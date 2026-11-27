Sondaż Instytutu Badań Pollster dla „Super Expressu” wykazał, że aż 76% Polaków słyszało o ruchu politycznym Mateusza Morawieckiego „Rozwój Plus”.

Badanie przeprowadzono w dniach 24–25 listopada 2026 roku na reprezentatywnej próbie 1006 dorosłych Polaków.

Artykuł podkreśla, że wysoka rozpoznawalność „Rozwoju Plus” nie jest równoznaczna z poparciem wyborczym, a sondaż dotyczył wyłącznie świadomości istnienia inicjatywy.

Mateusz Morawiecki konsekwentnie buduje własne środowisko polityczne, a jego ruch ma już klub parlamentarny i przygotowuje się do działania w formule partii.

Mateusz Morawiecki od kilku miesięcy rozwija swój projekt polityczny pod nazwą Rozwój Plus. Inicjatywa byłego premiera stała się tematem publicznych dyskusji, zwłaszcza w kontekście zmian na prawicy i relacji jego środowiska z Prawem i Sprawiedliwością. Ale czy o nowym ruchu słyszeli również Polacy, którzy na co dzień nie śledzą politycznych sporów? Postanowiliśmy to sprawdzić w najnowszym sondażu „Super Expressu”.

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Instytut Badań Pollster na zlecenie „Super Expressu” zadał respondentom pytanie: „Czy słyszałeś/aś o ruchu Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego?”.

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Aż 76 proc. ankietowanych odpowiedziało twierdząco, deklarując, że słyszało o inicjatywie byłego premiera. Zaledwie 18 proc. badanych przyznało, że nie słyszało wcześniej o Rozwoju Plus. Pozostałe 6 proc. respondentów wybrało odpowiedź „nie wiem / trudno powiedzieć”.

Wyniki pokazują, że nazwa ruchu Morawieckiego jest już rozpoznawalna dla zdecydowanej większości uczestników badania. O jego istnieniu wie ponad trzech na czterech ankietowanych, podczas gdy brak znajomości inicjatywy deklaruje mniej niż co piąty.

To interesujący rezultat w kontekście stosunkowo krótkiej historii projektu i dyskusji dotyczących przyszłości polskiej prawicy. Rozwój Plus nie funkcjonuje już wyłącznie jako temat rozmów polityków i komentatorów. O jego powstaniu słyszała również znaczna część respondentów.

Morawiecki rozwija Rozwój Plus. W tle polityczne spory na prawicy

Mateusz Morawiecki, który kierował polskim rządem w latach 2017–2023, zdecydował się na budowę odrębnego środowiska politycznego. Wokół Rozwoju Plus skupili się jego współpracownicy oraz politycy zainteresowani działalnością pod nowym szyldem.

Powstanie inicjatywy wywołało dyskusję o przyszłości Prawa i Sprawiedliwości oraz relacjach między poszczególnymi środowiskami prawicy. Nie brakowało publicznych sporów, w których uczestniczyli politycy związani z Morawieckim i przedstawiciele jego dawnych koalicjantów.

Były premier zapowiadał również dalszy rozwój swojego projektu. W listopadzie poinformował o złożeniu dokumentów dotyczących rejestracji nowej partii politycznej. Rozwój Plus ma więc ambicję wyjścia poza dotychczasową formułę działalności.

Wysoka rozpoznawalność wykazana w badaniu „Super Expressu” pokazuje, że informacje o tej inicjatywie dotarły do szerokiego grona ankietowanych. Nie wiadomo jednak, czy zainteresowanie ruchem wynika z jego propozycji programowych, osoby byłego premiera czy medialnych doniesień o sporach na prawicy.

Rozwój Plus jest rozpoznawalny. Czy to przełoży się na poparcie?

Wyniki naszego badania nie są sondażem preferencji wyborczych. Respondenci nie odpowiadali na pytanie, czy zagłosowaliby na ugrupowanie Mateusza Morawieckiego, lecz wyłącznie, czy o nim słyszeli.

Znajomość nazwy partii lub ruchu politycznego nie musi wiązać się z popieraniem jego działalności. Ankietowany może znać dane ugrupowanie, a jednocześnie negatywnie oceniać jego liderów lub program.

W przypadku Rozwoju Plus badanie pokazuje przede wszystkim skalę rozpoznawalności nowej inicjatywy politycznej. O tym, jak duża część Polaków byłaby gotowa poprzeć ją przy urnach, informują dopiero odrębne sondaże wyborcze.

Dla Morawieckiego istotne będzie więc nie tylko utrzymanie obecności w debacie publicznej, ale również przedstawienie oferty politycznej i przekonanie do niej potencjalnych wyborców.

Najnowszy sondaż „Super Expressu” dostarcza jednak istotnej informacji: 76 proc. badanych Polaków słyszało o Rozwoju Plus, 18 proc. nie zna tego ruchu, a 6 proc. nie potrafiło udzielić jednoznacznej odpowiedzi. To obraz rozpoznawalności inicjatywy byłego premiera pod koniec listopada 2026 roku.

Sondaż został przeprowadzony przez Instytut Badań Pollster na zlecenie „Super Expressu” w dniach 24–25 listopada 2026 roku metodą CAWI na próbie 1006 dorosłych Polaków. Struktura próby była reprezentatywna dla obywateli Polski w wieku 18 lat i więcej. Maksymalny błąd oszacowania wyniósł około 3 proc.

Poniżej galeria zdjęć: Tak grillował Morawiecki

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