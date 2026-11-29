Szef BBN Bartosz Grodecki uważa, że Polska i NATO powinny zmienić przepisy oraz procedury dotyczące reagowania na rosyjskie rakiety i drony.

Polityk opowiedział się za zwiększeniem możliwości operacyjnych wojska, w tym dopuszczeniem niszczenia wrogich obiektów bez konieczności ich identyfikacji wzrokowej, jeśli spełnione są odpowiednie warunki.

Grodecki ostrzegł przed kolejnymi rosyjskimi prowokacjami. Zwrócił uwagę, że w lipcu polską przestrzeń naruszyła jedna rakieta, a w listopadzie trzy.

Szef BBN pozytywnie ocenia pomysł zestrzeliwania rakiet nad terytorium Ukrainy, zanim przekroczą polską granicę. Zastrzega jednak, że taka decyzja musiałaby zostać podjęta na poziomie NATO.

Rosyjskie rakiety, które 20 listopada spadły na terytorium Polski, ponownie wywołały pytania o skuteczność obrony powietrznej i zasady reagowania na zagrożenia. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki uważa, że obowiązujące przepisy i procedury mogą ograniczać możliwości działania polskich oraz sojuszniczych żołnierzy. W rozmowie z Wirtualną Polską opowiedział się za zmianami, które pozwoliłyby wojsku szybciej reagować na podobne sytuacje.

Grodecki zwrócił również uwagę na działania Rosji, która jego zdaniem sprawdza gotowość państw NATO do reagowania na naruszenia przestrzeni powietrznej. Przestrzegł przed możliwością kolejnych incydentów, których skutki mogą okazać się poważniejsze niż dotychczas.

Szef BBN chce zmian w reagowaniu na rosyjskie rakiety. Co proponuje?

Bartosz Grodecki został zapytany przez dziennikarzy Wirtualnej Polski, Grzegorza Osieckiego i Tomasza Żółciaka, o reakcję polskich i sojuszniczych sił na wtargnięcie rosyjskich pocisków.

Podczas listopadowego incydentu w powietrzu znajdowały się polskie F-16 oraz szwedzkie myśliwce Gripen. Żadna z trzech rakiet nie została jednak zestrzelona.

Jak wynika z wywiadu, jednym z problemów była możliwość identyfikacji obiektów w trudnych warunkach pogodowych. Szef BBN uważa, że przepisy nie powinny nadmiernie ograniczać pilotów, którzy muszą podejmować decyzje w bardzo krótkim czasie.

– Ograniczenia prawne i proceduralne, zarówno polskie, jak i sojusznicze, powinny zostać zniesione – powiedział Grodecki.

Przedstawiciel prezydenckiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego opowiedział się za rozwiązaniami pozwalającymi na zniszczenie niebezpiecznego obiektu bez konieczności jego wcześniejszej identyfikacji wzrokowej.

Nie chodzi jednak o automatyczne zestrzeliwanie każdego niezidentyfikowanego obiektu. Propozycja dotyczy zwiększenia swobody podejmowania decyzji przez wojsko w sytuacji potwierdzonego zagrożenia.

„Jeśli są blokady prawne, to czas je usunąć”. Grodecki wskazuje na przepisy

Szef BBN uważa, że zmiana zasad reagowania na zagrożenia powinna obejmować kompleksowy przegląd obowiązujących przepisów.

Wskazał, że konieczne może być przygotowanie pakietu ustaw zwiększających możliwości operacyjne Sił Zbrojnych RP.

– Jeśli są blokady prawne, to czas je usunąć – podkreślił Grodecki.

Według szefa BBN odpowiednie rozwiązania powinny zostać najpierw przeanalizowane przez Sztab Generalny Wojska Polskiego, a następnie zaakceptowane przez Ministerstwo Obrony Narodowej.

Dopiero po zakończeniu tych prac możliwe byłoby skierowanie projektów do parlamentu.

Grodecki zaznaczył, że nie widzi konieczności zmieniania konstytucji. Jego zdaniem wystarczające mogą okazać się zmiany ustawowe.

Wspomniał również o przepisach dotyczących rozmieszczania systemów Patriot. Obecne regulacje mogą utrudniać szybkie ustawianie baterii obrony powietrznej na terenach należących do prywatnych właścicieli.

BBN ma już przygotowane propozycje dotyczące tego zagadnienia i deklaruje gotowość do współpracy z MON.

Trzy rosyjskie rakiety spadły w Polsce. Gdzie znaleziono szczątki?

20 listopada 2026 roku rosyjskie pociski manewrujące Ch-101 naruszyły polską przestrzeń powietrzną podczas zmasowanego ataku na Ukrainę.

Szczątki obiektów znaleziono w trzech miejscowościach: Nowym Lipowcu w województwie lubelskim oraz Rudniku nad Sanem i Mołodyczu w województwie podkarpackim.

Początkowo pojawiały się informacje o dwóch rakietach i dronie. Późniejsze ustalenia wskazały jednak, że chodziło o trzy rosyjskie pociski.

Polskie służby rozpoczęły badanie szczątków oraz analizę przebiegu incydentu. Zebrane materiały stały się również podstawą rozmów z sojusznikami.

23 listopada, na wniosek Polski, odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Rady Północnoatlantyckiej. Przedstawiciele polskiego rządu zaprezentowali ustalenia dotyczące rosyjskich rakiet i propozycje wzmocnienia bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO.

Sojusznicy zadeklarowali solidarność z Polską. Podjęto także działania dotyczące zwiększenia możliwości rozpoznania i obrony powietrznej.

Grodecki ostrzega przed Rosją. Kolejne incydenty mogą być poważniejsze

Bartosz Grodecki nie ukrywa obaw dotyczących następnych naruszeń polskiej przestrzeni powietrznej.

Szef BBN przypomniał, że w lipcu doszło do incydentu z udziałem jednej rakiety, podczas gdy w listopadzie były już trzy pociski.

Jego zdaniem rosnąca liczba takich zdarzeń może świadczyć o celowym sprawdzaniu reakcji Polski i państw NATO przez Rosję.

Grodecki przestrzegł, że kolejne incydenty nie muszą zakończyć się jedynie odnalezieniem szczątków rakiet. Wśród możliwych konsekwencji wskazał uszkodzenia budynków, a nawet ofiary wśród ludności cywilnej.

Zwrócił również uwagę na konieczność wyraźniejszego określenia granic reakcji Sojuszu.

Artykuł 4 Traktatu Północnoatlantyckiego przewiduje konsultacje, kiedy zagrożone jest bezpieczeństwo któregoś z państw członkowskich. Artykuł 5 dotyczy natomiast zbiorowej obrony w przypadku zbrojnej napaści.

Szef BBN postawił pytanie o to, jakie działania Rosji mogłyby zostać uznane przez NATO za przekroczenie granicy wymagającej zdecydowanej odpowiedzi.

Polska powinna zestrzeliwać rosyjskie rakiety nad Ukrainą? Szef BBN zabrał głos

W wywiadzie poruszono również pomysł niszczenia rosyjskich rakiet jeszcze nad terytorium Ukrainy, zanim dotrą do polskiej granicy.

Grodecki ocenił, że z wojskowego punktu widzenia takie rozwiązanie zwiększałoby możliwości neutralizacji niebezpiecznych pocisków.

Jednocześnie zaznaczył, że nie byłaby to samodzielna decyzja Polski.

Działania polskiego lotnictwa nad terytorium Ukrainy wymagałyby odpowiednich uzgodnień na poziomie Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Szef BBN podkreślił, że Polska jest częścią NATO, dlatego reakcja na rosyjskie prowokacje musi uwzględniać również decyzje i procedury sojusznicze.

W rozmowie odniósł się także do pomysłów odwetu polegającego na wystrzeleniu polskich pocisków w kierunku Rosji.

Grodecki zwrócił uwagę, że takie działania oznaczałyby ryzyko bezpośredniego konfliktu zbrojnego. Nie opowiedział się za ich przeprowadzeniem.

Zamiast tego wskazał na konieczność zwiększenia skuteczności odstraszania i wzmocnienia wojskowej obecności NATO na wschodniej flance.

NATO wzmacnia obronę Polski. W grę wchodzą kolejne samoloty i systemy

Po listopadowym incydencie Polska zwróciła się do sojuszników o zwiększenie wsparcia w zakresie obrony powietrznej.

Jednym z podjętych działań było skierowanie samolotu wczesnego ostrzegania AWACS, który pozwala wykrywać i śledzić obiekty znajdujące się w przestrzeni powietrznej.

Władze Polski zabiegają również o dodatkowe środki rozpoznania oraz wzmocnienie systemów obrony przeciwrakietowej.

Grodecki wskazał, że możliwe jest zwiększenie liczby samolotów i zestawów przeciwlotniczych działających w ramach operacji Eastern Sentry.

Opowiedział się także za intensyfikacją ćwiczeń wojskowych NATO, w tym działań sił powietrznych i marynarki wojennej.

Jego zdaniem wzmacnianie obrony ma znaczenie nie tylko dla bezpieczeństwa Polski, ale również pozostałych państw europejskich.

Szef BBN przyznał, że polskie systemy obrony powietrznej nie zapewniają jeszcze wszystkich potrzebnych zdolności. Dlatego do czasu zakończenia planowanych zakupów i dostaw sprzętu Polska nadal będzie potrzebowała wsparcia sojuszników.

Rosyjskie rakiety nad Polską. Czy przepisy zostaną zmienione?

Postulaty Bartosza Grodeckiego nie oznaczają, że nowe zasady zestrzeliwania rosyjskich rakiet już obowiązują.

Przygotowanie zmian wymagałoby współpracy Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Sztabu Generalnego, Ministerstwa Obrony Narodowej i parlamentu. Część zagadnień dotyczących procedur sojuszniczych musiałaby zostać uzgodniona na poziomie NATO.

Szef BBN przekonuje, że rosnąca liczba incydentów związanych z rosyjskimi rakietami i dronami wymaga przeglądu dotychczasowych rozwiązań.

Władze Polski i sojusznicy prowadzą już rozmowy o zwiększeniu zdolności obronnych na wschodniej flance. Kwestia ewentualnego rozszerzenia uprawnień żołnierzy pozostaje jednak przedmiotem dalszych analiz.

Poniżej galeria zdjęć: Oto nowy szef BBN Bartosz Grodecki

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