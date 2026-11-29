Sejm zaplanował dwa posiedzenia: od 1 do 3 grudnia oraz 4 grudnia 2026 roku.

Posłowie mają rozpatrzyć projekt zmian w 800 plus, który zakłada automatyczne odnawianie prawa do świadczenia.

Przedstawione zostanie sprawozdanie komisji śledczej badającej wykorzystanie systemu Pegasus.

W porządku obrad znalazły się również projekty zmian w kodeksach oraz trzecie czytanie budżetu na 2027 rok.

Po listopadowych obradach posłowie wrócą do sejmowych ław już na początku grudnia. Tym razem zaplanowano dwa posiedzenia, podczas których mają zostać rozpatrzone projekty dotyczące między innymi świadczeń rodzinnych, prawa karnego i finansów państwa. Nie zabraknie także politycznych emocji. W porządku obrad znalazło się bowiem sprawozdanie komisji śledczej ds. Pegasusa.

Pierwsze posiedzenie, oznaczone numerem 70, odbędzie się od 1 do 3 grudnia. Dzień później, 4 grudnia, posłowie spotkają się ponownie na 71. posiedzeniu Sejmu. Opublikowany harmonogram może jeszcze ulec zmianie.

Zmiany w 800 plus. Rodzice nie będą musieli składać wniosków co roku?

Szczególną uwagę rodziców może przyciągnąć rządowy projekt nowelizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Proponowane przepisy dotyczą świadczenia 800 plus, ale nie przewidują zwiększenia jego wysokości.

Rząd chce uprościć formalności związane z otrzymywaniem pieniędzy. Obecnie rodzice i opiekunowie muszą co roku składać wniosek o świadczenie na kolejny okres. Po zmianach Zakład Ubezpieczeń Społecznych miałby automatycznie odnawiać prawo do 800 plus na podstawie wcześniej przekazanych danych.

Nowy wniosek nadal byłby wymagany w określonych sytuacjach, między innymi po narodzinach dziecka lub powrocie rodziny z zagranicy. Projekt przewiduje również doprecyzowanie przepisów dotyczących osób, którym sąd powierzył bieżącą opiekę nad dzieckiem.

Jeśli ustawa zostanie przyjęta, nowe zasady mają obowiązywać od okresu świadczeniowego 2027/2028, rozpoczynającego się 1 czerwca 2027 roku. Na razie jest to jednak propozycja, nad którą trwają prace parlamentarne.

Pegasus wraca do Sejmu. Komisja przedstawi sprawozdanie

Grudniowe obrady mogą przynieść również kolejną odsłonę sporu dotyczącego wykorzystywania systemu Pegasus. Posłowie mają zapoznać się ze sprawozdaniem komisji śledczej, która badała legalność i prawidłowość stosowania oprogramowania do inwigilacji.

Prace komisji obejmowały działania podejmowane od 16 listopada 2015 roku do 20 listopada 2023 roku. Badano między innymi czynności służb specjalnych, policji i innych organów państwowych.

Sprawozdanie ma przedstawić przewodnicząca komisji Magdalena Sroka. Punkt ten może wywołać ożywioną dyskusję, ponieważ sprawa Pegasusa od dawna jest przedmiotem sporu między politykami obecnej koalicji rządzącej a przedstawicielami PiS.

Zmiany w Kodeksie wyborczym. Posłowie zajmą się kolejnymi przepisami

W harmonogramie znalazł się także senacki projekt dotyczący Kodeksu wyborczego. Zakłada on zmiany służące zwiększeniu udziału obywateli w wybieraniu, funkcjonowaniu i kontrolowaniu niektórych organów publicznych.

Sejm ma również rozpatrzyć projekty dotyczące procedury karnej oraz przepisów karnych skarbowych.

Posłowie zapoznają się ponadto z informacją na temat udziału Polski w pracach Unii Europejskiej w pierwszej połowie 2026 roku. Chodzi o okres, w którym przewodnictwo w Radzie UE sprawował Cypr.

Sejm zajmie się budżetem na 2027 rok. Ważne obrady 4 grudnia

Osobne posiedzenie zaplanowano na piątek, 4 grudnia. W jego porządku znalazły się pierwsze czytania projektów dotyczących między innymi Kodeksu postępowania cywilnego, Kodeksu karnego oraz Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Szczególne znaczenie będzie miała kwestia budżetu państwa na 2027 rok. Na ten dzień przewidziano możliwość przeprowadzenia trzeciego czytania ustawy budżetowej.

To ważny etap prac nad dokumentem określającym planowane dochody i wydatki państwa w przyszłym roku.

Przed posłami są więc cztery dni obrad z przerwą na rozpoczęcie kolejnego posiedzenia 4 grudnia. Ostateczny przebieg prac będzie zależał od decyzji marszałka Sejmu i ewentualnych zmian w porządku dziennym.

Poniżej galeria zdjęć: Dom Tuska

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