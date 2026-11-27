Jarosław Kaczyński wrócił do swojej części bliźniaka na warszawskim Żoliborzu po zakończeniu remontu sąsiedniej połowy budynku.

Niedawno wprowadzili się tam nowi właściciele, Andrzej Bobiński z rodziną, którzy przyznają, że mimo początkowych obaw są zadowoleni z zakupu.

Nowy sąsiad prezesa PiS podkreśla, że dotychczasowa współpraca układa się bardzo dobrze.

Połowa domu zmieniona nie do poznania

Gruntowna modernizacja połowy domu na warszawskim Żoliborzu, zakończyła się jesienią. Jarosław Kaczyński mógł zatem wrócić do swojej części budynku, po tym, jak pod koniec 2025 r. przeprowadził się wraz z kotami do ciotecznego brata, Jana Marii Tomaszewskiego. W tym czasie mieszkanie nowych sąsiadów prezesa PiS zmieniło się nie do poznania. Dom zyskał nową elewację i duże okna. Andrzej Bobiński wprowadził się do wyremontowanego mieszkania z rodziną w ostatnią sobotę.

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– Dosyć długo szukaliśmy domu z odpowiednią liczbą sypialni, ponieważ mamy trójkę dorastających dzieci. Ten budynek sprzedawany był w naprawdę przyzwoitej cenie, więc pomimo drobnych obaw zdecydowaliśmy się na transakcję – opowiada Bobiński „Super Expressowi” i dodaje, że wiedział, kto będzie jego sąsiadem. – Z decyzją o zakupie wstrzymaliśmy się do wyników wyborów w 2023 r., które ostatecznie przekonały nas do zakupu – mówi nasz rozmówca.

"Pozytywna współpraca sąsiedzka"

A jak się mieszka tuż obok lidera PiS? – Choć do tej pory nasza komunikacja odbywała się przez jego mecenasa, to musimy podkreślić, że dotychczasowa współpraca dobrosąsiedzka jest naprawdę bardzo pozytywna – konstruktywna i bardzo ludzka. Przy okazji naszego remontu większość kwestii udawało nam się dogadywać bez żadnego problemu – opowiada Bobiński. – Nasz sąsiad jest osobą publiczną, ale dotychczasowe kontakty dają nadzieję, że nie będziemy sobie zanadto przeszkadzać w funkcjonowaniu. Chcemy mieć z nim normalne, dobrosąsiedzkie relacje – dodaje nowy sąsiad lidera PiS.

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