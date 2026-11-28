Karol Nawrocki zawetował ustawę przewidującą podwyższenie pierwszego progu podatkowego ze 120 tys. do 130 tys. zł oraz zmianę zasad opodatkowania przedsiębiorstw.

Rzecznik rządu Adam Szłapka zarzucił prezydentowi, że jego decyzja pozbawia część podatników korzyści sięgających nawet 3,5 tys. zł.

Sejm może odrzucić prezydenckie weto większością trzech piątych głosów. Termin ewentualnego głosowania zależy od marszałka Włodzimierza Czarzastego.

Prezydent przekonuje, że proponowana reforma faworyzowała wąską grupę podatników i zwiększała obciążenia części przedsiębiorców.

„Wyzłośliwia się na Polakach”

Rzecznik rządu Adam Szłapka w sobotę nie zostawił na decyzji prezydenta suchej nitki. W ocenie ministra argumentacja Karola Nawrockiego, który odmówił podpisania nowelizacji ustaw o PIT i CIT, jest „po prostu nieprawdziwa”. Szłapka uważa, że prezydent swoją decyzją bezpośrednio szkodzi domowym budżetom.

– Prezydent pozbawia miliony Polaków wyższych środków „na rękę”. Po prostu zabiera Polakom nawet 3,5 tys. zł – oświadczył rzecznik rządu.

Dodał również, że Polacy coraz gorzej oceniają takie działania głowy państwa.

– Jak on chce się wyzłośliwiać na Polakach, to uważam, że jest to po prostu błąd – ocenił Szłapka.

Wyższe progi podatkowe pod znakiem zapytania

Kością niezgody jest ustawa, która miała przynieść spore przetasowania w portfelach podatników. Najważniejszą zmianą było podniesienie pierwszego progu podatkowego ze 120 do 130 tys. zł (przy zachowaniu stawki 12 proc.). Dokument zakładał także wprowadzenie zupełnie nowego progu – dla dochodów między 130 a 150 tys. zł miała obowiązywać stawka 24 proc. Powyżej tej kwoty podatek miał wynosić 32 proc.

To jednak nie wszystko. Ustawa przewidywała również:

* podniesienie stawki daniny solidarnościowej dla najbogatszych z 4 do 5 proc.,

* wzrost podatku CIT dla największych firm (przychody powyżej 50 mln euro) z 19 do 22 proc.,

* drastyczne obniżenie limitu przychodów pozwalających na rozliczanie się ryczałtem.

Wyścig z czasem w Sejmie

Teraz losy ustawy zależą od posłów. Adam Szłapka podkreślił, że Sejm ma szansę odrzucić prezydenckie weto, ale kluczowy jest czas. Zgodnie z zasadami ustalonymi przez Trybunał Konstytucyjny, zmiany podatkowe niekorzystne dla podatników muszą zostać opublikowane najpóźniej do końca listopada.

– Jest listopad, już na przyszły rok, na 2027 rok takiej zmiany, jeżeli to weto nie zostanie odrzucone, po prostu nie będzie – alarmuje rzecznik rządu.

O tym, czy i kiedy posłowie zajmą się sprawą, zdecyduje marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.

Nawrocki wyjaśnił, dlaczego zawetował ustawę. „Niewielu daje, większości odbiera”

Karol Nawrocki poinformował o swojej decyzji w piątek, 27 listopada. W opublikowanym na platformie X nagraniu przekonywał, że przyjęta przez parlament reforma nie była sprawiedliwa wobec wszystkich grup podatników.

„Szanowni państwo, ta ustawa dzieli obywateli. Niewielu daje, większości odbiera. Wybranej wąskiej grupie obniża podatki, a przedsiębiorcom zatrudniającym pracowników podnosi obciążenia, pomija większość pracujących i płacących daniny oraz została przygotowana i uchwalona w sposób budzący zasadnicze zastrzeżenia. Dlatego nie podpiszę tej ustawy” – powiedział prezydent.

Głowa państwa zwróciła uwagę, że nowelizacja nie ograniczała się do zmian progów PIT. Obejmowała również podwyższenie podatków dla części przedsiębiorstw i ograniczenie możliwości korzystania z opodatkowania ryczałtem.

W ocenie Nawrockiego korzyści dla wybranej grupy podatników nie uzasadniały zwiększania obciążeń nakładanych na firmy.

Przedstawiciele rządu kwestionują tę argumentację. Podkreślają, że prezydenckie weto blokuje jednocześnie przepisy, które miały zmniejszyć wysokość podatku płaconego przez część pracowników.

Wyższy CIT i zmiany w ryczałcie. Reforma miała objąć również firmy

Podatki przedsiębiorców stanowią drugi istotny element sporu między rządem a prezydentem.

Zawetowana ustawa przewidywała podwyższenie stawki CIT dla największych przedsiębiorstw. Firmy, których przychody w poprzednim roku przekraczały 50 mln euro, miały płacić podatek według stawki 22 proc., zamiast dotychczasowych 19 proc.

Zmianie miały ulec także zasady korzystania z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Limit przychodów uprawniających do wyboru tej formy opodatkowania planowano obniżyć z 2 mln euro do 250 tys. euro.

W praktyce część przedsiębiorców utraciłaby możliwość rozliczania działalności ryczałtem i musiałaby przejść na inną formę opodatkowania.

Ustawa przewidywała ponadto zwiększenie stawki daniny solidarnościowej z 4 do 5 proc. Danina obejmuje osoby osiągające najwyższe dochody.

Proponowane przepisy łączyły więc rozwiązania korzystne dla części podatników PIT z podwyżkami obciążeń dla innych grup.

Prezydent właśnie na tę konstrukcję reformy wskazuje jako powód odmowy podpisania ustawy.

Sejm może odrzucić weto Nawrockiego. Kiedy odbędzie się głosowanie?

Po decyzji prezydenta pojawiło się pytanie o dalszy los nowelizacji. Konstytucja przewiduje możliwość ponownego uchwalenia ustawy mimo sprzeciwu głowy państwa. Sejm musi wówczas odrzucić weto większością trzech piątych głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

Przy udziale wszystkich 460 parlamentarzystów oznaczałoby to konieczność uzyskania co najmniej 276 głosów.

Nie wiadomo jednak, czy większość sejmowa będzie w stanie zgromadzić wymagane poparcie.

Adam Szłapka podkreślił, że decyzja dotycząca terminu ewentualnego głosowania należy do marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego.

Próba odrzucenia weta wymagałaby więc nie tylko odpowiedniej liczby głosów, ale także szybkiego zorganizowania prac parlamentarnych.

Rzecznik rządu ponownie skrytykował postępowanie prezydenta.

– To są błędne decyzje prezydenta, które Polacy coraz bardziej krytycznie oceniają. Jak on chce się wyzłośliwiać na Polakach, to uważam, że jest to po prostu błąd – powiedział Szłapka.

Dlaczego termin ma znaczenie? Zmiany podatkowe miały obowiązywać od 2027 roku

W przypadku przepisów podatkowych duże znaczenie ma data ich uchwalenia i ogłoszenia.

W orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego przyjęto zasadę, zgodnie z którą niekorzystne dla podatników zmiany w podatkach dochodowych powinny być ogłoszone z odpowiednim wyprzedzeniem przed rozpoczęciem nowego roku podatkowego.

W praktyce chodzi o publikację takich przepisów najpóźniej do końca listopada.

Zasada ta nie obejmuje w ten sam sposób zmian korzystnych dla podatników. Odmiennie wygląda również sytuacja w przypadku części regulacji dotyczących podatku CIT.

Zawetowana ustawa zawierała jednak zarówno rozwiązania obniżające, jak i zwiększające obciążenia podatkowe.

Właśnie dlatego ostatnie dni listopada mają szczególne znaczenie dla jej dalszych losów.

Nawet gdyby Sejm odrzucił prezydenckie weto, znaczenie miałby moment zakończenia całej procedury legislacyjnej. Ewentualne opóźnienie mogłoby wywołać wątpliwości dotyczące możliwości zastosowania niektórych przepisów od początku 2027 roku.

Rząd wskazuje na konieczność szybkiego działania, jednak nie przedstawiono jeszcze konkretnego terminu głosowania.

Ile pieniędzy miała przynieść reforma? Miliardy dla sektora finansów publicznych

Zawetowana nowelizacja miała również istotne konsekwencje dla finansów państwa.

Według szacunków przedstawionych w dokumentacji ustawy zmiany zwiększyłyby w 2027 roku dochody całego sektora finansów publicznych o około 2,64 mld zł.

Budżet państwa miał uzyskać dodatkowe 444 mln zł, natomiast Narodowy Fundusz Zdrowia prawie 2,2 mld zł.

W dłuższej perspektywie skutki finansowe byłyby jeszcze większe.

W ciągu dziesięciu lat łączne dochody sektora finansów publicznych miały wzrosnąć o ponad 50,7 mld zł.

Jednocześnie przewidywano, że sam budżet państwa straciłby w tym okresie prawie 33,5 mld zł. Większe wpływy miały natomiast trafić do innych części sektora finansów publicznych.

NFZ miał zyskać ponad 31,3 mld zł, samorządy ponad 29,6 mld zł, a Fundusz Solidarnościowy ponad 23 mld zł.

Szacunki te dotyczyły całego pakietu zmian, a więc zarówno obniżek PIT dla części podatników, jak i podwyższenia innych obciążeń.

Co dalej z podatkami w 2027 roku?

Po piątkowym wecie Karola Nawrockiego przyszłość zmian w PIT, CIT i ryczałcie pozostaje niepewna.

Przedstawiciele rządu zapowiadają możliwość podjęcia próby odrzucenia decyzji prezydenta. Konieczne byłoby jednak uzyskanie większości trzech piątych głosów.

Jeśli weto nie zostanie odrzucone, zawetowana ustawa nie wejdzie w życie, a zapowiadane zmiany progów podatkowych nie zaczną obowiązywać od 2027 roku na jej podstawie.

Podwyższenie pierwszego progu ze 120 tys. do 130 tys. zł oraz wprowadzenie dodatkowej stawki 24 proc. pozostaną wtedy niezrealizowanymi rozwiązaniami.

Rząd zarzuca prezydentowi blokowanie korzyści finansowych dla części podatników. Karol Nawrocki przekonuje natomiast, że sprzeciwił się reformie zwiększającej obciążenia przedsiębiorców i pomijającej znaczną część obywateli.

O dalszym losie ustawy może rozstrzygnąć ewentualne głosowanie w Sejmie, choć możliwość wprowadzenia wszystkich zmian od początku przyszłego roku staje się coraz bardziej ograniczona.

Poniżej galeria zdjęcia: Tusk, Nowacka, Szłapka

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