Surowe konsekwencje za sianie paniki w sieci

Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski zapowiedział niedawno, że w związku z rozpowszechnianiem fałszywych informacji po naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie pociski, nie można wykluczyć zatrzymań.

Te wszystkie nieprawdziwe informacje, ich wytwarzanie, zawsze jest zgłaszane do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, do policji i służb odpowiedzialnych za ewentualne złamanie prawa - podkreślił polityk.

Minister przypomniał przy tym, że podobne, zdecydowane działania służb miały już miejsce po akcie terroru w Krakowie.

W nocy z 19 na 20 listopada 2026 roku na terytorium Polski spadły trzy rosyjskie pociski manewrujące Ch-101, których szczątki odnaleziono w Nowym Lipowcu, Rudniku nad Sanem oraz Mołodyczy. Zdarzenie to natychmiast wywołało lawinę wirtualnych, fałszywych doniesień. Według najnowszych danych resortu cyfryzacji zmanipulowane treści dotyczące tego incydentu wygenerowały w polskim internecie ponad 20 milionów wyświetleń. Wśród nich dominowały oskarżenia o ukraińską prowokację, zarzuty kwestionujące skuteczność polskiej obrony, a także spiskowe teorie o planach wprowadzenia stanu wyjątkowego i odwołania przyszłorocznych wyborów.

Naiwność internautów a celowa dezinformacja

Wielu czytelników zadaje sobie pytanie, czy bezrefleksyjne udostępnienie nieprawdziwego wpisu w mediach społecznościowych może grozić natychmiastowym zatrzymaniem. Państwo polskie za pośrednictwem swoich służb stara się rygorystycznie odróżniać zaplanowaną manipulację od błędu popełnionego przez zdezorientowanego obywatela. Wicepremier Krzysztof Gawkowski wprost wskazał, że za architekturą fałszywych narracji stoją przede wszystkim rosyjskie i białoruskie boty oraz trolle. Jednocześnie przyznał jednak, że fałszywki są masowo powielane przez polskich influencerów oraz zwykłych użytkowników, którzy „nie sprawdzają informacji i są trochę wykorzystywani jako naiwni do tego, żeby siać tę dezinformację”.

Działania dezinformacyjne bazują na silnych emocjach - lęku i oburzeniu - co często prowadzi do wybuchów społecznej paniki. Zgodnie ze znowelizowanymi w ubiegłych latach przepisami Kodeksu karnego, za rozpowszechnianie dezinformacji polegającej na kolportowaniu nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji, których celem jest „wywołanie poważnych zakłóceń w ustroju lub gospodarce RP”, grozi kara od 8 lat pozbawienia wolności. Służby takie jak ABW skupiają się więc na agenturze i osobach, które tworzą fake newsy z jawnym zamiarem destabilizacji państwa. Zwykły internauta nie trafi do więzienia za jedno kliknięcie, o ile nie robi tego celowo, jednak organy ścigania zapowiadają kary za bezpodstawne wywoływanie fałszywych alarmów.

Rosyjska rakieta znów spadła w Polsce. „Pomyślałam: wojna”

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Nowe narzędzia państwa i rola Centrum Walki z Dezinformacją

Aby skuteczniej przeciwdziałać rosyjskiej propagandzie i chronić obywateli przed chaosem, zaledwie kilka tygodni temu powołano do życia Centrum Walki z Dezinformacją (CWD). Ta rządowa instytucja, kierowana przez wiceministra cyfryzacji Pawła Olszewskiego, koordynuje odpowiedź państwa na fałszywe treści w sieci i zajmuje się całodobowym monitorowaniem infosfery. Jak zapowiedział szef CWD, centrum ma działać aktywnie, wyprzedzając narracje wroga i błyskawicznie reagując na nie sprawdzonymi komunikatami.

Nowe narzędzia państwa, metody zwalczania plotek o zagrożeniach militarnych i budowanie odporności społecznej to główny temat dzisiejszej konferencji „Dezinformacja 360° - władza, wpływ i odporność w erze transformacji informacyjnej”. Wydarzenie, które odbywa się w warszawskim Pałacu Rzeczypospolitej, gromadzi kluczowych przedstawicieli władz. Biorą w nim udział między innymi minister Tomasz Siemoniak, marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska oraz wicepremier Krzysztof Gawkowski. Podczas zaplanowanego na godzinę 10:00 briefingu politycy omówią, w jaki sposób skutecznie odeprzeć ataki w cyberprzestrzeni i zabezpieczyć Polaków przed wrogą manipulacją.

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