W piątek, 27 listopada, Prokuratura Krajowa ma zaprezentować kompleksową opinię 22 międzynarodowych biegłych, dotyczącą przyczyn i przebiegu katastrofy smoleńskiej, opartą na całym zgromadzonym materiale dowodowym.

W najbliższych dniach Prokurator Generalny zapowiedział ujawnienie kosztów śledztwa smoleńskiego, podkreślając, że są to "naprawdę ogromne kwoty".

Główne śledztwo w sprawie katastrofy smoleńskiej, wszczęte w 2010 roku, zbliża się ku końcowi, a jego termin został przedłużony do 31 grudnia bieżącego roku.

Kluczowe informacje dotyczące śledztwa smoleńskiego zostaną przekazane opinii publicznej w piątek, 27 listopada. Jak poinformowała Prokuratura Krajowa, briefing prasowy w tej sprawie zaplanowano na godzinę 11:00. To właśnie wtedy rzecznik PK, prok. Przemysław Nowak, zrelacjonuje treść kompleksowej opinii przygotowanej przez dwudziestu dwóch międzynarodowych biegłych.

Dokument ten powstał na podstawie całego materiału dowodowego zgromadzonego od momentu katastrofy. Głos w sprawie zabrał również prokurator generalny i szef resortu sprawiedliwości Waldemar Żurek, który w czwartek zapowiedział, że najprawdopodobniej później w piątek zorganizuje spotkanie z mediami, by wyjaśnić szczegóły ustaleń ekspertów.

Rachunek za śledztwo

Oprócz technicznych przyczyn tragedii z 10 kwietnia 2010 roku, prokuratura przygotowuje się do ujawnienia innej, budzącej wielkie emocje kwestii – finansów. Waldemar Żurek przyznał, że za kilka dni resort może przedstawić raport dotyczący kosztów prowadzonego od lat postępowania.

- Będziemy pewnie za kilka dni pewnie informować też o tym, jakie są koszty tego śledztwa - zapowiedział prokurator generalny podczas konferencji w Białymstoku. Szef resortu sprawiedliwości nie ukrywał przy tym skali wydatków, określając je mianem „naprawdę ogromnych kwot”.

Międzynarodowa ekipa od największych katastrof

Opinia, która zostanie zaprezentowana w piątek, to efekt pracy Zespołu Śledczego nr 1 w Prokuraturze Krajowej oraz powołanego w 2019 roku międzynarodowego zespołu biegłych. W jego skład weszli najwyższej klasy specjaliści ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Irlandii oraz Węgier.

To eksperci, którzy w przeszłości pracowali przy wyjaśnianiu największych światowych tragedii i wypadków, w tym m.in.:

zamachu nad Lockerbie w Szkocji (1988 r.),

katastrofy promu kosmicznego Columbia (2003 r.),

lądowania Airbusa na rzece Hudson w Nowym Jorku (2009 r.).

Samo zapoznanie się z aktami polskiego śledztwa zajęło zagranicznym biegłym blisko trzy lata. Ich pierwotna opinia została wydana we wrześniu 2024 roku, a następnie na wniosek jednego z pokrzywdzonych oraz z urzędu została uzupełniona.

Obecnie główne śledztwo w sprawie katastrofy smoleńskiej, w której zginęło 96 osób, w tym prezydent Lech Kaczyński z małżonką, jest przedłużone do 31 grudnia br. Według wcześniejszych informacji przekazywanych przez prokuraturę, postępowanie to zmierza już ku końcowi.

W naszej galerii zobaczysz, jak zmieniał się Waldemar Żurek:

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