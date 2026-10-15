Sensacyjne wieści o Magdalenie Ogórek i Grzegorzu Braunie. Były dziennikarz TVP ujawnia

Były dziennikarz TVP Bartłomiej Graczak ujawnił szalenie zaskakujące wieści.

Jak twierdzi, Magdalena Ogórek ma wystartować w przyszłorocznych wyborach.

Jakby niespodzianek było mało, ma znaleźć się na listach ugrupowania Grzegorza Brauna.

Bartłomiej Graczak pracował w Telewizji Polskiej od stycznia 2016 roku do listopada 2023 roku (nieco ponad 7 lat). W tym okresie był m.in. reporterem „Wiadomości” TVP1, a także prowadzącym programy i serwisy informacyjne w TVP Info. Z TVP odszedł pod koniec października / w listopadzie 2023 roku. Obecnie pracuje w Radiu Warszawa, a także jest twórcą internetowe podcastu PRZEkanał. Goszcząc w Kanale Otwartym ujawnił zgoła sensacyjne informacje o mariażu Magdaleny Ogórek i Grzegorza Brauna.

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- Otrzymałem z dwóch niezależnych źródeł informację, że redaktor Magdalena Ogórek ma startować z listy Grzegorza Brauna - poinformował Graczak. - I to też mnie śmieszy, że ja pracowałem w czasach Jacka Kurskiego, i to jest powód do krytyki zmasowanej. Pani redaktor Magdalena Ogórek zapraszała Grzegorza Brauna do WPolsce24, ma startować z tej listy - mówił.

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Następnie dodał jeszcze jedną zaskakującą informację. Jak przekonywał:

- Redaktor Magdalena Ogórek pod koniec ubiegłego roku prowadziła wewnętrzne szkolenia, takie wizerunkowe, PR-owe, dla członków Konfederacji Korony Polskiej

Redaktor @ogorekmagda wystartuje z list wyborczych @GrzegorzBraun_ ? https://t.co/0Dj5gWv2Hh— Kanał Otwarty (@KanalOtwarty_pl) October 15, 2026

Galeria poniżej: Tak mieszka Magdalena Ogórek

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Sonda Jak dziś oceniasz kandydaturę Magdaleny Ogórek w wyborach prezydenckich 2015? To był fatalny błąd SLD – z góry skazana na porażkę Miała potencjał, ale ktoś ją źle poprowadził Była oryginalna i wyróżniała się na tle innych Nie pamiętam tej kampanii Trudno powiedzieć