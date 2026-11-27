Collegium Humanum. Co z immunitetami Hołowni i Kłoboski?

W piątkowej „Porannej rozmowie” w RMF FM Tomasz Terlikowski zapytał Waldemara Żurka o doniesienia „Rzeczpospolitej” dotyczące wniosków o uchylenie immunitetów Szymonowi Hołowni i Michałowi Kłobosce w związku ze sprawą Collegium Humanum.

Minister sprawiedliwości odniósł się do informacji o rzekomym zawieszeniu wniosków. – Nie ma czegoś takiego jak zawieszenie wniosku o uchylenie immunitetów. Ja każdego miesiąca dostaję pewien pakiet wniosków – powiedział Waldemar Żurek na antenie RMF FM.

Prokurator generalny nie chciał jednak ujawniać szczegółów dotyczących dokumentów, pod którymi nie złożył jeszcze swojego podpisu.

– Nie, nie będę wypowiadał się o wnioskach, których nie podpisałem jeszcze, a jak je podpiszę, to od razu ogłaszam opinii publicznej – zaznaczył minister.

Żurek poinformował również, że jego zastępczyni już wiele miesięcy temu otrzymała pięć projektów wniosków związanych ze sprawą Collegium Humanum.

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Minister sprawiedliwości przedstawił również swoją ocenę sytuacji w prokuraturze. Jego zdaniem sposób prowadzenia niektórych postępowań budził wcześniej poważne wątpliwości.

– Ale proszę zwrócić uwagę, ja miałem takie wrażenie, że w wielu sprawach prowadzonych przez prokuraturę, toczy się pewna gra śledztwami – stwierdził Waldemar Żurek w RMF FM.

Według prokuratora generalnego przełom nastąpił po zmianach personalnych w śląskim wydziale zamiejscowym Prokuratury Krajowej. To właśnie wtedy, jak przekonywał minister, przyspieszyło postępowanie dotyczące Collegium Humanum, a także sprawy związane z Zonda Crypto.

Żurek zasugerował również, że w prokuraturze nadal znajdują się osoby związane z PiS, które w jego ocenie próbują wywołać wrażenie, że obecny prokurator generalny hamuje niektóre postępowania. Minister odrzucił te sugestie.

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Tomasz Terlikowski dopytywał ministra, czy w świetle jego wypowiedzi Szymon Hołownia i Michał Kłobosko mogą spać spokojnie. Waldemar Żurek nie odniósł się bezpośrednio do sytuacji obu polityków, ale przedstawił ogólne stanowisko dotyczące osób, które mogły dopuścić się nieprawidłowości przy uzyskiwaniu dyplomów Collegium Humanum.

– Żaden, który popełniał jakieś czyny, zmierzające do uzyskania w sposób bezprawny dyplomów ukończenia studiów na Collegium Humanum nie pozostanie niedotknięty i musi po prostu prokuratura po kolei te sprawy rozwiązywać – zadeklarował minister sprawiedliwości.

Żurek tłumaczył jednocześnie, że procedowanie wniosków o uchylenie immunitetów wymaga czasu. Dokumenty przechodzą przez kilka etapów analizy, zanim trafią do prokuratora generalnego.

– Muszę też mieć czas, że jak ja dostaję tych wniosków dużą liczbę, to po kolei one są przerabiane, dlatego że one są na kilku etapach – wyjaśnił gość RMF FM.