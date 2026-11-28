Burza w sieci po wpisie szefa MSZ Radosława Sikorskiego. Minister spraw zagranicznych, odpowiadając Pawłowi Solochowi w sprawie jego rezygnacji z funkcji ambasadora w Rumunii, użył argumentu, który błyskawicznie podchwyciła strona prezydencka.

„Wobec braku odwołania przez prezydenta jest Pan zresztą teoretycznie nadal ambasadorem” – napisał Radosław Sikorski na platformie X.

Te słowa stały się dla Marcina Przydacza dowodem na to, że resort dyplomacji musiał uznać konstytucyjne uprawnienia prezydenta.

"Piekło zamarzło"

Marcin Przydacz nie krył satysfakcji, publikując zrzut ekranu z wypowiedzią szefa MSZ. Jego zdaniem Sikorski wprost potwierdził to, o co Pałac Prezydencki walczy od lat – że zgodnie z konstytucją to Prezydent RP mianuje i odwołuje ambasadorów.

„Piekło zamarzło! Min. Sikorski zakończył tym wpisem spór o ambasadorów” – stwierdził Przydacz.

Prezydencki minister przeszedł od razu do konkretnych żądań. Wezwał szefa MSZ do przywrócenia do pracy 36 ambasadorów, którzy jego zdaniem zostali „wywiezieni bezpodstawnie” z placówek. Zażądał również powrotu do przestrzegania prawa i realizacji wynegocjowanego wcześniej porozumienia.

Kto zablokował porozumienie?

Spór o obsadę placówek dyplomatycznych ciągnie się od dawna, a sytuacja stała się jeszcze bardziej napięta po objęciu urzędu przez prezydenta Karola Nawrockiego. Choć na początku września prezydent sugerował, że porozumienie z MSZ było na wyciągnięcie ręki, ostatecznie do konsensusu nie doszło.

Według relacji Marcina Przydacza, na przeszkodzie stanął premier. To Donald Tusk miał zablokować wypracowany układ między prezydentem a szefem MSZ. Sam Radosław Sikorski przekonywał natomiast, że żadne dodatkowe porozumienia nie są potrzebne, bo procedury jasno określają rolę ministra i prezydenta w procesie nominacji.

Obecnie w wielu miejscach, gdzie prezydent nie podpisał odwołań poprzednich ambasadorów, polskimi placówkami kierują dyplomaci w randze chargé d'affaires. Sytuację dodatkowo skomplikowały niedawne rezygnacje Jakuba Kumocha, Pawła Solocha oraz Krzysztofa Szczerskiego, które były reakcją na zaostrzenie sporu wokół Trybunału Konstytucyjnego.

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