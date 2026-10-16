Emeryt sformował trzy grupy do obalenia rządu i szykował czwartą

Planował obalenie siłą władzy

W niedzielę MSWiA informowało, że do policji wpłynęła informacja dotycząca możliwego zamachu. W Centrum Antyterrorystycznym ABW zwołano spotkanie służb, po czym poinformowano o zatrzymaniu 66-letniego mężczyzny. Sąd zastosował dla niego dwumiesięczny areszt. Zatrzymany usłyszał dziewięć zarzutów, w tym najpoważniejszy – planowania obalenia siłą władz państwowych, za co grozi od 2 do 15 lat więzienia.

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Kolejne zarzuty dotyczą nagrań w sieci, w których N. propagował siłowe przejęcie władzy, promował napaść Rosji na Ukrainę i nawoływał do przestępstw. Podczas przeszukania jego domu służby znalazły pistolet (nie ustalono czy to broń alarmowa czy pneumatyczna), kilkanaście improwizowanych ładunków wybuchowych (przypominały granaty odłamkowe) oraz zabezpieczyły listę kontaktów 66-latka. Śledczy ustalili, że zorganizował on trzy grupy gotowe do obalenia władzy, a czwarta była formowana.

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Krzysztof N. nie przyznał się do zarzucanych czynów i odmówił składania wyjaśnień, wskazując na swoje liczne schorzenia fizyczne i psychiczne. Jak przekazał rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Piotr Antoni Skiba, podejrzany stwierdził, że być może złoży wyjaśnienia po konsultacji z adwokatem. Śledczy planują poddać zatrzymanego badaniom psychiatrycznym.

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