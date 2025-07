PiS i Konfederacja biorą władzę. PSL i Polska 2050 poza Sejmem

Dramatyczne wieści dla Kosiniaka i Hołowni

Od dłuższego czasu trend sondażowy jest korzystny dla prawicy. Potwierdza go najnowsze badanie Instytutu Pollster. PiS może liczyć w nim na 33,55 proc. poparcia a Konfederacja na 12,8 proc. Te wyniki dają obu partiom większość w Sejmie. Koalicja Obywatelska nieznacznie traci do partii Jarosława Kaczyńskiego, notując 31,2 proc. Do Sejmu weszłaby jeszcze Nowa Lewica z wynikiem 7,25 proc. Tuż po progiem znalazłyby się Partia Razem (4,95 proc.) i Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna (4,8 proc.).

Polityczny rozwód zaszkodził byłym koalicjantom z Trzeciej Drogi. I PSL, i Polska 2050 samotnie nie weszłyby do Sejmu. Partia Szymona Hołowni ma 3,8 proc. poparcia, a ludowcy spadli już poniżej 2 proc. - tylko 1,6 proc. badanych oddałoby na nich swój głos.

Koalicja PiS i Konfederacji wcale nie taka pewna?

Czy PiS i Konfederacja są skazane na wspólne rządy? Nie jest o tym przekonany prof. Wojciech Rafałowski, socjolog polityki z Uniwersytetu Warszawskiego. - Arytmetycznie PiS i Konfederacja mają według tego sondażu sejmową większość, ale współpraca tych partii będzie trudna pod względem ekonomicznym. PiS jest bowiem partią etatystyczną, socjalną, a Konfederacja skrajnie liberalną. Sądzę, że prędzej czy później pokłócą się i może być ciężko z utrzymaniem w dłuższej perspektywie ich wspólnych rządów – mówi nam ekspert. Zwraca jednak uwagę na jeden czynnik, który może spajać ich potencjalną koalicję. - Mentzena, Bosaka i Kaczyńskiego łączy jeden wspólny cel: odsunięcie Donalda Tuska od władzy – podkreśla.

Prof. Rafałowski odniósł się także do fatalnych wyników partii Władysława Kosiniaka-Kamysza Szymona Hołowni. - To, że PSL znalazł się w tym badaniu poza Sejmem mnie nie dziwi – mówi nam. Jak podkreśla, ludowcy „to główny hamulcowy obecnej koalicji rządzącej”.

A co z partią Szymona Hołowni? - Nadzieją dla Polski 2050 są dwie kwestie: budowa struktur na wybory za dwa lata lub znalezienie sobie miejsc na listach wyborczych Koalicji Obywatelskiej. W innym przypadku partia Hołowni jest skazana na bycie poza Sejmem – nie pozostawia złudzeń prof. Rafałowski.

- Liderzy PSL i Polski 2050 liczyli, że rozwiązanie koalicji Trzeciej Drogi, która straciła już swój sens istnienia w oczach wyborców, pomoże obu partiom, ale na tę chwilę ta hipoteza okazuje się nieprawdziwa - mówi nam socjolog prof. Henryk Domański. Ekspert zwraca jednak uwagę, że plotki o politycznej śmierci PSL mogą być przesadzone. - Z ludowcami nigdy nie wiadomo. Słabe sondaże kończyły się potem wynikiem nad progiem wyborczym - przypomina.

Badanie zrealizowane przez Instytut Badań Pollster 08-09.07.2025 roku metodą CAWI na próbie 1085 dorosłych Polaków.