Beata Szydło ma nową, prestiżową fuchę! Uścisk dłoni prezesa to przypieczętował

Beata Szydło ma nową fuchę.

Nominację odebrała z rąk prezesa PiS.

Czym teraz będzie się zajmować była premier?

Zgodnie z informacjami opublikowanymi 2 października przez portal Niezależna.pl, kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości planowało zwiększyć znaczenie byłej premier Beaty Szydło. Według ustaleń portalu, miała ona zostać jedną z głównych postaci nowej kampanii społecznej PiS, której celem było zwrócenie uwagi na nierówności społeczne i pogłębiający się podział kraju na Polskę A i B. - Wzmocnienie Beaty Szydło to także przeciwwaga dla Mateusza Morawieckiego. Jest niezwykle lubiana i popularna w elektoracie. Była świetnym premierem, ze świetnymi wynikami. Ma także dużo do powiedzenia o dramatycznej sytuacji za rządów Tuska - mówił portalowi jeden z polityków PiS. Ponadto miała ona zostać nominowana na stanowisko przewodniczącej polskiej delegacji EKR w Parlamencie Europejskim. Tak właśnie się stało!

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Była premier pochwaliła się swoją nową, prestiżową fuchą na platformie X. - To miało zostać ogłoszone w nieco inny sposób, ale historia przyspiesza, dzień był dramatyczny, a jeszcze zapewne wiele przed nami. Krótko: objęłam funkcję przewodniczącej polskiej delegacji EKR w Parlamencie Europejskim. Dziękuję za zaufanie. W PE wiele się dzieje, decyduje się nowy kształt Unii Europejskiej. Będę aktywnie działać na rzecz Polski i naszych narodowych interesów - zadeklarowała.

To miało zostać ogłoszone w nieco inny sposób, ale historia przyspiesza, dzień był dramatyczny, a jeszcze zapewne wiele przed nami. Krótko: objęłam funkcję przewodniczącej polskiej delegacji EKR w Parlamencie Europejskim. Dziękuję za zaufanie. W PE wiele się dzieje, decyduje się nowy kształt Unii Europejskiej. Będę aktywnie działać na rzecz Polski i naszych narodowych interesów.— Beata Szydło (@BeataSzydlo) October 14, 2026

Szydło przejmuje kierowanie polską delegacją (liczącą 20 osób) w EKR po Adamie Bielanie. Ten ma się skupić obecnie na kierowaniu całą partią Europejskich Konserwatystów i Reformatorów oraz relacjach transatlantyckich z Waszyngtonem.

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QUIZ. Test wiedzy o Beacie Szydło. Co wiecie o byłej premier? Niektóre pytania mogą zaskakiwać Pytanie 1 z 10 Skąd pochodzi Beata Szydło? Przecieszyn w gm. Brzeszcze Biernatki w gm. Brzeszcze Rozwadów w gm. Brzeszcze Następne pytanie