MON przygotowuje ograniczenia lotów przy wschodniej granicy po serii zgłoszeń o incydentach

Strefa bez ruchu cywilnego miałaby ułatwić identyfikację obiektów nadlatujących od strony Ukrainy

Michał Fiszer wskazał, że strefa chroniona głównie przez myśliwce musiałaby być bardzo szeroka

Ostateczny zasięg strefy i zasady dowodzenia są jeszcze konsultowane

Nowe ograniczenia lotów przy wschodniej granicy

Chodzi o reakcję na naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez drony i pociski. Rząd wiąże te incydenty z rosyjskimi atakami na Ukrainę. Ministerstwo Obrony Narodowej i dowództwo rozważają wprowadzenie stałej strefy ograniczeń lotniczych, która pozwoliłaby szybciej ocenić, czy wykryty obiekt stanowi zagrożenie.

Resort przygotował projekty rozporządzeń dotyczących m.in. stref SOP1 i SOP2. Obecnie obowiązują już czasowe ograniczenia, w tym strefa EP R134. Rząd zapowiadał, że nowe rozwiązania mogłyby wejść w życie na przełomie grudnia i stycznia. Ich ostateczny zakres wymaga jednak dalszych decyzji i uzgodnień z sojusznikami.

Dlaczego nie każdy obiekt można zestrzelić?

W czasie pokoju sama techniczna możliwość zestrzelenia celu nie oznacza jeszcze zgody na otwarcie ognia. Przed użyciem broni trzeba potwierdzić, że wykryty obiekt nie jest cywilnym statkiem powietrznym. Michał Fiszer przypomniał, że Polska zezwoliła myśliwcom podlegającym polskiemu dowództwu na zestrzeliwanie obiektów, które w oczywisty sposób nie są cywilne.

Wyłączenie cywilnego ruchu lotniczego w takim pasie granicznym ograniczyłoby ryzyko, że wykryty cel zostanie uznany za cywilny statek powietrzny. Ułatwiłoby to reakcję obrony powietrznej na obiekty wlatujące od strony Ukrainy, ale nie rozwiązałoby wszystkich problemów operacyjnych i prawnych.

Szeroka strefa oznaczałaby utrudnienia dla lotów cywilnych

W „Porannym Ringu” Michał Fiszer ocenił, że strefa chroniona przede wszystkim przez myśliwce musiałaby mieć około 100 km szerokości. Obejmowałaby więc znaczną część przestrzeni powietrznej na wschodzie kraju. Takie ograniczenia mogłyby poważnie utrudnić loty do Rzeszowa i zakłócić ruch lotniczy w rejonie Lublina.

Stałe rozmieszczenie przy granicy jednostek przeciwlotniczych i samolotów obciążałoby żołnierzy oraz pilotów. Długie dyżury ograniczałyby też dostępność instruktorów szkolących kolejnych pilotów F-16. Według Fiszera wyszkolenie pilota od podstaw do poziomu gotowości bojowej trwa w czasie pokoju od sześciu do ośmiu lat.

Kto miałby dowodzić w strefie przy granicy?

Dyskusja dotyczy również możliwości zestrzeliwania obiektów po ukraińskiej stronie granicy. Wymagałoby to jasnego ustalenia, kto dowodziłby siłami działającymi w tej samej przestrzeni powietrznej. Jak podkreślał Fiszer, nie mogą nimi równocześnie kierować dwa niezależne ośrodki dowodzenia.

Do uzgodnienia pozostają zasięg strefy, zasady użycia środków obrony powietrznej oraz współpraca z państwami NATO i Ukrainą. Część sojuszników już wcześniej wyrażała obawy przed rozszerzaniem działań poza terytorium NATO. Sojusz nie poparł też zestrzeliwania rosyjskich obiektów nad Ukrainą.

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