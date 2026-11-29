Większość respondentów znających Rozwój Plus postrzega inicjatywę Mateusza Morawieckiego jako prawicową.

Znacznie mniej badanych umieszcza ruch byłego premiera w politycznym centrum, a niewielka grupa przypisuje mu charakter lewicowy.

Ponad jedna czwarta ankietowanych nie potrafiła określić politycznego charakteru Rozwoju Plus.

Badanie przeprowadził Instytut Badań Pollster na zlecenie „Super Expressu” w dniach 24–25 listopada 2026 roku.

Mateusz Morawiecki buduje własne środowisko polityczne, które od kilku miesięcy przyciąga uwagę mediów i wywołuje dyskusje o przyszłości polskiej prawicy. Były premier rozwija Rozwój Plus, a jego współpracownicy przygotowują się do działalności w formule partii politycznej. Pojawia się jednak pytanie, jak tę inicjatywę postrzegają sami Polacy. Czy kojarzą ją z prawicą, z której wywodzi się Morawiecki, czy dostrzegają w niej próbę stworzenia szerszego, centrowego ugrupowania?

O odpowiedź poprosiliśmy uczestników najnowszego sondażu „Super Expressu”. Instytut Badań Pollster sprawdził, jak polityczny charakter Rozwoju Plus oceniają osoby, które wcześniej zadeklarowały, że słyszały o ruchu byłego szefa rządu.

Polacy ocenili Rozwój Plus. Ponad połowa wskazała prawicę

Respondentom zadano pytanie: „Jak oceniasz charakter ruchu Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego?”. Aż 55 proc. ankietowanych, którzy słyszeli o Rozwoju Plus, uznało, że jest to ruch o charakterze prawicowym. Znacznie mniej, bo 16 proc., oceniło inicjatywę byłego premiera jako centrową. Tylko 3 proc. badanych przypisało jej charakter lewicowy.

Uwagę zwraca również liczba osób, które nie potrafiły jednoznacznie umiejscowić Rozwoju Plus na politycznej mapie. Odpowiedź „nie wiem / trudno powiedzieć” wybrało 26 proc. respondentów.

Wyniki pokazują wyraźną przewagę prawicowych skojarzeń z ruchem Morawieckiego. Osoby postrzegające go jako ugrupowanie centrowe stanowią znacznie mniejszą grupę, natomiast lewicowy charakter inicjatywy dostrzega znikomy odsetek ankietowanych.

Jednocześnie co czwarty badany mający świadomość istnienia Rozwoju Plus nie był w stanie określić jego politycznej tożsamości. Wysoka rozpoznawalność nazwy nie musi więc iść w parze ze znajomością programu i poglądów przedstawicieli ruchu.

Rozwój Plus znany Polakom. Nasz wcześniejszy sondaż pokazał 76 proc.

Wyniki najnowszego badania warto zestawić z odpowiedziami na wcześniejsze pytanie dotyczące samej znajomości Rozwoju Plus. Instytut Badań Pollster zapytał na zlecenie „Super Expressu”: „Czy słyszałeś/aś o ruchu Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego?”.

Aż 76 proc. respondentów odpowiedziało twierdząco. Brak znajomości inicjatywy zadeklarowało 18 proc. badanych, a pozostałe 6 proc. nie potrafiło udzielić jednoznacznej odpowiedzi.

Ponad trzy czwarte ankietowanych zetknęło się więc z informacjami o politycznym projekcie byłego premiera. Kolejne pytanie pozwoliło sprawdzić, jakie skojarzenia ideowe budzi on wśród osób, które o nim słyszały.

Właśnie w tej grupie 55 proc. respondentów wskazało na prawicowy charakter Rozwoju Plus. Wynik ten nie odnosi się do wszystkich dorosłych Polaków uczestniczących w badaniu, lecz wyłącznie do osób znających ruch. Rozróżnienie jest istotne przy interpretowaniu danych.

Morawiecki wywodzi się z PiS. Czy jego ruch może być postrzegany jako centrowy?

Mateusz Morawiecki przez ponad sześć lat kierował rządem Zjednoczonej Prawicy. Funkcję premiera sprawował od grudnia 2017 roku do grudnia 2023 roku, a przez znaczną część swojej kariery politycznej pozostawał blisko związany z Prawem i Sprawiedliwością.

Po rozstaniu z PiS rozpoczął budowanie odrębnego zaplecza politycznego. W kwietniu 2026 roku powołał stowarzyszenie Rozwój Plus, a następnie wokół inicjatywy zaczął skupiać polityków zainteresowanych dalszą współpracą z byłym szefem rządu.

W lipcu powstał niezależny klub parlamentarny Rozwój Plus. W kolejnych miesiącach środowisko Morawieckiego rozwijało struktury i zapowiadało utworzenie własnej partii.

Były premier przedstawiał swój projekt jako propozycję polityczną skoncentrowaną na rozwoju gospodarczym, inwestycjach i przyszłości państwa. Publicznie dystansował się również od części kierunków, w których zmierzała prawica po rozłamie.

Mimo tych deklaracji wizerunek Morawieckiego pozostaje mocno związany z jego wieloletnią działalnością w PiS. Najnowszy sondaż pokazuje, że wśród respondentów znających Rozwój Plus przeważa właśnie prawicowe skojarzenie z nowym projektem.

Centrowy charakter dostrzega 16 proc. badanych. Samo badanie nie pozwala jednak ustalić, czy osoby te kierowały się deklaracjami byłego premiera, jego wcześniejszą polityką gospodarczą czy własnym rozumieniem politycznego centrum.

Co czwarty badany nie potrafił określić charakteru Rozwoju Plus

Szczególnie interesująca jest odpowiedź udzielona przez 26 proc. respondentów. Pomimo znajomości ruchu Mateusza Morawieckiego nie byli oni w stanie przypisać mu konkretnej orientacji politycznej.

Przyczyn takiej odpowiedzi może być wiele. Część ankietowanych mogła słyszeć o powstaniu inicjatywy, ale nie znać jej programu. Inni mogli mieć trudności z umiejscowieniem środowiska byłego premiera w tradycyjnym podziale na prawicę, centrum i lewicę.

Sondaż nie badał jednak powodów niezdecydowania, dlatego nie sposób przesądzać, czym kierowała się ta grupa respondentów.

W kontekście dalszej działalności Rozwoju Plus istotne będzie to, jak jego przedstawiciele będą prezentowali własną tożsamość ideową i propozycje programowe.

Obecność w mediach oraz rozpoznawalność lidera nie wyjaśniają jeszcze wyborcom, czym konkretnie nowy projekt ma różnić się od ugrupowania, w którym Morawiecki przez lata odgrywał ważną rolę.

Nowa partia Morawieckiego. W tle zamieszanie wokół nazwy Rozwój Plus

Środowisko byłego premiera pracuje również nad formalnym utworzeniem ugrupowania politycznego. W listopadzie Morawiecki poinformował, że dokumenty rejestracyjne trafiły już do sądu.

W planach znalazła się nazwa „Rozwój Plus – Ruch Mateusza Morawieckiego”. Politycy związani z byłym szefem rządu podkreślali, że stowarzyszenie i nowa partia mają funkcjonować obok siebie.

Tymczasem 26 listopada „Rzeczpospolita” poinformowała o zarejestrowaniu partii pod krótszą nazwą Rozwój Plus. Za tym przedsięwzięciem stoją jednak działacze Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna, a nie współpracownicy Mateusza Morawieckiego.

Doniesienia wywołały kolejne zamieszanie wokół politycznego projektu byłego premiera. Jego środowisko przekonywało, że od początku planowało rejestrację partii z pełną nazwą zawierającą nazwisko lidera.

W najnowszym sondażu „Super Expressu” pytano jednoznacznie o ruch Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego, a nie o odrębną partię zarejestrowaną pod podobną nazwą.

Rozpoznawalność i polityczna tożsamość. Co mówią wyniki sondażu „SE”?

Mateusz Morawiecki tworzy swoje środowisko w momencie intensywnych zmian na polskiej scenie politycznej. Rozwój Plus zabiega o obecność w debacie publicznej, a jego przedstawiciele regularnie odnoszą się do działań rządu, sytuacji gospodarczej i przyszłości prawicy.

Dwa pytania zadane przez Pollstera dla „Super Expressu” pozwalają spojrzeć na ten projekt z różnych perspektyw.

Pierwsze badanie dotyczyło rozpoznawalności ruchu. O jego istnieniu słyszało 76 proc. ankietowanych.

Drugie sprawdzało, jak osoby znające inicjatywę oceniają jej polityczny charakter. Prawicę wskazało 55 proc. respondentów, centrum 16 proc., a lewicę zaledwie 3 proc. Pozostałe 26 proc. nie potrafiło udzielić jednoznacznej odpowiedzi.

Polityczny projekt byłego premiera jest więc kojarzony przede wszystkim z prawą stroną sceny politycznej. Jednocześnie spora część osób, które o nim słyszały, nie ma wyrobionej opinii o jego ideowym charakterze.

Badanie nie przesądza o przyszłym poparciu wyborczym Rozwoju Plus. Pokazuje natomiast, z jakim obrazem swojego ugrupowania Mateusz Morawiecki wchodzi w kolejny etap działalności politycznej.

Badanie zostało przeprowadzone przez Instytut Badań Pollster w dniach 24–25 listopada 2026 roku metodą CAWI na próbie 1006 dorosłych Polaków. Struktura próby była reprezentatywna dla obywateli Polski w wieku 18 lat i więcej. Maksymalny błąd oszacowania wyniósł około 3 proc.

Pytanie o polityczny charakter Rozwoju Plus zadano wyłącznie osobom, które zadeklarowały, że słyszały o ruchu Mateusza Morawieckiego.

Poniżej galeria zdjęć: Mateusz Morawiecki z ochroną

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