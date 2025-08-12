Kogo musi rozliczyć minister Żurek? Politolog Kazimierz Kik wskazuje winnych nieprawidłowości

Winić należy liderów

Minister Waldemar Żurek, po objęciu stanowiska Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego w lipcu 2025 r. nie wskazał publicznie konkretnych osób, które miałyby być rozliczone. Nie wymienił szczegółowych zarzutów wobec określonych polityków. Kto więc może spodziewać się procesu i ewentualnej kary?

Według politologa, prof. Kazimierza Kika (78 l.), odpowiedzialni za nieprawidłowości są liderzy. - Jeśli już kogoś rozliczać, to tego, kto odpowiada za stworzenie mentalności, która prowadziła do afer. Czyli, mówiąc krótko, wodzów. To liderzy byli odpowiedzialni za dobór kadr, oni stworzyli system, który pozwalał na nieprawidłowości i oni powinni byli eliminować osoby szkodliwe – komentuje ekspert. A jak należy karać polityków za przewinienia i zaniechania? - Jestem przeciwnikiem procesów i kary więzienia. Uważam zaś, że powinna powstać lista osób, które zawiodły, bo one zawiodą kolejny raz. Takie osoby powinny mieć zakaz pełnienia funkcji publicznych, powinny być po prostu eliminowane – mówi prof. Kik.

Wyeliminowane powinny być osoby, które naruszają prawo i porządek, a także nie dopuszczają do osiągnięcia korzyści przez państwo. - Wszystkiemu winny jest negatywny mechanizm doboru klasy politycznej, który jest zawsze w głowie lidera. I to się następnie odbija na jakości państwa – dodaje ekspert.

Żurek chce przywrócić praworządność

A jakie cele stawia sobie nowy szef resortu sprawiedliwości? - Naszym celem jest odbudowa zaufania do wymiaru sprawiedliwości. To oznacza zarówno działania legislacyjne, jak i praktyczne zmiany w funkcjonowaniu sądów. Skupiam się na zadaniach, które obywatel odczuje bezpośrednio – szybsze postępowania, sprawiedliwe procesy, większa przejrzystość instytucji – powiedział Waldemar Żurek w rozmowie z „Super Expressem”. - Przywrócenie praworządności traktuję jako osobistą misję i będę do tego dążył każdą swoją decyzją i działaniem. Mam plan krótko-, średnio- i długoterminowy. W pierwszej kolejności przedstawię go członkom rządu. Gdy przyjdzie czas na realizację, wyjdę do mediów i obywateli. Wiem, że nawet najlepsze pomysły ujawnione za wcześnie mogą zostać zniszczone przez tych, którzy chcą utrzymać status quo. A nie ma większego rozczarowania niż puste obietnice. Dlatego najpierw konkretna koncepcja, potem jej akceptacja przez demokratycznie wybrany rząd, a dopiero potem – realizacja i komunikacja – dodał minister Żurek.