Nowy sondaż partyjny uderza w gigantów. Konfederacja rośnie, KO i PiS spadają

Najświeższy sondaż Opinia24 przynosi polityczne trzęsienie ziemi. Spada poparcie dwóch największych sił, Koalicji Obywatelskiej i Prawa i Sprawiedliwości, za to dynamicznie zyskuje Konfederacja, która wskoczyła na podium z wynikiem 14,6 proc. Badanie pokazuje również bardzo wysoką deklarację udziału w wyborach: aż 74 proc. ankietowanych poszłoby do urn.

  • KO prowadzi: 31,7 proc., ale traci 1,3 pkt proc.
  • PiS na drugim miejscu: 25,1 proc. i największy spadek — 2,3 pkt proc.
  • Konfederacja rośnie do 14,6 proc. (+2 pkt proc.)
  • Frekwencja: 74 proc. deklaracji udziału
  • Lewica, KKP, Razem, Polska 2050 i PSL – także minimalne zmiany poparcia

KO wciąż na prowadzeniu, ale z wyraźnym spadkiem

Gdyby wybory odbywały się w najbliższą niedzielę, Koalicja Obywatelska zdobyłaby 31,7 proc. głosów. To nadal najwyższe poparcie w kraju, jednak w porównaniu z poprzednim sondażem oznacza spadek o 1,3 punktu procentowego.

Badanie pokazuje również, że 51 proc. respondentów „zdecydowanie” poszłoby do urn, co sugeruje utrzymującą się mobilizację elektoratów.

PiS traci jeszcze więcej. Efekt Ziobry? Efekt kryzysów?

Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 25,1 proc. zajmuje drugie miejsce, jednak to właśnie partia Jarosława Kaczyńskiego odnotowała największy spadek w zestawieniu, aż 2,3 pkt proc.

Ziobro tłumaczy się z Budapesztu. Polacy ocenili to fatalnie dla PiS w najnowszym sondażu

Choć sondaż nie wskazuje przyczyn, politycy komentują, że na notowania PiS może wpływać narastająca narracja wokół Zbigniewa Ziobry, sprawy Funduszu Sprawiedliwości i wewnętrzne napięcia w obozie prawicy.

Konfederacja w górę. Największy wzrost w kraju

Konfederacja osiągnęła 14,6 proc. poparcia, wzrost aż o 2 pkt proc. To najlepszy wynik ugrupowania od miesięcy. Według analityków partii sprzyja zarówno konsekwentny przekaz gospodarczy, jak i odpływ części rozczarowanych wyborców prawicy.

Jak wyglądają kolejne miejsca?

  • Nowa Lewica – 6,6 proc. (+0,3 pkt proc.)
  • Konfederacja Korony Polskiej – 6,2 proc. (+0,3 pkt proc.)
  • Razem – 4,6 proc. (+1,5 pkt proc.)
  • Polska 2050 – 2,8 proc. (+1,1 pkt proc.)
  • PSL – 1,2 proc. (–0,2 pkt proc.)

Dodatkowo, 6,2 proc. ankietowanych nie wie, na kogo oddałoby głos, a 1 proc. wskazuje inne ugrupowanie.

