Zestrzeliwanie pocisków nad Ukrainą miałoby chronić Polskę przed obiektami lecącymi w stronę granicy

Leszek Miller ocenił, że użycie polskiej obrony przeciwlotniczej poza granicami Polski oznaczałoby wojnę

Zestrzelenie obiektu nad Polską może być niebezpieczne ze względu na spadające szczątki

Artykuł 4 NATO przewiduje konsultacje, a artykuł 5 dotyczy zbiorowej obrony

Gdzie zestrzeliwać rakiety i drony?

Dyskusja dotyczy rosyjskich pocisków i dronów lecących w stronę Polski. Jedna z koncepcji zakłada ich zestrzelenie jeszcze nad Ukrainą, zanim przekroczą polską granicę. Takie rozwiązanie popierali premier, minister spraw zagranicznych i strona ukraińska, która postuluje współpracę w dziedzinie obrony powietrznej.

Zwolennicy przechwytywania obiektów jeszcze nad Ukrainą argumentują, że zmniejszyłoby to ryzyko dla mieszkańców terenów przygranicznych. Debatę podsycały wcześniejsze naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej oraz odnajdywanie obiektów i ich szczątków w południowo-wschodniej Polsce. Często przywołuje się też tragiczny incydent w Przewodowie z 15 listopada 2022 r.

Miller: zestrzelenie nad Ukrainą grozi wojną z Rosją

W „Alfabecie Millera” Leszek Miller ocenił, że użycie przez polskie siły środków przeciwlotniczych nad Ukrainą oznaczałoby działanie poza granicami Polski. Jego zdaniem taki krok byłby równoznaczny z wojną z Rosją i mógłby wywołać niebezpieczną reakcję tego państwa.

Miller zwracał też uwagę, że trudno jednoznacznie ocenić, dokąd leci dany obiekt. Jego zdaniem dron lub pocisk zmierzający w stronę polskiej granicy może w ostatniej chwili zmienić kurs, co utrudnia decyzję o użyciu obrony powietrznej. Przedstawił również możliwy scenariusz dalszej wymiany odpowiedzi między Rosją a NATO, w tym ryzyko użycia broni jądrowej.

Zestrzelenie nad Polską też wiąże się z ryzykiem

Rozmowa dotyczyła również reagowania na obiekty, które już znalazły się w polskiej przestrzeni powietrznej. Zestrzelenie pocisku lub drona nie sprawia, że obiekt znika: jego szczątki mogą spaść na budynki lub ludzi. Dlatego przy podejmowaniu decyzji trzeba ocenić nie tylko zagrożenie stwarzane przez obiekt, ale też skutki jego zniszczenia.

W programie przywołano przykład rosyjskiego drona obserwowanego, według wojskowych, w rejonie Przemyśla. Nie został zestrzelony, ponieważ upadek szczątków mógłby spowodować większe szkody niż sam obiekt. Taka decyzja zależy m.in. od trasy i wysokości lotu, rodzaju uzbrojenia oraz zagrożenia dla ludności.

Artykuły 4 i 5 NATO. Co oznaczają?

Miller pytał, dlaczego po ewentualnym celowym uderzeniu Rosji w Polskę nie uruchomiono mechanizmów przewidzianych w artykule 4, a być może także w artykule 5 Traktatu Północnoatlantyckiego. W programie mowa była o trzech rosyjskich rakietach, które miały spaść na terytorium Polski. Pochodzenie szczątków i przebieg poszczególnych incydentów nadal ustalają jednak służby prowadzące postępowania.

Artykuł 4 przewiduje konsultacje państw Sojuszu, jeśli któreś z nich uzna, że zagrożone są jego bezpieczeństwo, integralność terytorialna lub niezależność polityczna. Artykuł 5 dotyczy zbiorowej obrony w razie zbrojnej napaści, a jego zastosowanie wymaga zgody wszystkich sojuszników. Zestrzeliwanie obiektów nad Ukrainą byłoby użyciem siły poza granicami Polski, dlatego wymagałoby uzgodnień z Ukrainą i pozostałymi państwami NATO. Obecnie nie ma ani wspólnej procedury, ani powszechnej zgody na takie działanie.

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