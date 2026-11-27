W piątek Prokuratura Krajowa zaprezentowała kluczowe wnioski z kompleksowej opinii międzynarodowego, interdyscyplinarnego zespołu biegłych. Nad wyjaśnieniem przyczyn katastrofy w Smoleńsku pracowało aż 22 specjalistów z najbardziej renomowanych ośrodków m.in. z USA, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Danii i Francji, a także eksperci z polskich uniwersytetów medycznych.

Wnioski specjalistów są jednoznaczne i przeczą teorii o zamachu. Według biegłych, których stanowisko przekazał rzecznik PK prok. Przemysław Nowak, katastrofa nie była następstwem wybuchu ani awarii technicznej samolotu Tu-154M.

Fatalna lista błędów

Co zatem doprowadziło do tragedii, w której zginęło 96 osób, w tym prezydent Lech Kaczyński z małżonką? Eksperci wskazali na splot dramatycznych okoliczności i uchybień:

niestabilne podejście do lądowania,

błędną ocenę rzeczywistej wysokości, na jakiej znajdował się samolot,

kontynuowanie zniżania poniżej bezpiecznego minimum, mimo braku warunków do lądowania,

zbyt późną decyzję o odejściu na tzw. drugi krąg.

To jednak nie wszystko. Biegli zwrócili uwagę na fatalną współpracę załogi i nieprzestrzeganie zasad tzw. sterylnego kokpitu.

Rosjanie i bałagan w pułku

Wśród czynników, które bezpośrednio sprzyjały katastrofie, międzynarodowy zespół wymienił działania rosyjskich kontrolerów lotu ze Smoleńska. Specjaliści nie zostawili też suchej nitki na organizacji lotu po polskiej stronie, wykazując liczne nieprawidłowości w 36. Specjalnym Pułku Lotnictwa Transportowego oraz błędy przy samym wyborze lotniska.

Warto podkreślić, że zespół biegłych, który wydał tę kategoryczną opinię, został powołany w 2019 roku, jeszcze za rządów Prawa i Sprawiedliwości.

Prokuratorskie zarzuty i koniec śledztw

Ujawnienie opinii międzynarodowych ekspertów to kolejny ważny krok obok innych kluczowych rozstrzygnięć prokuratury, które zapadały w ostatnich miesiącach. 14 grudnia 2025 roku prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko Antoniemu Macierewiczowi. Sprawa dotyczy ujawnienia informacji niejawnych dotyczących okoliczności katastrofy w czasie, gdy stał on na czele podkomisji smoleńskiej. Choć Macierewicz nie przyznał się do winy, Sejm wcześniej uchylił mu immunitet.

Z kolei 31 lipca 2026 roku rzecznik PK Przemysław Nowak poinformował o umorzeniu w całości śledztwa dotyczącego tzw. zdrady dyplomatycznej przy badaniu katastrofy smoleńskiej, co zakończyło to postępowanie.

Katastrofa smoleńska. 16 lat raportów, sporów i śledztw

Tragedia z 10 kwietnia 2010 roku na zawsze zmieniła polską politykę. Śmierć prezydenta Lecha Kaczyńskiego, jego żony Marii oraz 94 pozostałych osób znajdujących się na pokładzie Tu-154M była ogromnym wstrząsem dla kraju. Kolejne lata przyniosły jednak nie tylko próby wyjaśnienia przyczyn katastrofy, ale również spory dotyczące odpowiedzialności za jej przebieg, wiarygodności raportów i możliwego udziału osób trzecich.

Przez ponad 16 lat sprawą zajmowały się polskie i rosyjskie komisje, prokuratorzy, zespoły parlamentarne oraz eksperci z zagranicy. Powstawały kolejne dokumenty, przeprowadzano analizy szczątków samolotu, odczytywano nagrania z kokpitu i przesłuchiwano świadków. Katastrofa stała się również przedmiotem wieloletniego konfliktu politycznego, którego skutki pozostają widoczne do dziś.

10 kwietnia 2010 roku. Tragedia, w której zginęło 96 osób

W sobotę, 10 kwietnia 2010 roku, polska delegacja leciała do Smoleńska, skąd miała udać się na uroczystości związane z 70. rocznicą zbrodni katyńskiej. Na pokładzie wojskowego Tu-154M znajdowali się przedstawiciele najwyższych władz państwowych, dowódcy Sił Zbrojnych RP, parlamentarzyści, duchowni oraz reprezentanci Rodzin Katyńskich.

Samolot rozbił się podczas podejścia do lotniska Smoleńsk-Siewiernyj. W rejonie portu panowała gęsta mgła, która znacząco ograniczała widoczność. Maszyna zderzyła się z przeszkodami terenowymi, a następnie uderzyła w ziemię. Nikt nie przeżył.

Wśród ofiar znaleźli się prezydent Lech Kaczyński i pierwsza dama Maria Kaczyńska, ostatni prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski, wicemarszałkowie Sejmu i Senatu, szefowie najważniejszych instytucji państwowych oraz najwyżsi rangą dowódcy polskiego wojska.

Śmierć tak wielu przedstawicieli państwa wywołała żałobę narodową. Przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie przez wiele dni gromadziły się tysiące ludzi, którzy przynosili kwiaty, znicze i fotografie ofiar.

18 kwietnia 2010 roku Lech i Maria Kaczyńscy zostali pochowani na Wawelu w Krakowie. W następnych tygodniach odbywały się pogrzeby pozostałych osób, które zginęły w katastrofie.

Pierwsze miesiące po katastrofie. Polska i Rosja rozpoczęły badania

Wyjaśnianie przyczyn tragedii rozpoczęło się niemal natychmiast. Pojawił się jednak problem dotyczący zasad, na jakich Polska i Rosja miały współpracować przy badaniu katastrofy.

Przyjęto procedurę opartą na załączniku 13 do konwencji chicagowskiej, regulującym badanie wypadków lotniczych. Zgodnie z tym rozwiązaniem główne badanie techniczne prowadziła strona rosyjska, ponieważ katastrofa wydarzyła się na jej terytorium.

Powierzono je Międzypaństwowemu Komitetowi Lotniczemu, znanemu pod skrótem MAK.

Polska prowadziła równolegle własne badanie przyczyn katastrofy. Zajęła się nim Komisja Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego, której pracami kierował później ówczesny minister spraw wewnętrznych i administracji Jerzy Miller.

Osobno rozpoczęto polskie postępowanie karne. Jego celem było ustalenie, czy w związku z katastrofą doszło do przestępstw oraz kto mógł ponosić za nie odpowiedzialność.

Sposób zorganizowania współpracy z Rosją stał się w kolejnych latach przedmiotem ostrego sporu politycznego.

12 stycznia 2011 roku. Rosyjski MAK wskazał przyczyny katastrofy

Pierwszy obszerny raport końcowy przedstawił rosyjski Międzypaństwowy Komitet Lotniczy. Dokument opublikowano 12 stycznia 2011 roku.

Rosyjscy eksperci uznali, że do tragedii doprowadziły działania załogi samolotu, która kontynuowała podejście w warunkach uniemożliwiających bezpieczne lądowanie. Wskazywali między innymi na zejście poniżej minimalnej dopuszczalnej wysokości oraz brak odpowiedniej reakcji na ostrzeżenia systemu TAWS.

W raporcie znalazły się również twierdzenia dotyczące obecności generała Andrzeja Błasika, ówczesnego dowódcy Sił Powietrznych, w kokpicie samolotu. MAK sugerował, że jego obecność mogła wywierać presję na pilotów.

Polska zakwestionowała część rosyjskich ustaleń. Szczególne zastrzeżenia wzbudziły pominięcie nieprawidłowości w działaniach rosyjskich kontrolerów oraz sposób przedstawienia roli generała Błasika.

Warto podkreślić, że międzynarodowy zespół biegłych, którego opinię przedstawiono w listopadzie 2026 roku, nie znalazł dowodów potwierdzających obecność generała Błasika w kokpicie podczas końcowej fazy lotu.

29 lipca 2011 roku. Raport komisji Millera i błędy rosyjskich kontrolerów

Kilka miesięcy po publikacji rosyjskiego raportu własne ustalenia przedstawiła polska komisja kierowana przez Jerzego Millera.

Dokument wskazywał na nieprawidłowości w przygotowaniu i wykonaniu lotu, błędy załogi oraz problemy związane z funkcjonowaniem lotniska w Smoleńsku.

Komisja oceniła, że samolot pozostawał sprawny technicznie do momentu zderzenia z przeszkodami terenowymi. Przyczyną katastrofy miało być zejście poniżej minimalnej wysokości zniżania przy nadmiernej prędkości opadania oraz spóźnione rozpoczęcie manewru odejścia.

Polscy eksperci zwrócili również uwagę na zachowanie rosyjskich kontrolerów lotu. Załoga otrzymywała od nich informacje sugerujące, że samolot znajduje się na właściwym kursie i ścieżce podejścia, mimo że rzeczywiste parametry lotu odbiegały od wymaganych.

Ustalenia komisji Millera stały się podstawą zmian dotyczących organizacji lotów najważniejszych osób w państwie. Podjęto między innymi decyzję o rozwiązaniu 36. Specjalnego Pułku Lotnictwa Transportowego.

Polityczne konsekwencje objęły także kierownictwo resortu obrony. Ze stanowiska odszedł minister Bogdan Klich, którego zastąpił Tomasz Siemoniak.

Antoni Macierewicz rozpoczął własne badania. Pojawiła się hipoteza wybuchu

Równolegle z pracami oficjalnych komisji swoje działania prowadził parlamentarny zespół kierowany przez Antoniego Macierewicza.

Powstał on w lipcu 2010 roku i skupiał parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości.

W kolejnych latach zespół przedstawiał analizy podważające ustalenia MAK i komisji Millera. Politycy oraz współpracujący z nimi eksperci koncentrowali się przede wszystkim na możliwości wystąpienia eksplozji na pokładzie samolotu.

W kwietniu 2012 roku zaprezentowano materiały, według których na pokładzie Tu-154M miało dojść do silnych wstrząsów, a uszkodzenia maszyny nie odpowiadały przebiegowi katastrofy przedstawionemu przez komisję Millera.

Wśród ekspertów współpracujących z zespołem znaleźli się między innymi Kazimierz Nowaczyk, Wiesław Binienda i Grzegorz Szuladziński.

Przedstawiane przez nich analizy dotyczyły wytrzymałości skrzydła, możliwych przyczyn zniszczenia konstrukcji i zapisów urządzeń pokładowych.

Hipoteza zamachu z czasem stała się ważnym elementem politycznej debaty wokół katastrofy. Zwolennicy tej interpretacji kwestionowali ustalenia wcześniejszych komisji, natomiast ich przeciwnicy zarzucali zespołowi Macierewicza pomijanie dowodów niezgodnych z przyjętym scenariuszem.

Październik 2012 roku. Doniesienia o trotylu wywołały burzę

Kolejne kontrowersje pojawiły się jesienią 2012 roku, kiedy „Rzeczpospolita” opublikowała informacje o rzekomym wykryciu na szczątkach prezydenckiego samolotu śladów trotylu i nitrogliceryny.

Publikacja wywołała ogromne zainteresowanie opinii publicznej.

Do doniesień odniosła się prokuratura wojskowa, która wskazała, że sygnały uzyskane podczas wstępnych badań nie stanowiły jeszcze potwierdzenia obecności materiałów wybuchowych.

Spór dotyczył przede wszystkim interpretacji wskazań specjalistycznych urządzeń używanych do badania pobranych próbek.

W następnych latach prowadzono kolejne analizy fizykochemiczne.

Międzynarodowi biegli w opinii przedstawionej w 2026 roku przyznali, że wyniki badań laboratoryjnych nie były całkowicie jednolite. Część laboratoriów wykrywała śladowe ilości substancji wybuchowych, podczas gdy inne nie potwierdzały ich obecności.

Eksperci uznali jednak, że samo wykrycie niewielkich ilości określonych substancji, bez innych dowodów wskazujących na eksplozję, nie pozwala stwierdzić, że na pokładzie doszło do wybuchu.

W ich ocenie uszkodzenia samolotu, obrażenia ofiar oraz zapisy rejestratorów nie potwierdziły scenariusza eksplozji.

Lata 2013–2015. Kolejne analizy, stenogramy i spór o brzozę

W następnych latach badanie katastrofy koncentrowało się między innymi na przebiegu ostatnich sekund lotu.

W 2013 roku przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów powstał zespół kierowany przez Macieja Laska, którego zadaniem było przedstawianie opinii publicznej ustaleń komisji Millera.

Jednocześnie zespół Antoniego Macierewicza kontynuował prace nad alternatywnymi hipotezami dotyczącymi przebiegu katastrofy.

Istotnym przedmiotem sporu stała się brzoza, w którą według komisji Millera uderzyło lewe skrzydło Tu-154M.

Zwolennicy hipotezy wybuchu podważali możliwość uszkodzenia skrzydła w sposób opisany w oficjalnym raporcie. Eksperci broniący ustaleń komisji Millera przedstawiali natomiast dokumentację fotograficzną oraz analizy wskazujące na zderzenie z przeszkodą terenową.

W kwietniu 2014 roku prokuratura wojskowa zaprezentowała wyniki badań próbek pobranych z wraku i szczątków ofiar. W analizowanym wówczas materiale nie potwierdzono obecności pozostałości materiałów wybuchowych.

Rok później ujawniono kolejne stenogramy rozmów z kokpitu samolotu. Nowe analizy nagrania pozwoliły odczytać więcej fragmentów wypowiedzi niż podczas wcześniejszych prac.

Nie zakończyło to jednak sporu. Poszczególne odczyty różniły się między sobą, a identyfikacja niektórych głosów pozostawała kwestią dyskusyjną.

2016 rok. Macierewicz powołał podkomisję smoleńską

Po objęciu władzy przez Prawo i Sprawiedliwość w 2015 roku zmienił się sposób prowadzenia państwowych działań związanych z wyjaśnianiem katastrofy.

3 lutego 2016 roku Antoni Macierewicz, pełniący wówczas funkcję ministra obrony narodowej, powołał podkomisję do ponownego zbadania wypadku lotniczego z 10 kwietnia 2010 roku.

Jej zadaniem było ponowne przeanalizowanie przyczyn katastrofy i zweryfikowanie ustaleń przedstawionych przez wcześniejsze komisje.

Początkowo pracami podkomisji kierował Wacław Berczyński. Później jej przewodniczącym został sam Antoni Macierewicz.

Podkomisja prowadziła analizy techniczne, zamawiała ekspertyzy i przygotowywała materiały mające wyjaśnić mechanizm zniszczenia samolotu.

We wrześniu 2016 roku prokuratura ogłosiła również plany przeprowadzenia ekshumacji ofiar katastrofy.

Decyzja wywołała sprzeciw części rodzin, które nie zgadzały się na ponowne otwieranie grobów swoich bliskich.

Śledczy argumentowali, że ekshumacje mogą pomóc w sprawdzeniu wcześniejszych ustaleń medyczno-sądowych oraz poszukiwaniu śladów mogących mieć znaczenie dla wyjaśnienia przyczyn tragedii.

2018 rok. Pomniki smoleńskie i zakończenie comiesięcznych marszów

Katastrofa smoleńska przez wiele lat pozostawała ważnym elementem życia publicznego. Jej ofiary upamiętniano podczas corocznych uroczystości, a w Warszawie organizowano również miesięcznice.

10 kwietnia 2018 roku na placu Piłsudskiego odsłonięto Pomnik Ofiar Tragedii Smoleńskiej 2010 roku autorstwa Jerzego Kaliny.

Tego dnia Jarosław Kaczyński zapowiedział zakończenie organizowanych co miesiąc marszów prowadzących z archikatedry św. Jana pod Pałac Prezydencki.

Wskazywał, że odbyło się ich 96, czyli tyle, ile osób zginęło w katastrofie.

W kolejnych latach uroczystości upamiętniające ofiary były kontynuowane, ale miały już skromniejszy charakter.

Kilka miesięcy później, 10 listopada 2018 roku, również na placu Piłsudskiego odsłonięto pomnik prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

Kwiecień 2022 roku. Podkomisja Macierewicza ogłosiła raport

Po ponad sześciu latach działalności podkomisja kierowana przez Antoniego Macierewicza przedstawiła swój raport końcowy. Dokument zaprezentowano 11 kwietnia 2022 roku.

Macierewicz przekonywał wówczas, że katastrofa była wynikiem bezprawnej ingerencji w samolot, a do jego zniszczenia miały przyczynić się eksplozje.

Raport podważał ustalenia komisji Jerzego Millera i przedstawiał odmienną interpretację uszkodzeń konstrukcji Tu-154M.

Podkomisja skierowała również do prokuratury zawiadomienie dotyczące podejrzenia zamachu na prezydenta Lecha Kaczyńskiego oraz zabójstwa pozostałych osób znajdujących się na pokładzie.

Publikacja dokumentu ponownie wywołała ostry spór polityczny.

We wrześniu 2022 roku TVN24 wyemitował reportaż Piotra Świerczka „Siła kłamstwa”, w którym dziennikarz przedstawił zarzuty dotyczące pomijania przez podkomisję analiz niezgodnych z hipotezą wybuchu.

Materiał odbił się szerokim echem w Sejmie. Opozycja domagała się wyjaśnień dotyczących prac podkomisji, a Macierewicz odrzucał przedstawione zarzuty i bronił swoich ustaleń.

Grudzień 2023 roku. Koniec działalności podkomisji smoleńskiej

Po zmianie rządu w grudniu 2023 roku podjęto decyzję o zakończeniu działalności podkomisji.

15 grudnia minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz rozwiązał organ kierowany przez Antoniego Macierewicza.

Nowe kierownictwo resortu zapowiedziało rozliczenie wydatków poniesionych podczas jego działalności oraz sprawdzenie sposobu prowadzenia badań.

Powołano specjalny zespół, który analizował dokumentację, zawierane umowy, wykorzystanie publicznych pieniędzy i prawidłowość wykonywania obowiązków przez członków podkomisji.

Wyniki tych prac przedstawiono w następnym roku.

Październik 2024 roku. Ponad 81 mln zł i 41 zawiadomień do prokuratury

24 października 2024 roku Ministerstwo Obrony Narodowej zaprezentowało raport dotyczący działalności podkomisji smoleńskiej.

Z dokumentu wynikało, że koszty jej funkcjonowania przekroczyły 81 mln zł.

Zespół kontrolny negatywnie ocenił wiele aspektów działalności podkomisji, w tym gospodarowanie publicznymi pieniędzmi, sposób wykorzystywania ekspertyz oraz organizację prac.

Resort obrony zapowiedział skierowanie do prokuratury 41 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstw. 24 z nich dotyczyły Antoniego Macierewicza, a 10 byłego ministra obrony Mariusza Błaszczaka.

Wśród zagadnień poddanych ocenie znalazły się między innymi kwestie przekroczenia uprawnień, niedopełnienia obowiązków, ochrony informacji niejawnych oraz prawidłowości wydatkowania środków publicznych.

Kierownictwo MON zarzucało podkomisji nierzetelne prowadzenie badań i podporządkowanie części analiz przyjętej wcześniej hipotezie dotyczącej wybuchu.

Zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa nie są jednak równoznaczne z udowodnieniem winy osób, których dotyczą. Ocena ewentualnej odpowiedzialności karnej należy do organów ścigania i sądów.

Grudzień 2025 roku. Akt oskarżenia przeciwko Antoniemu Macierewiczowi

Kolejnym ważnym wydarzeniem było skierowanie do sądu aktu oskarżenia przeciwko Antoniemu Macierewiczowi.

W grudniu 2025 roku prokuratura zarzuciła politykowi ujawnienie informacji niejawnych związanych z okolicznościami katastrofy smoleńskiej.

Sprawa dotyczyła okresu, gdy Macierewicz kierował podkomisją, a jej członkowie zajmowali się dokumentacją dotyczącą tragedii.

Wcześniej Sejm uchylił byłemu ministrowi obrony immunitet, co umożliwiło przeprowadzenie czynności procesowych.

Macierewicz nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i odmówił składania wyjaśnień.

Akt oskarżenia nie stanowi orzeczenia o winie. O odpowiedzialności karnej polityka może rozstrzygnąć sąd po przeprowadzeniu postępowania.

Kwiecień 2026 roku. Kaczyński ponownie mówił o zamachu

W 16. rocznicę katastrofy smoleńskiej Jarosław Kaczyński ponownie przedstawił swoje stanowisko dotyczące przyczyn tragedii.

Podczas uroczystości 10 kwietnia 2026 roku prezes PiS przekonywał, że w przestrzeni publicznej zbyt rzadko używa się określenia „zamach smoleński”.

Kaczyński apelował o dalsze działania zmierzające do oficjalnego potwierdzenia wersji wydarzeń, którą sam uważa za prawdziwą.

Wypowiedzi prezesa PiS pokazywały, że mimo upływu 16 lat od katastrofy kwestia jej przyczyn nadal pozostaje przedmiotem politycznego konfliktu.

Już wcześniej, w sierpniu 2025 roku, były prezydent Andrzej Duda mówił w wywiadzie telewizyjnym, że chciałby zobaczyć jednoznaczne dowody dotyczące przebiegu katastrofy.

Lipiec 2026 roku. Prokuratura zamknęła sprawę tzw. zdrady dyplomatycznej

31 lipca 2026 roku Prokuratura Krajowa umorzyła pozostałe wątki postępowania dotyczącego działań polskich władz po katastrofie smoleńskiej.

Śledztwo wszczęto w sierpniu 2016 roku. Badano między innymi okoliczności wyboru zasad współpracy z Rosją przy wyjaśnianiu przyczyn tragedii.

Wątpliwości dotyczyły zastosowania załącznika 13 do konwencji chicagowskiej, sposobu uzyskania zapisów z rejestratorów pokładowych i decyzji podejmowanych przez przedstawicieli polskiego rządu.

Postępowanie obejmowało również zarzuty dotyczące domniemanego działania na szkodę interesów Rzeczypospolitej Polskiej.

W toku niemal dziesięcioletniego śledztwa przesłuchano 488 świadków i zgromadzono obszerny materiał dowodowy.

Prokuratorzy nie znaleźli podstaw do przyjęcia, że wybór procedury badania katastrofy stanowił przestępstwo zdrady dyplomatycznej.

W uzasadnieniu wskazali, że przyjęte w kwietniu 2010 roku rozwiązanie zapewniało Polsce określone uprawnienia w badaniu prowadzonym przez Rosję, a alternatywne procedury nie dawały gwarancji korzystniejszych warunków.

Nie ujawniono również dowodów świadczących o zamiarze działania na szkodę Polski przez osoby podejmujące decyzje po katastrofie.

Umorzenie objęło także pozostałe wątki postępowania, przy czym część z nich zakończono z powodu przedawnienia, bez merytorycznego rozstrzygnięcia.

Decyzja z lipca 2026 roku zakończyła śledztwo dotyczące tzw. zdrady dyplomatycznej, a nie główne postępowanie karne w sprawie katastrofy smoleńskiej.

Listopad 2026 roku. Międzynarodowi biegli przedstawili wnioski

Najnowszym etapem wyjaśniania tragedii stała się prezentacja opinii międzynarodowego zespołu 22 biegłych.

Eksperci zostali powołani w marcu 2019 roku, a więc jeszcze za rządów Prawa i Sprawiedliwości.

W sierpniu 2024 roku przedstawili kompleksową opinię dotyczącą przyczyn katastrofy. Prokuratorzy skierowali następnie do nich 66 dodatkowych pytań, na które odpowiedziano w opinii uzupełniającej z maja 2026 roku.

W piątek, 27 listopada 2026 roku, Prokuratura Krajowa zaprezentowała najważniejsze ustalenia zespołu.

Biegli uznali, że katastrofa nastąpiła w wyniku sekwencji zdarzeń podczas końcowego podejścia do lotniska w Smoleńsku. Za szczególnie istotne uznali błędną ocenę wysokości lotu, zbyt szybkie zniżanie samolotu, przekroczenie minimalnej wysokości podejścia i spóźniony manewr odejścia na drugi krąg.

Wskazali także na błędy rosyjskich kontrolerów, nieprawidłowości w funkcjonowaniu 36. Specjalnego Pułku Lotnictwa Transportowego, niewłaściwe przygotowanie lotniska oraz problemy we współpracy członków załogi.

Eksperci stwierdzili, że dostępne dowody nie potwierdzają wybuchu ani awarii technicznej jako przyczyny katastrofy.

Pod uwagę wzięto między innymi zapisy rejestratorów, dokumentację uszkodzeń samolotu, badania obrażeń ofiar, rozmieszczenie szczątków oraz analizy laboratoryjne.

Przeprowadzono także symulacje komputerowe uszkodzenia lewego skrzydła. Według biegłych ich wyniki odpowiadały scenariuszowi uderzenia w brzozę, a nie eksplozji.

Ważnym ograniczeniem prowadzonych prac był brak bezpośredniego dostępu międzynarodowego zespołu do wraku samolotu i miejsca katastrofy. Eksperci korzystali z dokumentacji, zdjęć, nagrań oraz wyników wcześniej wykonanych badań.

Wnioski przedstawione przez Prokuraturę Krajową są zgodne w zasadniczych kwestiach z ustaleniami komisji Jerzego Millera. Nie potwierdzają natomiast hipotezy wybuchu przedstawianej przez podkomisję Antoniego Macierewicza.

Smoleńsk po 16 latach. Co zostało wyjaśnione, a jakie sprawy pozostają otwarte?

Opinia przedstawiona 27 listopada 2026 roku jest ważnym elementem wieloletniego procesu wyjaśniania katastrofy. Biegli opisali mechanizm tragedii i wskazali okoliczności, które ich zdaniem doprowadziły do śmierci 96 osób.

Ich ustalenia nie kończą jednak automatycznie wszystkich postępowań związanych ze Smoleńskiem.

Nadal należy rozróżniać techniczne ustalenie przyczyn katastrofy od postępowania karnego, w którym bada się ewentualną odpowiedzialność konkretnych osób.

Osobną kwestią pozostają również sprawy dotyczące działalności podkomisji smoleńskiej i wykorzystania przez nią środków publicznych.

Przez 16 lat wokół katastrofy powstawały raporty, komisje i zespoły badawcze. Kolejne dokumenty stawały się przedmiotem politycznych sporów, a rodziny ofiar wielokrotnie musiały mierzyć się z powracającą publiczną debatą o okolicznościach śmierci swoich bliskich.

Piątkowa prezentacja ustaleń międzynarodowych ekspertów dostarczyła kolejnych odpowiedzi dotyczących ostatnich sekund lotu prezydenckiego samolotu. Dalsze decyzje prokuratury i sądów będą dotyczyły już konkretnych kwestii związanych z odpowiedzialnością prawną oraz pozostałymi postępowaniami.

Poniżej galeria zdjęć: Rocznica katastrofy smoleńskiej.

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