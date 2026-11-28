Wśród polskich parlamentarzystów zarówno opozycji, jak i koalicji rządowej nie brakuje kontrowersyjnych polityków wywołujących skandale, mierzonych zarówno skrajnymi poglądami, jak i prowokacyjnym czy wręcz przestępczym zachowaniem.

Wobec części z nich toczą się postępowania prokuratorskie, wnioski o uchylenie immunitetu czy interwencje organów ścigania i komisji etyki.

Jak wyjaśnia socjolog polityki prof. Wojciech Rafałowski, takie postaci są w polskiej polityce obecne od dawna i dzielą się na głoszących skrajne poglądy oraz budzących emocje zachowaniem, a partie wykorzystują ich też jako „bulterierów” do brudnych ataków w kampaniach.

Politycy z prokuratorskimi zarzutami

Wśród posłów na Sejm i do Parlamentu Europejskiego jest liczne grono osób kontrowersyjnych, a nawet zachowujących się skandalicznie, które można nazwać politycznymi zadymiarzami. Najwięcej emocji budzi postać lidera Konfederacji Korony Polskiej, europosła Grzegorza Brauna, jawnego antysemity, który neguje Holokaust, a przy tym wychwala zbrodniczą Rosję Putina. Największy rozgłos przyniosło mu zgaszenie w Sejmie świec chanukowych gaśnicą, za co odpowie karnie. Uwagę organów ścigania przyciąga też działalność posła PiS Dariusza Mateckiego z Zachodniego Pomorza, wobec którego prokuratura sformułowała szereg zarzutów, m.in. dotyczących nieprawidłowości przy przyznawaniu dotacji z Funduszu Sprawiedliwości, a także fikcyjnego zatrudnienia w Lasach Państwowych. Polityk ten, słynący z nienawistnych wpisów w sieci, w 2025 r. spędził prawie dwa miesiące w areszcie. Niedawno na sejmowym korytarzu Matecki zakłócał konferencję prasową PSL, co skutkowało wnioskiem do Komisji Etyki Poselskiej.

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Inny poseł, który dostał się do Sejmu z list PiS, Łukasz Mejza (35 l.), oferował kiedyś rodzicom ciężko chorych dzieci niepotwierdzone naukowo terapie. W listopadzie 2026 r. prokuratura zawnioskowała o odebranie mu immunitetu w związku z podejrzeniem popełnienia czterech przestępstw. Mejza wraz z Mateckim byli „bohaterami” wybryków w sejmowym barze, po których marszałek Sejmu zdecydował się wycofać z lokalu alkohol.

Zadymiarze w każdej partii

Zestawienie incydentów obyczajowych uzupełnia poseł Konfederacji Konrad Berkowicz (42 l.), który w sklepie IKEA odszedł od kasy, nie płacąc za patelnię, i musiała interweniować policja. W październiku tego roku Berkowicz wywołał burzę, gdy zapytany przez reporterkę TVP Info Justynę Dobrosz-Oracz o kwestię służby wojskowej, odpowiedział: „Rozmawiam z dziennikarzami, a nie z kurtyzanami”. Z kolei w kwietniu na mównicy sejmowej Berkowicz porównał Izrael do III Rzeszy i zaprezentował wydrukowaną flagę izraelską z wkomponowaną w nią swastyką.

Wśród partii koalicji rządowej też można znaleźć kontrowersyjne postaci. Poseł KO Witold Zembaczyński (46 l.) oburzył polityków opozycji, gdy podczas jednej z debat wypowiedział się o wetach prezydenta.

– Kiedy zneutralizujemy toksyczną rolę Nawrockiego (43 l.), będziemy w stanie skutecznie Polskę rozwijać bez tego hamulcowego z pałacu, otoczonego podszeptami z PiS – powiedział Zembaczyński.

Zawieszony w klubie KO jest były minister rolnictwa Michał Kołodziejczak. Jego byłe współpracowniczki zarzuciły mu agresywne zachowania, poniżanie w miejscu pracy, kierowanie gróźb oraz nakłanianie do zażywania narkotyków. Sprawę bada prokuratura, a Kołodziejczak sam zawiadomił ABW, że jest nękany.

Socjolog polityki, dr hab. prof. UW Wojciech Rafałowski, przypomina, że w polskiej polityce od dawna funkcjonują kontrowersyjne postacie. Dawniej było głośno o Jacku Kurskim (60 l.), Krystynie Pawłowicz (74 l.) czy Stefanie Niesiołowskim (82 l.) i Piotrze Gadzinowskim (69 l.). – Można podzielić ich na dwa typy. Pierwszy tworzą politycy głoszący poglądy nieakceptowane przez większość społeczeństwa. Przykładem jest Grzegorz Braun, który posługuje się piękną polszczyzną, ale prezentuje poglądy uznawane przez większość za skrajne. Do drugiej grupy należą politycy budzący emocje przede wszystkim swoim zachowaniem. Tych jest obecnie więcej – mówi prof. Rafałowski.

Zły i dobry polityk

Ekspert zwraca ponadto uwagę na tzw. bulterierów politycznych, wykorzystywanych przez partie w kampaniach negatywnych. – Kandydat główny stara się prowadzić kampanię pozytywną i jeśli zaatakuje, to w sposób bardziej dystyngowany, np. z pozycji przewagi moralnej. Natomiast do brudnych ataków deleguje się polityków drugiego szeregu. Przykładem jest Jacek Kurski, który wypuścił plotkę, że Donald Tusk (69 l.) miał dziadka w Wehrmachcie, po czym został usunięty ze sztabu za przekroczenie norm, ale później wrócił do partii. Tego typu politycy pełnią też w ugrupowaniach rolę błaznów, którzy przyciągają uwagę mediów – dodaje Wojciech Rafałowski.

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