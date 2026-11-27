Zdaniem Marka Budzisza odpowiedź na rosyjskie działania miała dotąd charakter pośredni

Analityk poparł pomysł przechwytywania rosyjskich pocisków nad Ukrainą

Za główne przeszkody uznał zły stan finansów publicznych i przestarzałe myślenie o współczesnej wojnie

Wskazał na potrzebę szybszego rozwoju obrony przed dronami i współpracy z prywatnymi firmami

Rosyjskie pociski nad Polską. Jak reagować?

Rosyjskie ataki na Ukrainę już wcześniej prowadziły do naruszeń polskiej przestrzeni powietrznej. Do takich incydentów doszło między innymi 29 grudnia 2023 r. i 24 marca 2024 r., gdy rosyjski pocisk na krótko znalazł się nad Polską. Władze ogłaszały alarmy, domagały się wyjaśnień i kierowały do Moskwy noty dyplomatyczne.

W „Ósmej Rundzie” Marek Budzisz ocenił, że odpowiedź na wtargnięcie rosyjskich rakiet już nastąpiła, choć nie w formie bezpośredniej, której oczekuje część opinii publicznej. Jako przykład wskazał ukraińskie działania wymierzone w rosyjskie cele. Podkreślił przy tym, że ich okoliczności oraz ewentualny udział Polski ocenia na podstawie dostępnych mu informacji.

Poparł rozważaną w NATO koncepcję przechwytywania rosyjskich pocisków nad Ukrainą. Zaznaczył jednak, że wymagałaby ona nie tylko użycia lotnictwa, lecz także rozmieszczenia odpowiednich sił na terytorium Ukrainy. Taki krok niósłby ryzyko bezpośredniego wciągnięcia Polski do wojny. Budzisz przekonywał jednak, że źródłem eskalacji jest rosyjska agresja, a nie reakcja państw NATO.

Same stanowcze słowa nie wystarczą

Budzisz skrytykował wypowiedź ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego o potrzebie przeprowadzenia agresywnych manewrów morskich na Bałtyku, w pobliżu obwodu królewieckiego. Jego zdaniem twarde słowa mogą wzmacniać odstraszanie tylko wtedy, gdy stoją za nimi konkretne działania wojskowe.

Budzisz mówił, że nic mu nie wiadomo o konsultacjach z ministrem obrony Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, które poprzedzałyby takie działania. Jego zdaniem same stanowcze deklaracje, za którymi nie stoją realne możliwości państwa, mogą zachęcać przeciwnika do sprawdzania ich wiarygodności.

Pieniądze, drony i przemysł zbrojeniowy

Za dwa najważniejsze problemy Budzisz uznał stan finansów publicznych i przestarzałe myślenie o współczesnej wojnie. Jego zdaniem rosnący dług publiczny ogranicza możliwości finansowania obronności. W tym kontekście mówił o unijnej pożyczce SAFE, w ramach której Polska ma otrzymać około 43,7 mld euro na modernizację obronności.

Ograniczenia budżetowe łączył także z debatą o udziale Polski w programie PURL, który finansuje dostawy amerykańskiego uzbrojenia dla Ukrainy. Jego zdaniem zdolność Ukrainy do wiązania rosyjskich sił ma bezpośrednie znaczenie dla bezpieczeństwa Polski i całej wschodniej flanki NATO.

Budzisz zwrócił uwagę, że system obrony powietrznej projektowano, zanim drony, w tym roje bezzałogowców, zaczęto wykorzystywać na tak dużą skalę. Jego zdaniem długie procedury zakupowe mogą sprawić, że kupowany dziś sprzęt szybko przestanie odpowiadać potrzebom pola walki. Postulował szybsze składanie zamówień, większą konkurencję i ściślejszą współpracę wojska z sektorem cywilnym.

Krytykował przy tym skupienie na państwowej Polskiej Grupie Zbrojeniowej kosztem prywatnych firm. Jako przykład szybkiego wsparcia producentów wskazał Holandię, która wspierała rozwój firmy Destinus zamówieniami rządowymi. Według Budzisza podobny model mógłby pomóc szybciej dostosować krajowy przemysł do potrzeb związanych z wykorzystaniem dronów i rozwojem nowych technologii wojskowych.

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