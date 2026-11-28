W sobotę, 28 listopada, po godz. 14 w Warszawie rozpoczął się Marsz Kobiet organizowany przez Ogólnopolski Strajk Kobiet i Fundację Widzialne.

Uczestniczki domagają się od Karola Nawrockiego podpisania dwóch ustaw dotyczących aborcji. Protest odbywa się pod hasłem „Nie dla weta”.

Organizatorzy zaplanowali przemarsz spod Sejmu pod Pałac Prezydencki. Demonstracja powoduje utrudnienia komunikacyjne w centrum Warszawy.

Marta Lempart oskarża stołecznych urzędników o utrudnianie organizacji zgromadzenia. Ratusz przedstawia odmienne stanowisko.

Demonstracja odbywa się w 108. rocznicę uzyskania przez Polki praw wyborczych.

W centrum Warszawy rozpoczął się Marsz Kobiet na Pałac Prezydencki. W sobotę, 28 listopada, uczestniczki zgromadziły się w rejonie Sejmu, skąd wyruszyły w kierunku Krakowskiego Przedmieścia. Organizatorki domagają się od prezydenta Karola Nawrockiego podpisania dwóch ustaw dotyczących przerywania ciąży. Wydarzenie odbywa się pod hasłem „Nie dla weta”.

Protest został zorganizowany przez Ogólnopolski Strajk Kobiet i Fundację Widzialne przy współpracy z Inicjatywą Wschód.

Uczestniczki chcą wywrzeć presję na prezydenta, który ma zdecydować o przyszłości przepisów przyjętych przez parlament. Środowiska opowiadające się za liberalizacją prawa aborcyjnego domagają się ich podpisania, natomiast przeciwnicy zmian apelują o weto.

Marsz Kobiet w Warszawie. Uczestniczki ruszyły pod Pałac Prezydencki

Manifestacja rozpoczęła się po godz. 14 w rejonie skrzyżowania ulic Wiejskiej i Matejki. Organizatorzy wyznaczyli trasę przez Aleje Ujazdowskie, plac Trzech Krzyży, Nowy Świat i Krakowskie Przedmieście w kierunku Pałacu Prezydenckiego.

Głównym postulatem protestujących jest podpisanie przez Karola Nawrockiego dwóch ustaw dotyczących przerywania ciąży. Parlament zakończył nad nimi prace 6 listopada, kiedy Senat przyjął przepisy bez poprawek.

Aleksandra Łoboda, prezeska Fundacji Widzialne, jeszcze przed rozpoczęciem demonstracji mówiła na antenie Radia Gdańsk o jej znaczeniu.

– I my chcemy teraz pokazać presję społeczną prezydentowi, chcemy mu pokazać, że polskie kobiety żądają liberalizacji prawa aborcyjnego – powiedziała.

Organizatorki przypominają również, że 28 listopada przypada rocznica uzyskania przez Polki praw wyborczych. Tegoroczna demonstracja ma nawiązywać do historycznej walki o prawa kobiet.

Marta Lempart zarzuca ratuszowi utrudnianie marszu. Poszło o trasę

Jeszcze przed rozpoczęciem sobotniego protestu pojawił się konflikt między Ogólnopolskim Strajkiem Kobiet a władzami Warszawy.

Według organizatorek Warszawskie Centrum Bezpieczeństwa wezwało je do zmiany miejsca lub terminu zgromadzenia. Urzędnicy mieli powoływać się na wcześniejsze zgłoszenia innych demonstracji.

Spór dotyczy przede wszystkim rejonu ulicy Wiejskiej, w pobliżu przychodni Abotak. Aktywistki obawiają się obecności przeciwników aborcji, którzy mogliby próbować zagłuszać przebieg manifestacji.

Marta Lempart, liderka Ogólnopolskiego Strajku Kobiet, zakwestionowała argumentację urzędników. W rozmowie z „Gazetą Wyborczą” przekonywała, że wcześniejsze zgłoszenie innego zgromadzenia nie stanowi samo w sobie wystarczającej podstawy do żądania zmiany zawiadomienia.

Lempart skierowała również pismo do Rafała Trzaskowskiego. Zarzuciła w nim przedstawicielom miasta podejmowanie działań, które jej zdaniem mogły ułatwić przeciwnikom aborcji zakłócanie protestu.

Ogólnopolski Strajk Kobiet nie wyklucza skierowania zawiadomienia do prokuratury.

Ratusz odpowiada na zarzuty Strajku Kobiet. Chodzi o zgromadzenia przy Wiejskiej

Władze Warszawy przedstawiają odmienną wersję wydarzeń.

Według ratusza organizatorka samodzielnie zmieniła miejsce rozpoczęcia marszu, ale nie wskazała ulicy Wiejskiej jako części trasy przemarszu.

Urzędnicy przekonują również, że Kaja Godek nie zgłosiła kontrmanifestacji. Część zgromadzeń w rejonie przychodni Abotak odbywa się natomiast w trybie uproszczonym.

Miasto podkreśla, że w takim przypadku obowiązują szczególne zasady dotyczące organizacji protestów, a zgromadzenia nie mogą utrudniać ruchu drogowego.

Aktywistki nie zgadzają się z tą interpretacją. Obawiają się, że przeciwnicy aborcji mogą wykorzystać sytuację do ustawienia głośników i banerów w bezpośrednim sąsiedztwie demonstracji.

Spór o trasę marszu stał się więc dodatkowym wątkiem sobotniego protestu. Niezależnie od konfliktu z ratuszem uczestniczki rozpoczęły zapowiedzianą manifestację.

Dwie ustawy aborcyjne czekają na Nawrockiego. Co ma podpisać prezydent?

Pierwsza z ustaw dotyczy zmian w Kodeksie karnym. Przewiduje częściową dekryminalizację przerywania ciąży oraz pomocy w aborcji, w przypadkach określonych w nowelizacji.

Druga zakłada przywrócenie możliwości przerwania ciąży w przypadku ciężkiej i nieodwracalnej wady płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu.

Podobna przesłanka obowiązywała w polskim prawie przed wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 22 października 2020 roku. Po publikacji orzeczenia w styczniu 2021 roku przepis utracił moc.

Decyzja TK wywołała wówczas masowe protesty w całej Polsce. Demonstracje organizowane przez Strajk Kobiet stały się największą falą sprzeciwu wobec zaostrzenia prawa aborcyjnego w ostatnich latach.

Obecnie przerwanie ciąży w Polsce jest dopuszczalne w dwóch przypadkach: gdy stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety oraz gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, że ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego.

Nowe regulacje, przyjęte przez parlament jesienią 2026 roku, mają zmienić część obowiązujących przepisów.

Przeciwnicy zmian apelują do prezydenta o weto

Karol Nawrocki otrzymuje apele również od środowisk sprzeciwiających się liberalizacji prawa aborcyjnego.

Ponad stu sygnatariuszy Listu Otwartego Środowisk Obrony Życia wezwało prezydenta do zawetowania obu ustaw.

„Diagnoza nie może być wyrokiem śmierci. Choroba nie odbiera godności. Niepełnosprawność nie odbiera prawa do życia” – napisano w apelu.

Przeciwko zmianom opowiedział się także wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak z Konfederacji.

Wcześniej przedstawiciele Ordo Iuris oraz Centrum Życia i Rodziny przekazali do Kancelarii Prezydenta blisko 13 tys. podpisów pod apelem wzywającym do zawetowania przepisów.

Z kolei Akcja Demokracja dostarczyła 19 listopada petycję podpisaną przez ponad 8 tys. osób, które domagają się ich przyjęcia.

Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki przypominał przed demonstracją, że Karol Nawrocki w kampanii wyborczej opowiadał się za ochroną życia od poczęcia do naturalnej śmierci.

Prezydencki minister podkreślił, że stanowisko głowy państwa w tej kwestii pozostaje niezmienne.

108 lat od uzyskania praw wyborczych. Dlaczego kobiety protestują właśnie dziś?

Data sobotniej demonstracji została wybrana ze względu na rocznicę przyznania Polkom praw wyborczych.

28 listopada 1918 roku Józef Piłsudski podpisał dekret o ordynacji wyborczej do Sejmu Ustawodawczego. Dokument przyznał kobietom czynne i bierne prawa wyborcze.

Polki uzyskały możliwość uczestniczenia w wyborach i ubiegania się o mandaty parlamentarne. Już w 1919 roku pierwsze posłanki zasiadły w Sejmie.

Organizatorki Marszu Kobiet nawiązały do tego wydarzenia w zapowiedzi demonstracji.

„Wywalczyły. I tak jak one — my także wywalczyć musimy swoje prawa. I zrobimy to” – przekazały w komunikacie.

Sobotni protest ma połączyć rocznicę historycznej zmiany z aktualnymi postulatami dotyczącymi prawa do przerywania ciąży.

Utrudnienia w Warszawie. Którędy przechodzi Marsz Kobiet?

Demonstracja powoduje utrudnienia w centrum Warszawy. Policja może czasowo zamykać poszczególne ulice, a autobusy i tramwaje kierowane są na trasy objazdowe w zależności od sytuacji na drodze.

Zgodnie z zapowiedziami organizatorów przemarsz odbywa się ulicą Matejki, Alejami Ujazdowskimi, przez plac Trzech Krzyży, Nowy Świat i Krakowskie Przedmieście.

Utrudnienia mogą dotyczyć między innymi tramwajów linii 7, 9, 22 i 24 oraz autobusów 106, 107, 108, 111, 116, 117, 118, 127, 131, 158, 159, 166, 180, 503, 507, 517 i 521.

Organizatorzy przewidzieli zakończenie zgromadzenia około godz. 18.

Co zrobi Karol Nawrocki? Protestujące czekają na decyzję

Po zakończeniu prac parlamentarnych obie ustawy trafiły na biurko prezydenta.

Konstytucja przewiduje, że Karol Nawrocki może podpisać przepisy, zawetować je albo skierować do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie ich zgodności z ustawą zasadniczą.

W przypadku weta ustawa wraca do Sejmu. Odrzucenie sprzeciwu prezydenta wymaga większości trzech piątych głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

Organizatorki sobotniego marszu domagają się podpisania obu ustaw. Środowiska antyaborcyjne oczekują natomiast odmowy ich przyjęcia.

Według dostępnych dotychczas informacji Karol Nawrocki nie ogłosił jeszcze decyzji w sprawie żadnej z tych ustaw. Dalszy los przepisów pozostaje więc otwarty.

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Co zrobi Karol Nawrocki? Prezydent ma kilka możliwości

Po zakończeniu prac parlamentarnych ustawy trafiły na biurko prezydenta. Konstytucja przewiduje, że głowa państwa może podpisać ustawę, zawetować ją albo skierować do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie jej zgodności z ustawą zasadniczą.

W przypadku weta ustawa wraca do Sejmu. Odrzucenie sprzeciwu prezydenta wymaga większości trzech piątych głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

Przedstawiciele środowisk opowiadających się za liberalizacją prawa aborcyjnego domagają się podpisania obu ustaw. Ich przeciwnicy argumentują, że nowe przepisy powinny zostać zablokowane.

Sobotni Marsz Kobiet ma być kolejną formą nacisku na prezydenta w sprawie, która od lat budzi w Polsce poważne spory polityczne i społeczne.

Według informacji dostępnych w sobotę przed południem Karol Nawrocki nie ogłosił jeszcze decyzji dotyczącej obu ustaw.

Poniżej galeria zdjęć z jednego z poprzednich Strajków Kobiet

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