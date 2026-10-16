Uwaga seniorzy! Podwyżka renty wdowiej może obniżyć coroczny dodatek

Renta wdowia w górę

Od 1 stycznia 2027 r. wzrośnie tzw. renta wdowia — czyli suma świadczeń wynikających z łączenia własnej emerytury z rentą rodzinną po zmarłym małżonku. Wskaźnik drugiego otrzymywanego świadczenia podniesiony zostanie z 15 do 25 proc., co zwiększy przeciętną rentę wdowią o ok. 252,73 zł brutto miesięcznie. Niedługo potem, od 1 marca, wszystkie emerytury i renty zostaną objęte coroczną waloryzacją ze wskaźnikiem prognozowanym na poziomie 3,96 proc.

Mimo że te podwyżki są przez seniorów wyczekiwane, w praktyce mogą doprowadzić do pomniejszenia lub całkowitej utraty przysługującego im dodatku: 14. emerytury. Mechanizm ten wynika z progu dochodowego 2900 zł brutto, od którego zależy wypłata czternastki. Jeśli go przekroczymy, dodatek będzie zmniejszony „złotówka za złotówkę”.

Nie wszyscy samotni seniorzy skorzystają na podwyżce renty wdowiej. Sprawdź, czy nie przekroczysz limitu

Większy dochód to mniejsza czternastka

Przykład: Senior pobierający obecnie z ZUS rentę wdowią w wysokości 2 850 zł brutto miesięcznie, mieści się poniżej progu 2 900 zł brutto, dzięki czemu ma prawo do pełnej czternastki, ale od stycznia 2027 r., po podniesieniu wskaźnika drugiego świadczenia, jego miesięczna renta wdowia wzrośnie do około 2 960 zł. Następnie po marcowej waloryzacji (o 3,96 proc.) świadczenie podskoczy do 3 077,22 zł brutto. W efekcie wypłacana we wrześniu 14. emerytura zostanie pomniejszona dokładnie o 177,22 zł brutto.

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