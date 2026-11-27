Janusz Korwin-Mikke stwierdził, że w hipotetycznym konflikcie między Unią Europejską a Rosją opowiedziałby się po stronie Rosji, nazywając ją "cywilizowanym krajem".

Wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski ostro skrytykował tę wypowiedź, określając Korwin-Mikkego "zdrajcą".

Korwin-Mikke odpowiedział na krytykę, oskarżając Sikorskiego o hipokryzję oraz twierdząc, że jego słowa zostały "wyrwane z kontekstu", a Rosja "broni resztek cywilizacji europejskiej".

Wszystko zaczęło się od nagrania z udziałem Janusza Korwin-Mikkego w rozmowie z „Kanałem Klimatycznym”, które obiegło media społecznościowe. Polityk pokusił się w nim o skandaliczną deklarację. Stwierdził, że gdyby doszło do wojny między Unią Europejską a Rosją, wybrałby Rosję.

- To jest jednak cywilizowany kraj - argumentował Korwin-Mikke.

Na te słowa zareagował Radosław Sikorski. Wicepremier i minister spraw zagranicznych udostępnił nagranie na swoim profilu w serwisie X i nie zamierzał dyplomatycznie dobierać słów.

- Myślałem, że tylko świr, a to jednak zdrajca - wypalił krótko szef MSZ.

Korwin-Mikke uderza w przeszłość ministra

Janusz Korwin-Mikke nie zostawił ministra bez odpowiedzi. Postanowił przy tym uderzyć w przeszłość ministra z lat 80. Nawiązał do okresu, gdy obecny szef dyplomacji pracował jako korespondent brytyjskich mediów i przebywał w Afganistanie podczas radzieckiej interwencji.

- Panie Radku, w swoim czasie pojechał Pan popierać mudżahedinów walczących ze Związkiem Sowieckim. Dziś staje Pan po stronie nowego Związku Sowieckiego przeciwko broniącej resztek cywilizacji europejskiej Rosji - napisał Korwin-Mikke, twierdząc dodatkowo, że udostępniony przez Sikorskiego fragment rozmowy został wyrwany z kontekstu.

Spór o historię i propagandę

Wypominani przez polityka mudżahedini to muzułmańscy bojownicy, którzy przy wsparciu m.in. USA walczyli z Armią Radziecką. Radosław Sikorski rzeczywiście spędził u ich boku kilka tygodni, relacjonując tamtejsze wydarzenia.

Z kolei argumentacja Korwin-Mikkego o Rosji jako „obrońcy resztek cywilizacji europejskiej” to jeden z głównych filarów ideologicznej propagandy Kremla. Takie postawienie sprawy stoi w całkowitej sprzeczności z oficjalnymi ocenami państw europejskich, NATO oraz niezależnych analityków.

W naszej galerii zobaczysz, jak mieszka Radosław Sikorski:

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