Izrael i USA uderzyły w Iran. Prof. Czulda: „Nie znamy odpowiedzi, jak bardzo to eskaluje”

Weronika Fakhriddinova
Weronika Fakhriddinova
2026-02-28 14:18

Połączone siły Izraela i USA przeprowadziły uderzenie na cele w Iranie, otwierając nowy, niebezpieczny rozdział w konflikcie na Bliskim Wschodzie. Prof. Robert Czulda z Uniwersytetu Łódzkiego w rozmowie z Radiem ESKA analizuje sytuację, wskazując, że choć Iran musi odpowiedzieć, to nie dąży do otwartej wojny. Klucze do dalszej eskalacji trzymają w rękach Amerykanie i Izraelczycy, dla których stawką może być nawet próba obalenia irańskiego reżimu.

Bliski Wschód w ogniu: Te zdjęcia pokazują skalę zagrożenia po atakach Iranu i Izraela

i

Autor: AP/ Associated Press
  • Połączone siły Izraela i USA uderzyły w Iran, otwierając nowy, niebezpieczny rozdział w konflikcie na Bliskim Wschodzie.
  • Prof. Czulda z Uniwersytetu Łódzkiego analizuje, że Iran musi odpowiedzieć, ale nie dąży do otwartej wojny.
  • Klucze do eskalacji trzymają USA i Izrael, dla których stawką może być nawet obalenie irańskiego reżimu.
  • Czy inwazja lądowa jest możliwa i jak potoczą się dalsze losy regionu?

„To pytanie, na które odpowiedzi nie znamy”. Jak daleko może zajść eskalacja?

W rozmowie dla Radia ESKA prof. Robert Czulda, ekspert ds. międzynarodowych z Uniwersytetu Łódzkiego, nie ukrywał, że dziś nie da się postawić pewnej prognozy.

„To jest pytanie, na które odpowiedzi nie znamy” - mówił prof. Robert Czulda dla Radia ESKA. 

Ekspert zwraca uwagę, że Iran posiada zdolność do atakowania celów, bo część potencjału rakietowego miała zostać odbudowana. Wskazuje też na doniesienia o uderzeniach na amerykańskie bazy w regionie:

„Widzimy także teraz ataki na amerykańskie bazy w regionie Bahrain–Qatar, aczkolwiek z tego, co też wiemy, te bazy są puste. Amerykanie ewakuowali te siły” - mówił prof. Robert Czulda w Radiu ESKA.

„Iranowi nie zależy na wojnie”. Dlaczego decydujący mają być Amerykanie i Izraelczycy?

Czulda akcentuje, że Iran, mimo zdolności do odpowiedzi, nie jest zainteresowany pełnoskalową wojną i raczej nie chce dalszej eskalacji.

„Iranowi nie zależy na wojnie. Natomiast niewątpliwie nie chce tego konfliktu dalej eskalować.” - zaznaczał prof. Robert Czulda dla Radia ESKA.

I tu pada najważniejsza diagnoza rozmowy: w jego ocenie ciężar decyzji o tym, czy konflikt „pójdzie dalej”, spoczywa przede wszystkim na USA i Izraelu.

„To pytanie, czy faktycznie będą Amerykanie te wojny starać się eskalować i to będzie właściwie od nich w dużym stopniu zależeć, czy Iran będzie również odpowiadał… stroną decydującą są Amerykanie oraz oczywiście Izraelczycy, bo ta wojna jest korzystna szczególnie dla nich.” - dodawał prof. Robert Czulda w rozmowie z Radiem ESKA.

„To wojna, w której Izrael stara się swoje cele osiągnąć”. Czulda o roli Netanjahu

W rozmowie pojawia się też wątek polityczny: prof. Czulda stawia tezę, że to Izrael, w jego ujęciu, zwłaszcza premier Benjamin Netanjahu, próbuje realizować swoje strategiczne cele.

„To jest wojna, w której Izrael stara się swoje cele osiągnąć. Izrael oczywiście ma na myśli premiera Netanyahu, bo tutaj on jest głównym sprawcą, mózgiem tej operacji…” - zaznaczał profesor.

Najbardziej ambitnym celem ma być próba obalenia Republiki Islamskiej:

„…takim najważniejszym, dalekosiężnym, najbardziej ambitnym celem dla Izraela jest próba obalenia Republiki Islamskiej. Nie udało się tego zrobić w zeszłym roku.” - oceniał prof. Robert Czulda w Radiu ESKA.

Co dalej? „Kolejne noce pokażą”

Ukarani przez Kaczyńskiego. Jaki i Morawiecki przed komisją etyki

Najbliższe dni i godziny będą kluczowe dla przyszłości regionu. Jak zaznacza prof. Czulda, dopiero okaże się, jak skuteczny był pierwszy atak i jakie realne zdolności do odpowiedzi zachował Iran. Możemy spodziewać się powtórki z zeszłorocznej wymiany ciosów: ograniczonych uderzeń z powietrza ze strony USA i Izraela oraz rakietowej odpowiedzi Iranu, prawdopodobnie wymierzonej w cele o znaczeniu symbolicznym. Każdy ruch będzie jednak obarczony ryzykiem błędnej kalkulacji, która może doprowadzić do wojny, której nikt oficjalnie nie chce, ale do której wszyscy niebezpiecznie się zbliżają.

Poniżej galeria zdjęć: Bliski Wschód w ogniu: Te zdjęcia pokazują skalę zagrożenia po atakach Iranu i Izraela

Polityka SE Google News
Bliski Wschód w ogniu: Te zdjęcia pokazują skalę zagrożenia po atakach Iranu i Izraela
Galeria zdjęć 29
Oceniamy NA GORĄCO Expose Sikorskiego. | CELIŃSKI i GRUDA W EXPRESSIE BIEDRZYCKIEJ
Sonda
Czy Twoim zdaniem atak Izraela na Iran doprowadzi do wybuchu otwartej wojny na Bliskim Wschodzie?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

IZRAEL
IRAN