Trzy rosyjskie rakiety manewrujące Ch-101, które przed tygodniem spadły na terytorium Polski, eksplodowały w Nowym Lipowcu w woj. lubelskim oraz w Rudniku nad Sanem i Mołodyczu na Podkarpaciu. Choć nikt nie zginął i nie odniósł obrażeń, mieszkańcy okolicznych domów przeżyli chwile grozy. Eksplozje były słyszane z dużej odległości, a pociski spadły stosunkowo blisko zabudowań. Zdaniem części ekspertów incydent pokazuje, że Polska powinna aktywniej reagować na obiekty zbliżające się do swojej przestrzeni powietrznej.

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Wśród zwolenników takiego rozwiązania jest były prezydent Bronisław Komorowski (74 l.). Jego zdaniem rosyjskie pociski powinny być przechwytywane jeszcze nad terytorium Ukrainy, zanim znajdą się w pobliżu polskiej granicy. – Według mnie powinniśmy zestrzeliwać rosyjskie pociski jeszcze nad terytorium Ukrainy. Wymagałoby to oczywiście zgody Ukrainy, zgody NATO, ale to byłoby dobre rozwiązanie – twierdzi były prezydent, który mieszka w Budzie Ruskiej na Podlasiu, niedaleko granic z Litwą, Białorusią i rosyjskim obwodem królewieckim.

A co o takim scenariuszu sądzą Polacy? Jak wynika z sondażu Instytutu Badań Pollster dla „Super Expressu”, większość badanych popiera bardziej zdecydowane działania. Za zestrzeliwaniem rosyjskich rakiet jeszcze nad terytorium Ukrainy opowiada się 53 proc. respondentów. Przeciwnego zdania jest 26 proc. ankietowanych, a 21 proc. nie ma wyrobionej opinii w tej sprawie. Wyniki pokazują, że po kolejnym incydencie związanym z rosyjskimi pociskami wielu Polaków oczekuje bardziej stanowczej reakcji na zagrożenia pojawiające się w pobliżu naszej granicy.

Badanie wykonano w dniach 24–25 listopada na próbie 1006 dorosłych Polaków. ABR, KS

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