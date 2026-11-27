- Śledztwo w sprawie katastrofy smoleńskiej ma się ku końcowi, w zakresie głównego wątku szybkimi krokami zmierzamy ku końcowi - poinformował rzecznik Prokuratury Krajowej prok. Przemysław Nowak. W przedstawionym raporcie znalazły się wnioski i konkluzje wynikające z całościowej i kompleksowej opinii międzynarodowego zespołu biegłych w sprawie przyczyn katastrofy smoleńskiej. W raporcie wskazano na kluczowe elementy, które przyczyniły się do katastrofy, biegli wykluczyli, że w samolocie doszło do wybuchu.

Eksperci analizowali czynniki, które sprzyjały katastrofie. Wyróżniono kluczowe elementy, które miały znaczenie, a wśród nich: działania rosyjskich kontrolerów lot w Smoleńsku, a także nieprzestrzeganie zasad sterylnego kokpitu. Biegli prześledzili także ostatnie sekundy lotu prezydenckiego tupolewa, aż do czasu katastrofy. Jak stwierdzili na 57 sekund przed tragedią pojawiło się pierwsze ostrzeżenie "terrain ahead", na 54 sekundy doszło do zmiany ustawienia wysokościomierza , na 21 sekund pojawił się pierwszy alarm "pull up", na 15 sekund - dowódca mówi komunikuje: "Odchodzimy na drugi krąg", na 10 sekund przed katastrofą nastąpiło zwiększenie mocy silników, na 6 sekund doszło do uderzenia lewego skrzydła samolotu w brzozę, na 2 sekundy pojawiło się ostatnie urwane ostrzeżenie "pull up", a na sekundę przed rosyjski kontroler podaje komunikat: "Odejście na drugi krąg".

Po zakończonej konferencji, w czasie której przekazano ustalenia biegłych głos w sieci zabrała Barbara Nowacka. W katastrofie smoleńskiej zginęła jej matka, Izabela Jaruga-Nowacka. Szefowa MEN napisała na portalu X, że minęły lata "żerowania na Smoleńsku", jak dodała, czeka na rozliczenia:

Lata politycznego żerowania na Smoleńsku. Ekshumacje, zawłaszczanie pamięci, kasa wyciągana na żenujące pseudobadania. Czekam na rozliczenie Macierewicza i reszty. I na spokój oraz szacunek dla pamięci o naszych bliskich.

Lata politycznego żerowania na Smoleńsku. Ekshumacje, zawłaszczanie pamięci, kasa wyciągana na żenujące pseudobadania. Czekam na rozliczenie Macierewicza i reszty. I na spokój oraz szacunek dla pamięci o naszych bliskich.— Barbara Nowacka (@barbaraanowacka) November 27, 2026

Przypomnijmy, że 10 kwietnia 2010 roku w Smoleńsku w katastrofie Tu-154M zginęło 96 osób, w tym prezydent Lech Kaczyński i jego małżonka. Polskie śledztwo w sprawie tej tragedii - jedno z największych i najdłuższych w historii polskiej prokuratury - zostało wszczęte jeszcze w dniu tragedii.

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