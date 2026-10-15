Sensacyjne wieści o Magdalenie Ogórek i Grzegorzu Braunie. Były dziennikarz TVP ujawnia

Piotr Margielewski
Piotr Margielewski
2026-10-15 12:55

Ledwie 11 lat temu Magdalena Ogórek, dość wówczas zaskakująco, została wytypowana przez Leszka Millera jako kandydatka SLD w wyborach prezydenckich. Powiedzieć, że teraz mamy do czynienia z większą niespodzianką, to nie powiedzieć nic! Były dziennikarz TVP Bartłomiej Graczak ujawnił właśnie w mediach społecznościowych, że według jego wiedzy Magdalena Ogórek wystartuje w wyborach do Sejmu w przyszłym roku. Była dziennikarka TVP ma znaleźć się na listach Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna!

Grzegorz Braun w garniturze. Obok na miniaturze Magdalena Ogórek. O planach wyborczych przeczytasz na SE Polityka.
Autor: Super Express (2) Grzegorz Braun
  • Były dziennikarz TVP Bartłomiej Graczak ujawnił szalenie zaskakujące wieści.
  • Jak twierdzi, Magdalena Ogórek ma wystartować w przyszłorocznych wyborach.
  • Jakby niespodzianek było mało, ma znaleźć się na listach ugrupowania Grzegorza Brauna.

Bartłomiej Graczak pracował w Telewizji Polskiej od stycznia 2016 roku do listopada 2023 roku (nieco ponad 7 lat). W tym okresie był m.in. reporterem „Wiadomości” TVP1, a także prowadzącym programy i serwisy informacyjne w TVP Info. Z TVP odszedł pod koniec października / w listopadzie 2023 roku. Obecnie pracuje w Radiu Warszawa, a także jest twórcą internetowe podcastu PRZEkanał. Goszcząc w Kanale Otwartym ujawnił zgoła sensacyjne informacje o mariażu Magdaleny Ogórek i Grzegorza Brauna.

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- Otrzymałem z dwóch niezależnych źródeł informację, że redaktor Magdalena Ogórek ma startować z listy Grzegorza Brauna - poinformował Graczak. - I to też mnie śmieszy, że ja pracowałem w czasach Jacka Kurskiego, i to jest powód do krytyki zmasowanej. Pani redaktor Magdalena Ogórek zapraszała Grzegorza Brauna do WPolsce24, ma startować z tej listy - mówił. 

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Następnie dodał jeszcze jedną zaskakującą informację. Jak przekonywał: 

- Redaktor Magdalena Ogórek pod koniec ubiegłego roku prowadziła wewnętrzne szkolenia, takie wizerunkowe, PR-owe, dla członków Konfederacji Korony Polskiej

Galeria poniżej: Tak mieszka Magdalena Ogórek 

Tak mieszka Magdalena Ogórek
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MAGDALENA OGÓREK
GRZEGORZ BRAUN