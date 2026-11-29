Karol Nawrocki, szef Kancelarii Prezydenta, ogłosił start "Akademii Prezydenckiej", bezpłatnego programu edukacyjnego dla młodych liderów w wieku 18-30 lat, który ma trwać do września 2027 roku.

Radosław Sikorski, szef MSZ, ostro skrytykował inicjatywę, pytając, czy nie jest to przekroczenie uprawnień prezydenta i wydawanie pieniędzy podatników na działalność edukacyjną bez konstytucyjnego umocowania.

Ta inicjatywa wywołała burzę polityczną i jest kolejnym starciem między prezydentem a szefem MSZ, pogłębiającym konflikt o kompetencje.

Karol Nawrocki ogłosił w mediach społecznościowych start naboru do Akademii Prezydenckiej. To bezpłatny program edukacyjny skierowany do osób w wieku od 18 do 30 lat, które chcą w przyszłości zmieniać Polskę jako liderzy życia publicznego, społecznego czy naukowego. Projekt ma potrwać aż do września 2027 roku.

Inicjatywa Kancelarii Prezydenta RP, choć brzmi ambitnie, błyskawicznie wywołała polityczną burzę. Na reakcję rządu nie trzeba było długo czekać.

Sikorski wyciąga konstytucję

Do akcji wkroczył wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Szef dyplomacji nie gryzł się w język i w mediach społecznościowych publicznie zakwestionował legalność działań głowy państwa.

"Nie widzę w konstytucji upoważnienia dla prezydenta do prowadzenia działalności edukacyjnej na koszt podatnika. Czy to aby nie jest przekroczenie uprawnień?" – zapytał Sikorski na platformie X, uderzając w podstawy finansowania akademii z publicznych środków.

Szukają młodych liderów

Mimo krytyki ze strony MSZ, machina ruszyła. Z informacji Kancelarii Prezydenta wynika, że Akademia Prezydencka 2027 ma być kuźnią talentów dla osób zaangażowanych w sport, kulturę czy działalność społeczną. Chętni mają czas na przesyłanie zgłoszeń tylko do 15 grudnia. Program ma być w pełni darmowy dla uczestników, co właśnie wzbudziło wątpliwości Sikorskiego dotyczące kosztów, jakie poniesie budżet państwa.

Kolejne starcie na szczycie

To nie pierwszy raz, kiedy między prezydentem a szefem MSZ dochodzi do spięcia. Jak przypominają Wiadomości WP, obaj politycy od dawna toczą spór o kompetencje, m.in. w kwestii nominacji ambasadorskich. Radosław Sikorski jeszcze w piątek w programie "Teraz WP" wytykał Karolowi Nawrockiemu próby rozszerzania swoich uprawnień.

Prezydent z kolei już wcześniej zapowiadał, że w kluczowych sprawach dotyczących dyplomacji woli rozmawiać bezpośrednio z premierem Donaldem Tuskiem, omijając szefa MSZ. Kolejna odsłona tego konfliktu pokazuje, że na linii Pałac Prezydencki – MSZ temperatura wciąż rośnie.

Poniżej galeria zdjęć: Polityczni zadymiarze

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