Radosław Sikorski publicznie zarzucił Jakubowi Kumochowi, byłemu ambasadorowi w Chinach, pobieranie pensji mimo opuszczenia placówki bez formalnej rezygnacji.

Jakub Kumoch ostro odpowiedział Sikorskiemu, kpiąc z jego aktywności w mediach społecznościowych w sobotni wieczór i sugerując sprawdzenie dokumentów.

Minister spraw zagranicznych wskazał, że Kumoch (i Paweł Soloch) mieli zrezygnować z urzędu w sposób ostentacyjny, a brak formalnych dymisji może skutkować zwolnieniami dyscyplinarnymi.

Prawdziwa burza rozpętała się w mediach społecznościowych po pytaniu dziennikarza Marcina Tyca. Zwrócił się on bezpośrednio do Radosława Sikorskiego z prośbą o wyjaśnienie, czy Jakub Kumoch – wobec braku formalnego odwołania z funkcji ambasadora RP w Chinach – wciąż otrzymuje wynagrodzenie. Odpowiedź szefa MSZ była błyskawiczna i wyjątkowo zgryźliwa.

– A jakże. Taki to zamach stanu, że bohaterom ruchu oporu płaci jeszcze przez trzy miesiące – odpisał ironicznie Sikorski na platformie X, nawiązując do głośnych sporów wokół Trybunału Konstytucyjnego.

Dyplomata kpi z ministra

Na reakcję Jakuba Kumocha nie trzeba było długo czekać. Były ambasador postanowił odpowiedzieć szefowi MSZ w równie ostrym tonie, wytykając mu aktywność w sieci w wolnym czasie.

"Panie Ministrze Radosławie Sikorski! Sobota wieczór. Można pójść na mecz, albo z kumplami się spotkać, a Pan siedzi na X i pomstuje na byłych podwładnych" – napisał Kumoch.

Na tym jednak nie poprzestał. Zasugerował ministrowi, by ten w poniedziałek dokładnie sprawdził dokumenty, ponieważ – jego zdaniem – szef resortu może mijać się z prawdą.

Widmo dyscyplinarki?

Spór ma jednak drugie, znacznie poważniejsze dno. Jak wynika z relacji Radosława Sikorskiego, zarówno Jakub Kumoch, jak i Paweł Soloch (były ambasador w Rumunii) wrócili już do Polski, ale mieli to zrobić bez złożenia formalnych dymisji.

Minister spraw zagranicznych twierdzi, że dyplomaci zrezygnowali z urzędu w sposób ostentacyjny, co jego zdaniem zaszkodziło wizerunkowi Polski. Jeśli te doniesienia o braku oficjalnych dokumentów się potwierdzą, sytuacja dżentelmenów może stać się nieciekawa. W takim przypadku groziłyby im zwolnienia dyscyplinarne, które automatycznie odcinają drogę do pobierania wynagrodzenia za okres wypowiedzenia.

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