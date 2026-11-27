Tomasz Terlikowski przerwał rozmowę z Pawłem Jabłońskim po zarzucie kłamstwa

Piotr Semka uznał, że wyproszenie gościa powinno dotyczyć jedynie sytuacji skrajnych

Odejście Piotra Skwiecińskiego z Onetu wywołało dyskusję o politycznych podziałach w mediach

Semka pytał, czy publikację materiału z prywatnego zabiegu Tomasza Sakiewicza uzasadniał ważny interes społeczny

Spór o ambasadorów zakończył rozmowę

Do incydentu doszło 26 listopada podczas „Porannej rozmowy” w RMF FM. Tomasz Terlikowski rozmawiał z posłem Pawłem Jabłońskim o nominacjach ambasadorskich oraz podziale kompetencji między prezydentem i rządem. Po tym, jak polityk nazwał prowadzącego kłamcą, Terlikowski przerwał wywiad i wyprosił gościa ze studia.

Następnego dnia Piotr Semka powiedział w „Porannym Ringu”, że nazwanie rozmówcy kłamcą jest jednym z najmocniejszych zarzutów w debacie i dodatkowo zaostrza spór. Jego zdaniem prowadzący powinien był zaprotestować, ale kontynuować rozmowę. Wyproszenie gościa ze studia, jak ocenił, powinno następować tylko w sytuacjach skrajnych.

Odejście Skwiecińskiego z Onetu i podziały w mediach

Poruszono również sprawę rozstania Onetu z Piotrem Skwiecińskim, publicystą specjalizującym się w polityce międzynarodowej i tematyce wschodniej. Semka zaznaczył, że część opinii publicznej odczytała tę decyzję jako sygnał pogłębiających się podziałów politycznych w mediach.

Według Semki Skwieciński przyjął wcześniej propozycję współpracy z liberalnym medium, bo chciał wyjść poza własną bańkę informacyjną. Publicysta podważył wyjaśnienie, że do rozstania doszło z powodu niewielkiego zainteresowania jego wyważoną publicystyką. Dodał, że nie dziwi go odbiór tej sprawy przez część komentatorów, którzy dostrzegają w niej presję na osoby kojarzone z prawą stroną sceny politycznej.

Gdzie są granice prywatności osób publicznych?

Semka skomentował również materiał TVN, w którym pokazano Tomasza Sakiewicza podczas zabiegu pedicure w pobliżu protestu przed Trybunałem Konstytucyjnym. Jego zdaniem osoba publiczna zachowuje prawo do prywatności także podczas codziennych czynności, które nie wiążą się z wykonywaniem funkcji publicznej.

Publicysta pytał, czy zarejestrowanie i opublikowanie takiego materiału można uzasadnić ważnym interesem społecznym. Porównał tę sytuację ze zdjęciem Ryszarda Petru z prywatnej podróży. Zaznaczył, że według jego relacji fotografię wykonał współpasażer, a nie dziennikarze. Sprawy te są częścią szerszej dyskusji o języku debaty, odpowiedzialności prowadzących i granicach relacjonowania prywatnego życia polityków oraz publicystów.

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