Duda o zaproszeniu Nawrockiego do domu Tuska. „Ewidentna zagrywka polityczna”

Zaproszenie prezydenta Karola Nawrockiego do prywatnego domu premiera Donalda Tuska w Sopocie stało się jednym z tematów rozmowy z Andrzejem Dudą w Radiu ZET. Prowadzący audycję chciał uzyskać jednoznaczną odpowiedź, czy głowa państwa powinna skorzystać z propozycji szefa rządu.

Były prezydent unikał jednak prostego „tak” lub „nie”. – To pan prezydent zdecyduje, bo zawsze w takich sytuacjach prezydent decyduje, natomiast to jest taka polityczna zagrywka – odpowiedział Andrzej Duda.

Dopytywany o własną opinię, stwierdził: – Uważam, że prezydent powinien się głęboko nad tym zastanowić – Duda przekonywał, że zaproszenie nie jest wyłącznie gestem uprzejmości, lecz ma także wymiar polityczny. Szczególnie krytycznie ocenił fakt, że pojawia się ono w kontekście zbliżających się świąt Bożego Narodzenia.

– Głęboko się powinien nad tym zastanowić, jak tą sytuację rozegrać, bo to jest ewidentna zagrywka polityczna ze strony Donalda Tuska, zresztą brzydka, bo w kontekście świąt Bożego Narodzenia – mówił były prezydent w Radiu ZET.

„Do uczciwego człowieka można iść, do nieuczciwego nie”. Mocne słowa byłego prezydenta

Rozmowa nabrała ostrzejszego tonu, gdy prowadzący zapytał Andrzeja Dudę, jak sam zachowałby się, gdyby otrzymał podobne zaproszenie od Donalda Tuska. – Odbiłbym piłeczkę jakoś – odpowiedział.

Dziennikarz próbował ustalić, czy oznaczałoby to zaproszenie premiera do własnego domu. Duda ponownie stwierdził, że sytuację należałoby przemyśleć. Po chwili wypowiedział jednak znacznie bardziej stanowcze słowa. – Do uczciwego człowieka można iść, do nieuczciwego nie – Prowadzący natychmiast zapytał, czy były prezydent uważa Donalda Tuska za człowieka nieuczciwego i jakie ma na to dowody.

W odpowiedzi Andrzej Duda nawiązał do wydarzeń związanych z Trybunałem Konstytucyjnym. Zarzucił premierowi bezprawne działania, a następnie posłużył się historycznym porównaniem.

Duda porównał przemówienie Tuska do wystąpienia Jaruzelskiego. „Bardzo podobna retoryka”

Najmocniejsze słowa padły, gdy były prezydent odniósł się do wystąpienia Donalda Tuska dotyczącego sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym. – Słyszałem ostatnio opowieść pana premiera, mówiąc szczerze o bezprawiu absolutnym, jakiego dopuścił się w Trybunale Konstytucyjnym, później jego wystąpienie, które brzmiało jak wystąpienie generała Jaruzelskiego na ogłoszenie stanu wojennego – powiedział Andrzej Duda.

Prowadzący rozmowę nie pozostawił tego porównania bez komentarza i zapytał wprost, czy były prezydent zestawia Donalda Tuska z generałem Wojciechem Jaruzelskim.

– Porównuję wystąpienie – sprecyzował Duda. Dziennikarz zwrócił uwagę, że w czasach Jaruzelskiego obowiązywał w Polsce zupełnie inny system polityczny. – Troszeczkę inny był system, ale bardzo podobna retoryka – odpowiedział były prezydent.

Następnie wyjaśnił, co jego zdaniem łączy oba przemówienia. – Bezprawie, brutalna siła, łamanie wszelkich zasad, łamanie Konstytucji, łamanie prawa i tłumaczenie, że tak będzie lepiej dla ludzi –

Czy Nawrocki powinien podzielić się opłatkiem z Tuskiem?

Prowadzący powrócił jeszcze do kwestii zaproszenia, tym razem pytając, czy wypada odmówić komuś, kto zaprasza do swojego domu i chce podzielić się opłatkiem.

Andrzej Duda ponownie podkreślił, że decyzja wymaga szczególnej rozwagi. – Do uczciwego człowieka można iść, a w tej sytuacji trzeba się głęboko zastanowić – odpowiedział.