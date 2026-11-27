Semka oburzony zachowaniem polityków. Wymienił Czarzastego

W „Porannym ringu” Piotr Semka odniósł się do sytuacji związanej z planowaną likwidacją miasteczka protestacyjnego przed Trybunałem Konstytucyjnym.

Publicysta zwrócił uwagę na sposób, w jaki część przedstawicieli obozu rządzącego wypowiada się o uczestnikach demonstracji. Jego zdaniem niepokojący jest lekceważący ton polityków.

– I to mnie niepokoi. Znaczy ta sytuacja takiego rechotu, który podejmuje część polityków z tego protestu, prawda? – mówił Piotr Semka w „Porannym ringu”. W tym kontekście publicysta przywołał również wypowiedź Włodzimierza Czarzastego dotyczącą obecności policji przed Trybunałem Konstytucyjnym.

Piotr Semka o Czarzastym: „Ja nie poznaję tego człowieka”

Publicysta zwrócił uwagę na kontrast pomiędzy obecnym zachowaniem marszałka Sejmu a jego postawą w czasach, gdy znajdował się w znacznie trudniejszej sytuacji politycznej.

– Pamiętasz, był taki moment, w którym jak Czarzasty był w politycznym dołku, to potrafił być wobec dziennikarzy bardzo taki miły, sympatyczny i tak dalej – wspominał Semka.

Chwilę później padły znacznie ostrzejsze słowa. Publicysta nie ukrywał rozczarowania postawą marszałka Sejmu. – A teraz z niego wyłazi po prostu taka morda czerwonego kacyka, ale takiego pewnego siebie. Te jego dowcipasy, ten jego rechot, te jego zaczepki posła do prezydenta. Ja nie poznaję tego człowieka – powiedział Piotr Semka w „Porannym ringu”.

Publicysta krytycznie odniósł się do sposobu, w jaki Czarzasty korzysta ze swojej pozycji politycznej. W jego ocenie marszałek Sejmu demonstruje pewność siebie wynikającą z posiadanej władzy, a jego obecne zachowanie zdecydowanie odbiega od tego, które Semka pamięta sprzed lat.

Władza zmieniła Czarzastego? Semka broni dziennikarzy

W trakcie rozmowy pojawiło się również pytanie, czy dziennikarze, także ci reprezentujący prawicowe media, nie wykazali się nadmierną ufnością wobec Czarzastego, gdy ten zabiegał o ich sympatię. Semka nie zgodził się jednak z obarczaniem przedstawicieli mediów odpowiedzialnością za ich wcześniejszą ocenę polityka.

Zdaniem Semki nie należy mieć pretensji do dziennikarzy o to, że dostrzegając pozytywne zmiany w zachowaniu polityków, wierzą w ich szczerość. Publicysta przekonywał, że zakładanie dobrych intencji jest lepsze niż kierowanie się nieustanną podejrzliwością.

– Więc zakładanie czegoś dobrego jest lepsze w życiu politycznym, niż takie założenie, że wszyscy są źli, nie zmienią się, nawet jak jest sympatyczny, to pewnie udaje – podsumował Semka.