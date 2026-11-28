Weto zablokowało nowelizację podatkową, która miała wejść w życie w 2027 r

Projekt zakładał podwyższenie pierwszego progu PIT ze 120 do 130 tys. zł

Rząd szacował, że na obniżkach PIT skorzystałoby około 3,5 mln podatników

Antoni Dudek ocenił, że spór prezydenta z rządem może blokować kolejne zmiany podatkowe

Prezydent zablokował zmiany w PIT i CIT

Pod koniec listopada 2026 r. Karol Nawrocki zawetował rządową nowelizację podatkową. Przepisy nie wejdą więc w życie 1 stycznia 2027 r., zgodnie z pierwotnym planem rządu. Jak przypomniał Artur Jarząbek w „Dudku o polityce”, było to 51. weto prezydenta.

Nowelizacja zakładała podniesienie pierwszego progu PIT ze 120 tys. do 130 tys. zł. Przewidywała też 24-procentową stawkę dla dochodów od 130 tys. do 150 tys. zł oraz podwyżkę CIT do 22 proc. dla największych firm. Pakiet łączył obniżki PIT dla części podatników z wyższym obciążeniem największych przedsiębiorstw.

Rząd wylicza korzyści dla 3,5 mln podatników

Wiceprezes Rady Ministrów, minister finansów i gospodarki Andrzej Domański przekonywał, że na zmianach w PIT skorzystałoby około 3,5 mln osób. Według rządowych szacunków maksymalna korzyść mogłaby wynieść około 3,6 tys. zł rocznie dla jednej osoby i około 7,2 tys. zł dla małżeństwa. W jego ocenie decyzja prezydenta uderza w podatników i sprzyja największym koncernom.

Antoni Dudek uznał, że najważniejsza część zawetowanej ustawy mogła uczynić system podatkowy nieco sprawiedliwszym. Zaznaczył, że niezależnie od politycznych intencji rządu podatnicy nie skorzystają z rozwiązań przewidzianych w ustawie.

W tle pozostaje obietnica wyższej kwoty wolnej

Pojawił się także temat niezrealizowanej zapowiedzi podniesienia kwoty wolnej od podatku do 60 tys. zł. Dudek ocenił, że nowelizacja mogła służyć rządowi do odwrócenia uwagi od tej deklaracji. Samą obietnicę podwojenia kwoty wolnej uznał za nierealistyczną wobec pogarszającego się stanu finansów publicznych.

Czy prezydent będzie wetował kolejne ustawy?

Zdaniem Dudka weto jest kolejnym przejawem narastającego konfliktu między Pałacem Prezydenckim a rządem. Politolog przewidywał, że w miarę zbliżania się wyborów liczba wet będzie rosła, zwłaszcza w sprawach, które dają prezydentowi pole do sporu z większością rządową.

W tej sytuacji prezydent może podpisywać przede wszystkim ustawy techniczne, mniej istotne politycznie albo takie, których odrzucenie byłoby dla niego niekorzystne. Zdaniem Dudka uchwalenie kolejnej dużej reformy podatkowej może być trudne, a impas między prezydentem a rządem będzie się pogłębiał.

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