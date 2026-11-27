Terlikowski wyprosił Jabłońskiego. Semka ocenia zachowanie dziennikarza

Spór pomiędzy Tomaszem Terlikowskim a Pawłem Jabłońskim dotyczył kompetencji prezydenta w zakresie mianowania ambasadorów. W trakcie rozmowy polityk zarzucił dziennikarzowi kłamstwo. Prowadzący nie zaakceptował takiego sposobu prowadzenia dyskusji i zdecydował się zakończyć wywiad, wypraszając swojego gościa ze studia.

Do sprawy odniósł się w programie „Poranny ring” Piotr Semka. Publicysta przyznał, że sam często polemizuje z Terlikowskim, jednak w tej sytuacji dostrzega błędy po obu stronach konfliktu.

– Oczywiście obie strony mają trochę za uszami, bo jeżeli się rzuca w czasie dyskusji wypowiedź pan kłamie, no to już jest na ostro, prawda? – powiedział Piotr Semka w „Porannym ringu”.

Zdaniem publicysty większa odpowiedzialność za przebieg rozmowy spoczywa jednak na gospodarzu programu. To właśnie prowadzący powinien panować nad emocjami i nie pozwolić, by różnica zdań doprowadziła do zerwania wywiadu.

Semka wskazuje, jak powinien zachować się Terlikowski

Piotr Semka ocenił zachowanie dziennikarza jako brak profesjonalizmu. Przedstawił również konkretne rozwiązanie, które pozwoliłoby Terlikowskiemu zarówno wyrazić sprzeciw wobec słów Jabłońskiego, jak i kontynuować rozmowę. – Znaczy ja bym to rozwiązał tak. Powiedziałbym bardzo wyraźnie, bardzo bolą mnie pana słowa. Myślę, że nie powinien pan używać tak uwłaczających mi słów, ale chciałbym, żeby ta rozmowa potoczyła się do końca, więc ja tylko powiem, pozostaję przy swoim stanowisku – tłumaczył publicysta.

W ocenie Semki dziennikarz powinien jasno zaznaczyć, że nie zgadza się z zarzutami swojego rozmówcy, a następnie przejść do kolejnego tematu. W ten sposób mógłby obronić własne stanowisko, nie rezygnując jednocześnie z dalszej rozmowy z zaproszonym politykiem.

Wyproszenie gościa ze studia? Semka mówi o wyjątkowych sytuacjach

Publicysta podkreślił, że zakończenie wywiadu poprzez wyproszenie rozmówcy powinno być rozwiązaniem ostatecznym, zarezerwowanym dla szczególnych przypadków. Sama różnica opinii nie powinna być wystarczającym powodem do podjęcia takiej decyzji.

– Prosta sprawa. No to jest abecadło prowadzącego – stwierdził Semka. – Sytuacje wyrzucania ze studia, no trzeba zarezerwować na jakieś sytuacje niezwykle drastyczne – dodał.