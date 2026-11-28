Były sędzia KRS Waldemar Żurek skrytykował formę protestów odbywających się pod Trybunałem Konstytucyjnym.

Potępił on wulgaryzmy, chuligaństwo i niszczenie mienia, podkreślając, że takie zachowania nie służą sprawie obrony praworządności.

Żurek zaznaczył, że choć popiera protesty przeciwko wyrokowi TK w sprawie aborcji, to walka o państwo prawa nie może odbywać się poprzez chaos.

Sądowa batalia o przyszłość protestu przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego nabiera rumieńców. Choć Sąd Okręgowy w Warszawie stanął po stronie organizatorów i uchylił decyzję stołecznego ratusza, który odmówił przedłużenia zgromadzenia, minister sprawiedliwości Waldemar Żurek nie kryje krytycznego stosunku do tego rozstrzygnięcia.

– Są takie fragmenty uzasadnienia, gdzie nie ma mojej zgody. Dlatego że jeżeli mamy rekomendacje różnych służb, które pokazują jakieś potencjalne zagrożenie, to wtedy sąd powinien brać to pod uwagę – wypalił szef resortu podczas konferencji prasowej, cytowany przez portal WP.pl.

Blokada w samym sercu Warszawy

Minister zwrócił uwagę na to, co najbardziej boli warszawiaków – utrudnienia w okolicy. Aleja Szucha, czyli kluczowa arteria łącząca Śródmieście z Mokotowem, jest praktycznie zablokowana. Jak twierdzi Żurek, respektuje on prawo do protestowania, ale nie powinno ono ograniczać obywatelom dostępu do instytucji publicznych i sprawiać, że mieszkańcy nie mogą swobodnie korzystać z chodników.

– Trybunał musi być udrożniony – zaznaczył twardo minister sprawiedliwości.

Dodał również, że widzi pole do kompromisu: protest mógłby trwać dalej, ale w sposób, dzięki któremu droga będzie przejezdna, a chodnik częściowo drożny. Waldemar Żurek przypomniał jednocześnie, że wyrok sądu jest na razie nieprawomocny.

Ratusz idzie na wojnę z „miasteczkiem”

Decyzja sądu to potężny cios dla warszawskich urzędników, którzy chcieli ukrócić trwający od września 2026 roku protest. Ratusz już zapowiedział złożenie zażalenia do Sądu Apelacyjnego. Uzasadniając odmowę przedłużenia zgromadzenia, miasto wskazywało m.in. na kwestie bezpieczeństwa, utrudnienia komunikacyjne oraz fakt, że organizator przekroczył ustawowy 30-dniowy termin na złożenie zawiadomienia. Jednym z powodów był również planowany czas trwania protestu – nieprzerwanie przez 36 dni.

Choć w oficjalnych dokumentach organizator zapewniał, że protestujący zajmą jedynie chodniki i ścieżkę rowerową, rzeczywistość wygląda zupełnie inaczej. Przed siedzibą TK wyrosły namioty i scena, z której korzysta m.in. Telewizja Republika. Policja, chcąc uniknąć nieszczęścia, musiała całkowicie zamknąć wjazd w Aleję Szucha, co zdaniem ratusza utrudnia dojazd do Trasy Łazienkowskiej oraz przemieszczanie się służb ratunkowych.

W organizację protestu, wymierzonego w działania rządu wobec TK, zaangażowane są przede wszystkim Kluby „Gazety Polskiej”. Jedną z twarzy zgromadzenia jest Adam Borowski, przewodniczący warszawskiego klubu tej organizacji. W manifestacjach uczestniczyli przede wszystkim politycy związani z PiS, ale pojawiali się na nich także zwolennicy Konfederacji i Konfederacji Korony Polskiej.

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MENTZEN, BRAUN, HOŁOWNIA, ŻUREK – SEMKA PUENTUJE TYDZIEŃ | PORANNY RING