawdopodobnie wasza jedyna szansa od pokoleń” — dodał prezydent USA.„Ameryka wspiera was przytłaczającą siłą i niszczycielską mocą” — podkreślił Trump.„Teraz nadszedł czas, aby przejąć kontrolę nad swoim przeznaczeniem i uwolnić dostatnią i świetlaną przyszłość, która jest w zasięgu waszej ręki” — zakończył prezydent.

Co mówi ten przekaz? „Wolność” jako hasło, „twarda siła” jako narzędzie

W tym nagraniu Trump miesza trzy warstwy w jednej narracji: uzasadnienie militarne (obrona USA), uzasadnienie strategiczne (broń nuklearna i rakiety) oraz cel polityczny („godzina wolności”, przejęcie rządu). To sprawia, że jego przekaz jest jednocześnie alarmowy, wojskowy i rewolucyjny i dlatego tak mocno „niesie się” w mediach.

