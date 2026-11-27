Prokuratura Krajowa przedstawia opinie biegłych dotyczące przyczyn katastrofy smoleńskiej. Opinia, która jest prezentowana w piątek (27.11), to efekt pracy Zespołu Śledczego nr 1 w Prokuraturze Krajowej oraz powołanego w 2019 roku międzynarodowego zespołu biegłych. W jego skład weszli eksperci ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Irlandii oraz Węgier, w sumie 22 osoby. Zespół pracował przez pięć lat nad sprawą.

Przyczyny tragedii w Smoleńsku - biegli wskazali kluczowe elementy

Prokurator Przemysław Nowak przekazał, że biegli wskazali przyczynę katastrofy smoleńskiej, którą zdaniem biegłych był ciąg zdarzeń podczas końcowego podejścia do lądowania na lotnisku w Smoleńsku, a w tym kilka kluczowych elementów:

niestabilne podejście do lądowania,

błędna ocena rzeczywistości wysokości samolotu,

kontynuowanie zniżania poniżej minimalnej wysokości (jest to zdaniem biegłych szczególnie istotna przyczyna),

zbyt późne podjęcie decyzji o odejściu na drugi krąg.

Ostatnie sekundy lotu przed katastrofą smoleńską

Biegli prześledzili także ostatnie sekundy lotu prezydenckiego tupolewa, aż do czasu katastrofy. Jak stwierdzili na 57 sekund przed tragedią pojawiło się pierwsze ostrzeżenie "terrain ahead", na 54 sekundy doszło do zmiany ustawienia wysokościomierza , na 21 sekund pojawił się pierwszy alarm "pull up", na 15 sekund - dowódca mówi komunikuje: "Odchodzimy na drugi krąg", na 10 sekund przed katastrofą nastąpiło zwiększenie mocy silników, na 6 sekund doszło do uderzenia lewego skrzydła samolotu w brzozę, na 2 sekundy pojawiło się ostatnie urwane ostrzeżenie "pull up", a na sekundę przed rosyjski kontroler podaje komunikat: "Odejście na drugi krąg".

Eksperci analizowali też czynniki, które sprzyjały katastrofie. Wyróżniono cztery kluczowe elementy, które miały znaczenie, a mianowicie: działania rosyjskich kontrolerów lot w Smoleńsku, funkcjonowanie 36. Specjalnego Pułku Lotnictwa Transportowego, wybór lotniska Smoleńsk Północny, a także nieprzestrzeganie zasad sterylnego kokpitu.

Biegli wykluczyli, że doszło do wybuchu

W czasie prac biegli przeanalizowali także przebieg zdarzeń, co pozwoliło na wykluczenie tego, że w czasie katastrofy doszło do wybuchu. Wybuch wyklucza analiza:

zapisów rejestratorów pokładowych, w tym analizy akustyczne,

analiza uszkodzeń konstrukcji samolot, w tym z wykorzystaniem symulacji komputerowych,

analiza obrażeń i przyczn śmierci ofiar (badania medyczno-sądowe),

analiza wyników badań fizykochemicznych.

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