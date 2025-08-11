Koalicja nie traci wiary w utrzymanie władzy! Zyskały partie Tuska i Hołowni [SONDAŻ]

Adam Brzozowski
Adam Brzozowski
2025-08-11 14:09

Rządowa koalicja jest nieustannie punktowana przez prawicową opozycję, ale poparcie dla niej pozostaje dość wysokie. Według najnowszego sondażu wyborczego, wykonanego przez Instytut Badań Pollster dla „Super Expressu” partie koalicyjne mogą liczyć obecnie w sumie na 44 proc. głosów. Największym poparciem cieszy się KO, na którą oddać głos zamierza dziś 32,04 proc. Polaków.

W porównaniu do badania z początku lipca, partia Donalda Tuska zyskała w nowym sondażu 0,87 proc. punktu proc. i wyprzedziła Prawo i Sprawiedliwość, które może dziś liczyć na 30,88 proc. głosów (spadek o 2,67 proc. w ciągu miesiąca).

Na trzeciej pozycji w sondażu Instytutu Badań Pollsteru plasuje się Konfederacja (12,84 proc.), a na kolejnych miejscach znalazły się: Nowa Lewica (6,98 proc.) i Polska 2050 (5,18 proc.). Co istotne, partia Szymona Hołowni odrobiła w sierpniu straty z lipca, gdyż jej wynik poprawił się o 1,4 proc.

Policzyliśmy też, że trzy partie koalicji rządowej (Koalicja Obywatelska, Lewica i Polska 2050) cieszą się w sumie poparciem na poziomie 44 proc. (bez PSL, które nie przekracza progu wyborczego). Jak widać, koalicjanci nie muszą tracić wiary w utrzymanie władzy, choć ich sytuacja może się wkrótce zmienić.

Na kolejnych pozycjach w sondażu uplasowały się: Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna (4,91 proc.), Partia Razem (4,67 proc.), PSL (2.40 proc.) oraz "inna partia" (0,20 proc.).

Najnowszy sondaż partyjny. Ekspert ocenia

- PSL musi musi wykazać się aktywnością i zdecydowaniem, ponieważ ludowcom grozi to, że znajdą się poza Sejmem. Poparcie dla KO jest zaś niewiele wyższe niż dla PiS, dlatego utrzymanie rządów w kolejnej kadencji Sejmu nie jest pewne – komentuje politolog, dr Bartłomiej Machnik z UKSW. Ekspert dodaje, że poparcie dla koalicji rządowej będzie zależało od umiejętności zażegnania kryzysu dotyczącego dotacji z Krajowego Planu Odbudowy.

Badanie wykonano w dniach 8-9 sierpnia na próbie 1086 dorosłych Polaków.

