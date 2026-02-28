MSZ uspokaja ws. ambasady. Jaka jest sytuacja Polaków w regionie?

Weronika Fakhriddinova
2026-02-28 16:17

W odpowiedzi na gwałtowną eskalację napięć na Bliskim Wschodzie, szef MSZ Radosław Sikorski potwierdził, że personel polskiej ambasady w Teheranie jest bezpieczny. Resort dyplomacji, w ścisłej współpracy z sojusznikami, na bieżąco analizuje dynamiczną sytuację w Iranie, którą określił jako „dramatyczną i piekielnie skomplikowaną”.

Radosław Sikorski

Autor: Virginia Mayo/ Associated Press
  • W obliczu eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie, szef MSZ Radosław Sikorski potwierdza bezpieczeństwo polskiej ambasady w Teheranie.
  • Polscy dyplomaci i nieliczni obywatele zarejestrowani w systemie Odyseusz są bezpieczni, a sytuacja jest monitorowana z sojusznikami.
  • MSZ kategorycznie odradza podróże do Iranu i apeluje o rejestrację w systemie Odyseusz.
Reakcja polskiego MSZ na eskalację konfliktu

W sobotnie popołudnie Minister Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski za pośrednictwem platformy społecznościowej X przekazał kluczowe informacje dotyczące bezpieczeństwa polskich obywateli w Iranie. Jego wpis był bezpośrednią reakcją na doniesienia o rozpoczęciu operacji militarnej sił Stanów Zjednoczonych i Izraela przeciwko celom na terytorium Iranu.

„Właśnie skończyłem rozmowę z szefem naszej placówki w Teheranie. Pracownicy ambasady bezpieczni, w bazie Odyseusz zarejestrowanych tylko kilkoro osób, głównie z podwójnym obywatelstwem” – poinformował minister.

Podkreślił jednocześnie, że polskie służby dyplomatyczne wraz z partnerami z NATO nieustannie monitorują dramatyczną, piekielnie skomplikowaną sytuację. Komunikat ma na celu uspokojenie opinii publicznej i zapewnienie, że państwo polskie podejmuje wszelkie niezbędne kroki w celu ochrony swoich obywateli.

Czym jest system Odyseusz i dlaczego jest kluczowy?

W komunikacie szefa MSZ pojawiła się nazwa system Odyseusz, która dla wielu osób może być nieznana. Jest to fundamentalne narzędzie w zarządzaniu kryzysowym polskiej dyplomacji. Odyseusz to portal internetowy Ministerstwa Spraw Zagranicznych, który umożliwia Polakom przebywającym za granicą dobrowolną rejestrację swojej podróży.

W przypadku wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych, takich jak klęski żywiołowe, zamachy terrorystyczne czy właśnie konflikty zbrojne, dane z systemu pozwalają konsulom na:

  • Szybki kontakt z zarejestrowanymi obywatelami.
  • Ocenę skali problemu i liczby Polaków potrzebujących pomocy w danym regionie.
  • Przekazywanie kluczowych informacji i alertów bezpieczeństwa.
  • Sprawniejszą organizację ewentualnej ewakuacji.

Niska liczba osób zarejestrowanych w Iranie, o której wspomniał minister Sikorski, świadczy o tym, że w regionie objętym eskalacją przebywa niewielu polskich turystów czy pracowników, co ułatwia działania służb konsularnych.

Eskalacja na Bliskim Wschodzie: Kontekst ataku na Iran

Sobotnie wydarzenia stanowią kolejny, niezwykle groźny etap eskalacji napięć na Bliskim Wschodzie, które narastały od miesięcy. Według informacji przekazywanych przez międzynarodowe agencje prasowe, połączone siły amerykańskie i izraelskie rozpoczęły zmasowaną operację militarną. Prezydent USA w specjalnym oświadczeniu poinformował, że celem działań są obiekty irańskiej armii i Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej. Działania te zostały przedstawione jako odpowiedź na wcześniejsze wrogie akty ze strony Iranu i wspieranych przez niego bojówek w regionie.

Sytuacja geopolityczna pozostaje niezwykle złożona. Eksperci ds. bezpieczeństwa międzynarodowego wskazują, że bezpośredni atak na terytorium Iranu to krok o trudnych do przewidzenia konsekwencjach, który może doprowadzić do otwartej wojny na skalę regionalną. Polska, jako członek NATO, aktywnie uczestniczy w konsultacjach sojuszniczych, mających na celu deeskalację i zapobieżenie dalszemu rozlewowi krwi.

Zalecenia MSZ dla Polaków i sytuacja w regionie

W związku z obecną sytuacją, Ministerstwo Spraw Zagranicznych od dłuższego czasu utrzymuje najwyższy poziom ostrzeżenia dla podróżujących. Na oficjalnej stronie resortu w zakładce „Informacje dla podróżujących” widnieje komunikat, w którym MSZ kategorycznie odradza wszelkie podróże do Iranu.

