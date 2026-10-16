Sytuacja wymknęła się spod kontroli? Przydacz ujawnia scenariusze Nawrockiego. „Działania będą twarde”

Czy sytuacja w Trybunale Konstytucyjnym wymknęła się spod kontroli?

W piątkowej „Porannej rozmowie” RMF FM Tomasz Terlikowski zapytał Marcina Przydacza wprost, czy sytuacja wokół Trybunału Konstytucyjnego wymknęła się spod kontroli wszystkim stronom politycznego sporu. Przedstawiciel Kancelarii Prezydenta przyznał, że konflikt trwa od dawna, a jego początki sięgają jeszcze 2015 roku. Wskazywał również na problemy związane z publikowaniem orzeczeń, finansowaniem Trybunału oraz napięciami pomiędzy władzą wykonawczą a sędziami TK. Najważniejsze pytanie dotyczyło jednak tego, co zamierza zrobić prezydent Karol Nawrocki i jakie rozwiązania rozważane są obecnie w Pałacu Prezydenckim.

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– Panie redaktorze, oczywiście są różnego rodzaju scenariusze rozważane. Dla prezydenta najważniejsze jest to, żeby konstytucyjny organ państwa, jakim jest Trybunał Konstytucyjny, działał, funkcjonował i mógł realizować swoje kompetencje – powiedział Marcin Przydacz.

Nawrocki szykuje reset konstytucyjny? Przydacz mówi o 2027 roku

W rozmowie pojawił się również temat zapowiadanego przez Karola Nawrockiego resetu konstytucyjnego. Prezydent wskazywał wcześniej rok 2027 jako możliwy moment przeprowadzenia zmian. Marcin Przydacz nie przedstawił szczegółowego planu działań, ale zasugerował, że rozwiązanie obecnego konfliktu może wymagać daleko idącej reformy. – Pan prezydent co do zasady uważa, że jeśli politycy parlamentarni nie wycofają się z prób dominacji nad Trybunałem Konstytucyjnym, to rzeczywiście trzeba być może w przyszłości, być może po następnych wyborach, bo raczej z panem Czarzastym się tutaj nie uda – mówił Przydacz.

Następnie doprecyzował, że jednym z rozważanych kierunków jest całościowa reforma Trybunału Konstytucyjnego. – Nie dogadamy, ale być może trzeba będzie przeprowadzić jakąś całościową reformę, tak żeby po pierwsze przywrócić Trybunał ludziom, po drugie w pełni, żeby były respektowane jego orzeczenia – stwierdził.

Ostre słowa Przydacza o Macieju Berku. „To jest po prostu skok na Trybunał”

Jednym z głównych punktów sporu pozostaje kwestia Macieja Berka i jego ślubowania na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Prezydent Karol Nawrocki kwestionuje prawidłowość procedury, a jego współpracownicy wskazują zarówno na zastrzeżenia formalne, jak i na polityczny charakter kandydatury. Przydacz przekonywał, że Trybunał powinien zostać wyłączony z bieżącej walki politycznej. Jego zdaniem obecna sytuacja prowadzi jednak w przeciwnym kierunku.

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– Tak, pan prezydent uważa, że trzeba tutaj wyciągnąć Trybunał poza ten spór polityczny, a dzisiaj on jest niestety ofiarą sporu politycznego. Skoro ministra wprost z rządu chce się wstawić jako szefa Trybunału i to w sposób jeszcze nielegalny, no to to jest po prostu skok na Trybunał, panie redaktorze – ocenił przedstawiciel Kancelarii Prezydenta.

Co zrobi Nawrocki, jeśli Berek zacznie orzekać? Przydacz odpowiada

Prowadzący rozmowę przypomniał również wcześniejsze zapowiedzi prezydenta dotyczące zdecydowanych działań w przypadku dopuszczenia Macieja Berka do orzekania. Padło pytanie, co konkretnie zrobi Karol Nawrocki, jeśli do takiej sytuacji dojdzie. – Moim zdaniem nie zostanie dopuszczony do orzekania, bo nie spełnia podstawowego warunku, to po pierwsze. Po drugie, nie złożył przysięgi zgodnie z przepisami prawa – odpowiedział Przydacz. Prezydencki minister nie ujawnił jednak, na czym miałyby polegać zapowiadane twarde działania. Zamiast tego podtrzymał stanowisko, że procedura dotycząca Berka jest nieprawidłowa.

Galeria poniżej: Sytuacja przed Trybunałem Konstytucyjnym

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