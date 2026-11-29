W niedzielę, 29 listopada, o godz. 15 przed Trybunałem Konstytucyjnym w Warszawie rozpoczęła się manifestacja środowisk prawicowych.

Wśród uczestników znaleźli się Jarosław Kaczyński, Przemysław Czarnek i Elżbieta Witek.

Organizatorzy przekonują, że protestują w obronie wolności słowa oraz prawa do zgromadzeń.

Manifestacja odbywa się po decyzji Sądu Apelacyjnego, który oddalił zażalenie Rafała Trzaskowskiego dotyczące dalszego trwania zgromadzenia przed TK.

Przed Trybunałem Konstytucyjnym przy alei Szucha w Warszawie ponownie zgromadzili się przeciwnicy działań obecnych władz wobec tej instytucji. W niedzielę, 29 listopada, o godz. 15 rozpoczęła się manifestacja, w której uczestniczą również czołowi politycy Prawa i Sprawiedliwości. Na miejscu pojawili się prezes partii Jarosław Kaczyński, były minister edukacji Przemysław Czarnek oraz była marszałek Sejmu Elżbieta Witek.

Niedzielny protest odbywa się zaledwie dzień po decyzji Sądu Apelacyjnego w Warszawie, który oddalił zażalenie stołecznego ratusza w sprawie dalszego funkcjonowania zgromadzenia przed Trybunałem. Wcześniej Rafał Trzaskowski odmówił organizatorom możliwości kontynuowania demonstracji, powołując się między innymi na utrudnienia komunikacyjne i problemy mieszkańców.

Kaczyński, Czarnek i Witek przed Trybunałem Konstytucyjnym. Ruszyła manifestacja

Jak poinformowało Radio ZET, niedzielna manifestacja rozpoczęła się zgodnie z zapowiedziami o godz. 15. Na miejscu obecni są między innymi Jarosław Kaczyński, Przemysław Czarnek i Elżbieta Witek.

Politycy PiS przedstawiają protest jako wystąpienie w obronie wolności słowa oraz prawa do zgromadzeń. Uczestnicy sprzeciwiają się również zmianom zachodzącym w Trybunale Konstytucyjnym, które środowiska związane z opozycją określają jako próbę przejęcia instytucji przez obecną władzę.

Do udziału w demonstracji zachęcał wcześniej sam Jarosław Kaczyński. Prezes PiS zamieścił na platformie X wpis, w którym zapowiedział kontynuowanie sprzeciwu wobec działań rządu.

„Walka o powstrzymanie bezprawnych działań tej władzy będzie trwać aż do samych wyborów parlamentarnych” – napisał Kaczyński.

Polityk wezwał również swoich sympatyków do przybycia przed Trybunał Konstytucyjny w niedzielne popołudnie.

„W niedzielę spotykamy się o godz. 15:00 przed Trybunałem Konstytucyjnym. Bądźmy tam razem!” – zaapelował.

Trzaskowski nie chciał przedłużenia protestu. Sąd zdecydował inaczej

Niedzielna manifestacja odbywa się w cieniu sporu między organizatorami zgromadzenia a władzami Warszawy.

W środę, 25 listopada, stołeczny ratusz odmówił zgody na kontynuowanie demonstracji po zakończeniu dotychczas zgłoszonego okresu. Organizatorzy planowali utrzymanie miasteczka protestacyjnego przed Trybunałem aż do 5 stycznia 2027 roku.

Rafał Trzaskowski argumentował, że wielotygodniowa obecność protestujących powoduje poważne utrudnienia w rejonie alei Szucha. Wskazywał między innymi na zablokowanie ulicy, skargi mieszkańców i problemy z przejazdem służb ratunkowych.

Organizator zgromadzenia Adam Borowski zaskarżył decyzję miasta.

W czwartek, 26 listopada, Sąd Okręgowy w Warszawie uwzględnił odwołanie i uchylił decyzję ratusza. Władze stolicy nie zgodziły się z rozstrzygnięciem i skierowały zażalenie do Sądu Apelacyjnego.

W sobotę, 28 listopada, zapadła kolejna decyzja. Sąd Apelacyjny oddalił zażalenie prezydenta Warszawy, dzięki czemu wcześniejsze rozstrzygnięcie pozostało w mocy.

Po ogłoszeniu postanowienia Rafał Trzaskowski odniósł się do sprawy na platformie X.

„Kto szanuje sądy tylko wtedy, gdy wyrok jest po jego myśli, ten ich nie szanuje. Ja szanuję” – napisał prezydent stolicy.

Protest przed TK trwa od września. Dlaczego uczestnicy nie chcą odejść?

Niedzielne zgromadzenie jest kolejnym wydarzeniem organizowanym przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego. Od września 2026 roku przy alei Szucha funkcjonuje miasteczko namiotowe, którego uczestnicy sprzeciwiają się działaniom podejmowanym wobec kierownictwa TK.

W organizację protestów zaangażowane są środowiska związane z Klubami „Gazety Polskiej” oraz Telewizją Republika. Ważną rolę odgrywa Adam Borowski, przewodniczący warszawskiego Klubu „Gazety Polskiej”.

Spór wokół Trybunału nasilił się pod koniec października, kiedy doszło do zmian w kierowaniu jego pracami. Anna Korwin-Piotrowska przejęła kierowanie instytucją, a wykonywanie czynności przez Bogdana Święczkowskiego i Bartłomieja Sochańskiego zostało zawieszone.

Politycy PiS kwestionują legalność tych działań i zarzucają rządzącym naruszanie niezależności Trybunału. Przedstawiciele drugiej strony sporu odrzucają te oskarżenia.

Anna Korwin-Piotrowska podkreślała w ostatnich dniach, że niezależnie od prawa do organizowania zgromadzeń konieczne jest zapewnienie obywatelom swobodnego dostępu do budynku TK. Chodzi przede wszystkim o osoby, które chcą składać skargi konstytucyjne.

Po sobotnim rozstrzygnięciu sądu protest przed Trybunałem może być kontynuowany. Niedzielna manifestacja z udziałem czołowych polityków PiS jest kolejną odsłoną trwającego od tygodni sporu.

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