Poseł Koalicji Obywatelskiej Adrian Witczak opublikował w sieci nagranie z sejmowego korytarza. Wideo opublikował na portalu X, a podpisał je krótko: - Najpierw wciskają ludziom propagandę, potem zegarki i torebki. Telezakupy udające dziennikarstwo - czytamy.

W nagraniu zaś zarejestrowana została rozmowa Witczaka z dziennikarzem telewizji Republika, a raczej próba rozmowy, ponieważ poseł KO udaje, że nie widzi nikogo obok i nie odpowiada na pytania. Mówi natomiast:

Proszę państwa, tu nie ma żadnej telewizji Republika. Jesteśmy w polskim parlamencie, na korytarzu marszałkowskim i koło mnie nie ma redaktora telewizji Republika. Proszę zobaczyć, mam ładny zegarek, nie chcę kupić żadnego zegarka od pana. Bardzo chętnie rozmawiam z telewizjami informacyjnymi, natomiast z telezakupami nie - komentuje.

Dodając: - Skromny, bo skromny, ale mam swój zegarek. Nie chcę kupić od pana zegarka. Nie chcę torebki - mówi poseł.

W czasie, gdy Witczak pokazuje swój zegarek na ręku na nagraniu pojawiają się fragmenty programu Republiki, w czasie którego zachęcano do kupna torebek, a gdy mówi, że "koło mnie nie ma redaktora telewizji Republika" widać na nagraniu fragment z relacji Sakiewicza z 7 listopada z Krakowa, czyli relacji, która wywołała masę kontrowersji.

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W nagraniu pada kolejne pytania dziennikarza, w tym dotyczące Marcina Kierwińskiego, na co Witczak odpowiada stanowczo:

Przede wszystkim rozmawiam z telewizjami informacyjnymi. Państwo siejecie dezinformację. (...) Za mną nie ma żadnego redaktora Telewizji Republika. Jesteśmy w polskim parlamencie. Tu nie ma Telewizji Republika, tu nie ma kamery Telewizji Republika. Tak właśnie zachowywał się pan Sakiewicz w Krakowie. Nie rozmawiam z wami - oświadczył na koniec poseł KO.

Najpierw wciskają ludziom propagandę, potem zegarki i torebki. Telezakupy udające dziennikarstwo. https://t.co/IpHHE4ECcc— Adrian Witczak (@adrian_witczak) November 26, 2026