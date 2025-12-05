Nowy sondaż partyjny uderza w gigantów. Konfederacja rośnie, KO i PiS spadają

- KO prowadzi: 31,7 proc., ale traci 1,3 pkt proc.
- PiS na drugim miejscu: 25,1 proc. i największy spadek — 2,3 pkt proc.
- Konfederacja rośnie do 14,6 proc. (+2 pkt proc.)
- Frekwencja: 74 proc. deklaracji udziału
- Lewica, KKP, Razem, Polska 2050 i PSL – także minimalne zmiany poparcia
KO wciąż na prowadzeniu, ale z wyraźnym spadkiem
Gdyby wybory odbywały się w najbliższą niedzielę, Koalicja Obywatelska zdobyłaby 31,7 proc. głosów. To nadal najwyższe poparcie w kraju, jednak w porównaniu z poprzednim sondażem oznacza spadek o 1,3 punktu procentowego.
Badanie pokazuje również, że 51 proc. respondentów „zdecydowanie” poszłoby do urn, co sugeruje utrzymującą się mobilizację elektoratów.
PiS traci jeszcze więcej. Efekt Ziobry? Efekt kryzysów?
Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 25,1 proc. zajmuje drugie miejsce, jednak to właśnie partia Jarosława Kaczyńskiego odnotowała największy spadek w zestawieniu, aż 2,3 pkt proc.
Ziobro tłumaczy się z Budapesztu. Polacy ocenili to fatalnie dla PiS w najnowszym sondażu
Choć sondaż nie wskazuje przyczyn, politycy komentują, że na notowania PiS może wpływać narastająca narracja wokół Zbigniewa Ziobry, sprawy Funduszu Sprawiedliwości i wewnętrzne napięcia w obozie prawicy.
Konfederacja w górę. Największy wzrost w kraju
Konfederacja osiągnęła 14,6 proc. poparcia, wzrost aż o 2 pkt proc. To najlepszy wynik ugrupowania od miesięcy. Według analityków partii sprzyja zarówno konsekwentny przekaz gospodarczy, jak i odpływ części rozczarowanych wyborców prawicy.
Jak wyglądają kolejne miejsca?
- Nowa Lewica – 6,6 proc. (+0,3 pkt proc.)
- Konfederacja Korony Polskiej – 6,2 proc. (+0,3 pkt proc.)
- Razem – 4,6 proc. (+1,5 pkt proc.)
- Polska 2050 – 2,8 proc. (+1,1 pkt proc.)
- PSL – 1,2 proc. (–0,2 pkt proc.)
Dodatkowo, 6,2 proc. ankietowanych nie wie, na kogo oddałoby głos, a 1 proc. wskazuje inne ugrupowanie.
