Koalicja nie traci wiary w utrzymanie władzy! Zyskały partie Tuska i Hołowni [SONDAŻ]

W porównaniu do badania z początku lipca, partia Donalda Tuska zyskała w nowym sondażu 0,87 proc. punktu proc. i wyprzedziła Prawo i Sprawiedliwość, które może dziś liczyć na 30,88 proc. głosów (spadek o 2,67 proc. w ciągu miesiąca).

Na trzeciej pozycji w sondażu Instytutu Badań Pollsteru plasuje się Konfederacja (12,84 proc.), a na kolejnych miejscach znalazły się: Nowa Lewica (6,98 proc.) i Polska 2050 (5,18 proc.). Co istotne, partia Szymona Hołowni odrobiła w sierpniu straty z lipca, gdyż jej wynik poprawił się o 1,4 proc.

Policzyliśmy też, że trzy partie koalicji rządowej (Koalicja Obywatelska, Lewica i Polska 2050) cieszą się w sumie poparciem na poziomie 44 proc. (bez PSL, które nie przekracza progu wyborczego). Jak widać, koalicjanci nie muszą tracić wiary w utrzymanie władzy, choć ich sytuacja może się wkrótce zmienić.

Na kolejnych pozycjach w sondażu uplasowały się: Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna (4,91 proc.), Partia Razem (4,67 proc.), PSL (2.40 proc.) oraz "inna partia" (0,20 proc.).

Najnowszy sondaż partyjny. Ekspert ocenia

- PSL musi musi wykazać się aktywnością i zdecydowaniem, ponieważ ludowcom grozi to, że znajdą się poza Sejmem. Poparcie dla KO jest zaś niewiele wyższe niż dla PiS, dlatego utrzymanie rządów w kolejnej kadencji Sejmu nie jest pewne – komentuje politolog, dr Bartłomiej Machnik z UKSW. Ekspert dodaje, że poparcie dla koalicji rządowej będzie zależało od umiejętności zażegnania kryzysu dotyczącego dotacji z Krajowego Planu Odbudowy.

Badanie wykonano w dniach 8-9 sierpnia na próbie 1086 dorosłych Polaków.

