Beata Szydło ma nową, prestiżową fuchę! Uścisk dłoni prezesa to przypieczętował

Piotr Margielewski
Piotr Margielewski
2026-10-15 13:53

Beata Szydło zamieściła na platformie X wspólne zdjęcie z prezesem Prawa i Sprawiedliwości. Jarosław Kaczyński ściska na niej dłoń uśmiechniętej byłej premier. Okazuje się, że Beata Szydła ma nową, bardzo prestiżową pracę. - To miało zostać ogłoszone w nieco inny sposób, ale historia przyspiesza, dzień był dramatyczny, a jeszcze zapewne wiele przed nami - napisała Szydło. Czym zatem będzie się teraz zajmować?

Była premier Beata Szydło podczas wystąpienia. O jej nowej funkcji w Parlamencie Europejskim przeczytasz na SE Polityka.
Autor: ART SERVICE / Super Express
  • Beata Szydło ma nową fuchę.
  • Nominację odebrała z rąk prezesa PiS.
  • Czym teraz będzie się zajmować była premier?

Zgodnie z informacjami opublikowanymi 2 października przez portal Niezależna.pl, kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości planowało zwiększyć znaczenie byłej premier Beaty Szydło. Według ustaleń portalu, miała ona zostać jedną z głównych postaci nowej kampanii społecznej PiS, której celem było zwrócenie uwagi na nierówności społeczne i pogłębiający się podział kraju na Polskę A i B. - Wzmocnienie Beaty Szydło to także przeciwwaga dla Mateusza Morawieckiego. Jest niezwykle lubiana i popularna w elektoracie. Była świetnym premierem, ze świetnymi wynikami. Ma także dużo do powiedzenia o dramatycznej sytuacji za rządów Tuska - mówił portalowi jeden z polityków PiS. Ponadto miała ona zostać nominowana  na stanowisko przewodniczącej polskiej delegacji EKR w Parlamencie Europejskim. Tak właśnie się stało!

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Była premier pochwaliła się swoją nową, prestiżową fuchą na platformie X. - To miało zostać ogłoszone w nieco inny sposób, ale historia przyspiesza, dzień był dramatyczny, a jeszcze zapewne wiele przed nami. Krótko: objęłam funkcję przewodniczącej polskiej delegacji EKR w Parlamencie Europejskim. Dziękuję za zaufanie. W PE wiele się dzieje, decyduje się nowy kształt Unii Europejskiej. Będę aktywnie działać na rzecz Polski i naszych narodowych interesów - zadeklarowała. 

Szydło przejmuje kierowanie polską delegacją (liczącą 20 osób) w EKR po Adamie Bielanie. Ten ma się skupić obecnie na kierowaniu całą partią Europejskich Konserwatystów i Reformatorów oraz relacjach transatlantyckich z Waszyngtonem.

Galeria poniżej: Relacje Beaty Szydło z Jarosławem Kaczyńskim

Beata Szydło, Jarosław Kaczyński
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Jarosław Kaczyński
BEATA SZYDŁO
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