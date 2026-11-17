Przydacz o przyszłości Tuska. „Kiedyś się skończą te rządy”

Spór wokół Trybunału Konstytucyjnego i działań rządu Donalda Tuska był jednym z głównych tematów porannej rozmowy RMF FM z Marcinem Przydaczem. Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej przekonywał, że premier powinien liczyć się z odpowiedzialnością za decyzje podejmowane podczas sprawowania władzy. – Panie redaktorze, no jeżeli pan premier rzeczywiście nie będzie przestrzegał prawa, to prędzej czy później spotka go za to odpowiednia kara, bo w Polsce przestrzegać prawa należy. Każdy musi. Pan przestrzega, ja, nasi słuchacze. Tylko pan premier ma nie przestrzegać prawa? On jest lepszy? On jest z lepszej gliny jest? Jakby jego nie dotyczą przepisy prawa, tak? – mówił Przydacz.

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Prowadzący rozmowę zwrócił uwagę, że do politycznych rozliczeń konieczna byłaby najpierw zmiana władzy w wyniku wyborów. Przydacz nie ukrywał, że obecne rządy również kiedyś dobiegną końca. – Kiedyś się skończy to, skończą się te rządy – stwierdził.

„Bardzo blisko niemieckiej granicy”. Przydacz zaskoczył słowami o Tusku

W dalszej części rozmowy padła wypowiedź, która może wywołać szczególne emocje. Marcin Przydacz nawiązał do podróży Donalda Tuska do miast położonych w zachodniej części Polski. – Ja rozumiem, że pan premier już zaczyna spędzać swój czas bardzo blisko niemieckiej granicy. Niedawno w Szczecinie, być może niedługo pewnie w Gubinie, w Słubicach, tak żeby już tam być niedaleko – mówił polityk.

Prowadzący natychmiast zapytał, czy Przydacz sugeruje, że Donald Tusk może uciec z Polski, podobnie jak – według sformułowania użytego w pytaniu – Zbigniew Ziobro. Przydacz nie potwierdził wprost takiego scenariusza. Zamiast tego powołał się na informacje, które, jak twierdził, pojawiają się wśród dziennikarzy mających kontakty w Koalicji Obywatelskiej.

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Zdaniem Marcina Przydacza również część polityków obecnego obozu rządzącego może obawiać się tego, co wydarzy się po kolejnych wyborach. – Ci, którzy mają przesłuchy, przesłuchy ze środowiska Koalicji Obywatelskiej, którzy mówią: "No pan premier to po wyborach to jeszcze będzie miał gdzie wyjeżdżać, ale my to już niestety", tak mówią politycy Koalicji, odpowiedzialność spotka ich w Polsce. Więc myślę, że tak się po prostu wydarzy po wyborach – powiedział Przydacz.

Czy Unia Europejska ochroni Tuska? Przydacz uderza w Brukselę

W rozmowie pojawiło się również pytanie o ewentualną rolę Unii Europejskiej. Prowadzący chciał wiedzieć, czy zdaniem Przydacza unijne, niemieckie lub francuskie struktury mogłyby w przyszłości zapewnić Donaldowi Tuskowi ochronę. Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej nie odpowiedział wprost, czy taki scenariusz uważa za możliwy. Zamiast tego ostro skrytykował postawę instytucji europejskich wobec sytuacji w Polsce. – Gdzie ta Unia Europejska jest dzisiaj, panie redaktorze? To jest niesamowite pytanie. Policja wchodzi do Trybunału Konstytucyjnego, Komisja Europejska dzisiaj zupełnie milczy. Ja nie wzywam Komisji Europejskiej, bo ja uważam, że my sobie poradzimy sami w Polsce z własnymi problemami. Natomiast pokazuje to, jaka tam jest hipokryzja – przekonywał Przydacz.

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Polityk zarzucił instytucjom unijnym stosowanie podwójnych standardów w ocenie wydarzeń w Polsce. – Jak jedni naruszają przepisy, to jest cisza. Jak inni interpretują inaczej, a to nagle jest wielki, wielki hałas – mówił. Jego zdaniem reakcje instytucji europejskich zależą od tego, który obóz polityczny sprawuje władzę.

Przydacz: Premier musi liczyć się z odpowiedzialnością

W rozmowie z RMF FM Marcin Przydacz kilkakrotnie powracał do kwestii odpowiedzialności Donalda Tuska za działania związane z Trybunałem Konstytucyjnym. – Sugeruję tylko tyle, że za łamanie prawa w Polsce, w Polsce pod rządami prawa, kiedyś będzie spotykała odpowiedzialność tych, którzy łamią prawo, a premier łamie prawo – stwierdził.