Była premier Beata Szydło uderzyła w rząd podczas konwencji PiS w Krakowie.

Ostre oskarżenie rządu Donalda Tuska i przywołanie hasła „Polska w ruinie”.

Krytyka stanu finansów publicznych, wstrzymania kluczowych inwestycji (CPK, elektrownie jądrowe) i wysokich kosztów życia.

Nawiązanie do zwycięskiej kampanii z 2015 roku i apel o mobilizację w celu zmiany władzy.

„Polska w ruinie” wraca do debaty

Była premier Beata Szydło nie ma wątpliwości – hasło, które towarzyszyło Prawu i Sprawiedliwości w kampanii wyborczej ponad dekadę temu, znowu opisuje rzeczywistość. Podczas czwartkowej konwencji partyjnej w Krakowie polityczka stwierdziła, że slogan „Polska w ruinie” wraca do debaty publicznej. Mówiąc wprost, oskarżyła o to obecną władzę.

Wydawało się, że te słowa pozostaną już tylko częścią historii polskiej polityki. A jednak dzisiaj, w 2026 roku, wracają – mówiła była premier.

W jej ocenie hasło „Polska w ruinie” znów jest aktualne z powodu działań, a raczej zaniechań, jakie charakteryzują rząd Donalda Tuska.

Spotkanie w Krakowie miało symboliczny wymiar. Jak przypomniała Szydło, dokładnie w tej samej sali Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” politycy PiS spotkali się w 2015 roku, tuż przed wyborami, które dały im władzę na osiem lat. Teraz, po kilku latach w opozycji, wracają do tego miejsca i tej samej retoryki.

Co jest nie tak z Polską według Beaty Szydło?

Była premier w swoim wystąpieniu wymieniła konkretne obszary, które jej zdaniem dowodzą, że kraj zmierza w złym kierunku. Lista zarzutów wobec rządu Tuska jest długa i dotyczy kluczowych sfer funkcjonowania państwa.

Przede wszystkim finanse. Beata Szydło zwróciła uwagę na planowany deficyt budżetowy, rosnące zadłużenie kraju i coraz wyższe koszty jego obsługi. Jej zdaniem to prosta droga do katastrofy finansów publicznych.

Drugi zarzut dotyczy strategicznych projektów. Była premier pytała o los kluczowych inwestycji, takich jak Centralny Port Komunikacyjny, elektrownie jądrowe czy rozbudowa sieci dróg i kolei. Według niej obecny rząd zaniechał ich realizacji, przez co Polska traci swoją szansę na rozwój cywilizacyjny.

Na koniec padły argumenty, które najmocniej trafiają do portfeli zwykłych obywateli. Beata Szydło krytykowała wysokie koszty życia, w tym rosnące ceny paliw, energii i ogrzewania. Mówiła też o problemach w dostępie do lekarzy i trudnościach, z jakimi mierzą się młodzi ludzie, próbując kupić własne mieszkanie.

„Białe koszule przyniosły czarną rzeczywistość”

Wystąpienie byłej premier było pełne ostrych sformułowań, ale jedno z nich szczególnie zapadło w pamięć. To bezpośrednie nawiązanie do wizerunku polityków obecnej koalicji rządzącej.

Te białe koszule przyniosły nam czarną rzeczywistość – stwierdziła Beata Szydło.

Co to oznacza w praktyce? To gorzka metafora, która ma obrazować, że elegancki i proeuropejski wizerunek rządu Donalda Tuska jest tylko fasadą, za którą kryją się realne problemy Polaków i demontaż państwa.

Na koniec Beata Szydło zaapelowała do zwolenników Prawa i Sprawiedliwości o mobilizację i odrzucenie apatii. Jej zdaniem jedyną drogą do zatrzymania negatywnych trendów jest wspólne działanie na rzecz zmiany władzy.

Jeżeli zależy nam na Polsce, jeżeli zależy nam na rozwoju, to te myśli trzeba odrzucić i trzeba pójść razem, żeby doprowadzić do zmiany tej złej władzy, która teraz rujnuje Polskę – podsumowała swoje wystąpienie w Krakowie.

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