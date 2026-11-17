Szejna ostro o decyzji Nawrockiego. „Jest haniebne”

Decyzja prezydenta Karola Nawrockiego o zawetowaniu ustawy dotyczącej usług cyfrowych wywołała ostrą reakcję Andrzeja Szejny. Podczas rozmowy z Wiktorem Świetlikiem w programie „Ósma runda” polityk Nowej Lewicy nie przebierał w słowach, oceniając postępowanie głowy państwa. – Weto pana prezydenta Karola Nawrockiego wobec tej ustawy jest haniebne, ponieważ uderza w bezpieczeństwo naszych dzieci, pozwala na swobodne działania pedofilii, hejterów, przestępców – powiedział Andrzej Szejna.

Zobacz: Płacili za miejsca blisko Nawrockiego?! Miziołek ujawnia kulisy

Poseł przekonywał, że prezydent miał otrzymać informacje dotyczące zagrożeń występujących w Internecie. Powołał się przy tym na raport przedstawiony głowie państwa przez wicepremiera Krzysztofa Gawkowskiego. Zdaniem Szejny zawetowane przepisy miały stanowić ważny element ochrony użytkowników Internetu, w szczególności dzieci i młodzieży, przed szkodliwymi oraz nielegalnymi treściami.

„No ja wybieram dzieci”. Szejna zarzuca prezydentowi polityczną kalkulację

Prowadzący rozmowę Wiktor Świetlik zwrócił uwagę, że wokół ustawy pojawiają się również poważne wątpliwości. Jej przeciwnicy obawiają się, że przepisy dotyczące kontroli treści internetowych mogłyby być wykorzystywane także do ograniczania wypowiedzi politycznych. Dziennikarz zapytał Szejnę, czy politycy Lewicy nie wykorzystują argumentu ochrony dzieci do uzasadnienia rozwiązań, które mogą ingerować w wolność słowa.

Odpowiedź posła była zdecydowana. – Panie redaktorze, szanowni państwo, trzeba zważyć na szali dwie wartości. Jedną wartością jest dobro dzieci, ich bezpieczeństwo, ich ochronę przed pedofilią, przed hejtem. Dzieci niejednokrotnie mają skłonności samobójcze po tego typu atakach, a na drugiej interes polityczny pana Nawrockiego i jego bazy politycznej. No ja wybieram dzieci - mówił.

Czy ustawa miała wprowadzić cenzurę? Szejna odpowiada na zarzuty

W dalszej części audycji powróciła kwestia ewentualnej cenzury w Internecie. Wiktor Świetlik pytał, czy regulacje dotyczące treści publikowanych w sieci nie mogłyby zostać wykorzystane do eliminowania części przeciwników politycznych. Andrzej Szejna przekonywał, że proponowane rozwiązania nie miały służyć ograniczaniu debaty publicznej, lecz przeciwdziałaniu nadużyciom.

– Mam wrażenie, że zawsze, kiedy chcemy wprowadzić nie tyle cenzurę, ile kontrolę treści publikowanych w Internecie, pojawiają się zarzuty o ograniczanie wolności słowa. Tymczasem wolność ta jest często nadużywana przez przestępców, pedofilów, a także firmy, które czerpią ogromne zyski z nielegalnych reklam, bezprawnego wykorzystywania wizerunku czy naruszania praw autorskich. To tylko niektóre z problemów, z którymi mierzymy się dzisiaj w Internecie – tłumaczył Andrzej Szejna.

Sprawdź: Zdewastowano biuro wiceministra! Mamy nagranie z monitoringu

Poseł wskazywał również na problem bezprawnego wykorzystywania wizerunku i głosu innych osób, w tym przy użyciu sztucznej inteligencji. Jego zdaniem państwo powinno dysponować skutecznymi narzędziami przeciwdziałania takim praktykom.

Brzoska krytykuje ustawę. Szejna widzi w jego słowach argument przeciwko wetu

Podczas programu przywołano także wypowiedź przedsiębiorcy Rafała Brzoski, który krytycznie oceniał skuteczność proponowanych przepisów. Brzoska wskazywał, że ustawa nie rozwiązywała problemu odpowiedzialności finansowej platform internetowych. W jego wypowiedzi pojawił się również apel o porozumienie pomiędzy stroną rządową a prezydentem i wypracowanie rozwiązań służących obywatelom.

Szejna zinterpretował jednak słowa przedsiębiorcy jako argument przemawiający za wprowadzeniem jeszcze bardziej zdecydowanych regulacji. – Ja bardzo, bardzo uważnie słuchałem tego, co powiedział pan Brzoska i powiedział, że ta ustawa nie rozwiązywała tego problemu, ponieważ nie przewidywała konsekwencji finansowych dla platform. A więc pan Brzoska chcąc czy nie chcąc wypowiedział się za bardzo restrykcyjnym rozwiązaniem, niż to co zaproponował premier Gawkowski – przekonywał.

Szejna nie ma wątpliwości. „Decyzja pana prezydenta akurat w tej sprawie była absolutnie nieuzasadniona”

Pod koniec dyskusji Andrzej Szejna ponownie odniósł się do decyzji Karola Nawrockiego. Podtrzymał przekonanie, że zawetowane przepisy nie stanowiły zagrożenia dla swobody wypowiedzi politycznych. – I tu się zgadzam, że decyzja pana prezydenta akurat w tej sprawie była absolutnie nieuzasadniona, bo ustawa w żaden sposób nie uderzała ani w niezależność polityczną, ani w wolność słowa– stwierdził.