PiS od dłuższego czasu boryka się z kłopotami, jeśli chodzi o finanse. Przypomnijmy, że te problemy wynikają z decyzji Państwowej Komisji Wyborczej o odrzuceniu sprawozdań wyborczych i rocznych, co doprowadziło do zablokowania przez Ministerstwo Finansów wielomilionowych subwencji i dotacji. Zgodnie z przepisami, odrzucenie sprawozdania skutkuje nie tylko przepadkiem nienależnie pobranych kwot, ale przede wszystkim obniżeniem dotacji podmiotowej oraz całkowitym wstrzymaniem subwencji budżetowej na kolejne lata.

Dlatego też prezes Jarosław Kaczyński regularnie apeluje o wparcie i wpłaty. Jak się okazuje apele prezes przynoszą efekty. W tym roku w sumie wpłynęło już niemal 200 wpłat. Sprawdziliśmy, jak sytuacja wygląda w ostatnich kilku tygodniach. Jeśli spojrzeć na wpłaty od początku października aż do teraz, czyli prawie końcówki listopada, to zdecydowanie na plus wyróżniają się europosłowie związani z Prawem i Sprawiedliwością.

Hojni europosłowie

Najwięcej w tym czasie przekazał europoseł pracujący w PE od 2014 roku Kosma Złotowski, który uiścił wpłatę w wysokości 20 tys., tuż za nim szczodrym gestem wykazał się też europoseł Bogdań Rzońca (jest w PE już drugą kadencję) - przelał 15 tys. zł. Nieco dorzucili też inni europosłowie, bo po 5 tys. złotych w ostatnich tygodniach i to dwukrotnie na partię wpłacili Tobiasz Bocheński oraz Joachim Brudziński. W ostatnim czasie po 5 tys. wpłacili też Beata Szydło, Daniel Obajtek.

Ale nie tylko europosłowie pamiętają o wpłatach. Dwa razy w tym okresie wpłat dokonali także Jacek Ozdoba (dwa razy po 5 tys.), a także Michał Moskal (w sumie to ponad 10 tys. zł).

W zastawieniu wyróżniają się też inni hojni wspierający: to Jolanta Niesiobędzka, która wpłaciła 72 tys. oraz Tadeusz Niesiobędzki, który zasilił partię dwa razy wpłacając po 18 tys.

38