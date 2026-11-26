Dyskusja szybko przeszła od kwestii dyplomatycznych do fundamentalnego sporu o interpretację konstytucyjnych kompetencji prezydenta i rządu w zakresie polityki zagranicznej i mianowania ambasadorów.

Napięcie w rozmowie osiągnęło punkt krytyczny, gdy Paweł Jabłoński wprost zarzucił Tomaszowi Terlikowskiemu kłamstwo, co doprowadziło do ostrej wymiany zdań i wzajemnych pretensji.

Z powodu narastającego konfliktu i niemożności kontynuowania rozmowy zgodnie z przyjętymi zasadami, prowadzący Tomasz Terlikowski podjął decyzję o przedwczesnym zakończeniu audycji.

Gorąco w RMF FM. Jabłoński zaczął od krytyki rządu Tuska

Paweł Jabłoński, wiceprzewodniczący klubu parlamentarnego Rozwój Plus, był w czwartek (26 listopada) gościem Tomasza Terlikowskiego w „Porannej rozmowie w RMF FM”. Początkowo rozmowa dotyczyła możliwego opóźnienia decyzji w sprawie amerykańskiej bazy wojskowej w Polsce. Poseł wyraził nadzieję, że decyzja będzie pozytywna, jednocześnie krytykując działania polskiej dyplomacji.

– Mam nadzieję, że ta decyzja się przede wszystkim nie zmieni, że ona nastąpi jak najszybciej, że będzie pozytywna. To jest najważniejsze dzisiaj, najważniejszy element relacji polsko-amerykańskich, żeby do tego doprowadzić – powiedział Jabłoński na antenie RMF FM.

Polityk zarzucił rządowi Donalda Tuska niewystarczającą skuteczność w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi. Poruszył również kwestię obsady stanowiska ambasadora Polski w Waszyngtonie. To właśnie ten wątek stał się początkiem coraz ostrzejszej wymiany zdań pomiędzy gościem a prowadzącym.

Terlikowski i Jabłoński starli się o kompetencje prezydenta

Tomasz Terlikowski zwrócił uwagę na rolę prezydenta w procesie mianowania ambasadorów. Paweł Jabłoński przekonywał natomiast, że to rząd próbuje ograniczyć konstytucyjne uprawnienia głowy państwa.

– Prezydent ma konstytucyjną kompetencję od tego, żeby mianować i odwoływać ambasadorów. Rząd postanowił zabrać mu tą kompetencję – stwierdził poseł Rozwoju Plus.

– Rząd prowadzi politykę zagraniczną, nie prezydent – odpowiedział Tomasz Terlikowski.

Jabłoński nie zgodził się z takim przedstawieniem sprawy. Przekonywał, że rząd powinien współdziałać z prezydentem, a głowa państwa nie może być sprowadzana wyłącznie do roli osoby zatwierdzającej decyzje podejmowane przez Radę Ministrów.

– Prezydent nie jest notariuszem. Prezydent ma kompetencje – podkreślił polityk.

Prowadzący przypomniał z kolei, że prezydent nie mianował również kandydatów na ambasadorów, którzy nie byli związani z żadną partią polityczną. Żaden z rozmówców nie zamierzał jednak ustąpić.

Jabłoński zarzucił Terlikowskiemu, że nie pozwala mu mówić

Atmosfera w studiu RMF FM stawała się coraz bardziej napięta. Kiedy Tomasz Terlikowski próbował skierować rozmowę na wypowiedzi amerykańskich polityków dotyczące Władimira Putina, Jabłoński zarzucił mu, że nie chce rozmawiać o odpowiedzialności przedstawicieli polskiego rządu.

– Nie chce pan rozmawiać o politykach polskich, politykach rządowych. Rozumiem to, bo to jest bardzo trudne – powiedział poseł.

Polityk krytycznie odniósł się również do wypowiedzi Jareda Kushnera na temat intencji rosyjskiego przywódcy. Jednocześnie przekonywał, że jako przedstawiciel polskiej opozycji ma prawo przede wszystkim rozliczać działania rządu Donalda Tuska.

– Bo jestem politykiem opozycji i recenzuję ten rząd – zaznaczył Jabłoński.

Rozmowa ponownie zeszła na kwestię nominacji ambasadorskich i kompetencji prezydenta. Tym razem spór przybrał jednak znacznie ostrzejszą formę.

„Dlaczego pan kłamie?”. Ostra wymiana zdań na antenie RMF FM

W pewnym momencie Paweł Jabłoński wprost zarzucił Tomaszowi Terlikowskiemu kłamstwo. Dziennikarz odrzucił oskarżenie i próbował wrócić do głównego tematu rozmowy.

– Nie, no dlaczego pan kłamie? – zapytał Jabłoński.

– No nie kłamię, tylko przypominam, kto jest odpowiedzialny za politykę zagraniczną – odpowiedział prowadzący.

Poseł domagał się możliwości wyjaśnienia słuchaczom, dlaczego jego zdaniem wypowiedź dziennikarza była nieprawdziwa. Terlikowski próbował natomiast przypomnieć swojemu gościowi zasady obowiązujące podczas wywiadu.

– Nie wytłumaczy pan. Ja się niczego nie boję. Chciałbym, żeby pan zaakceptował reguły w tym radiu – powiedział dziennikarz.

Chwilę później prowadzący jeszcze dobitniej zaznaczył, kto odpowiada za przebieg rozmowy.

– W tym radiu reguły są takie, że ten wywiad prowadzę ja, a nie pan – oświadczył Terlikowski.

Jabłoński nie zamierzał jednak odpuszczać.

– Proszę się nie denerwować. Bo okłamał pan słuchaczy i nie pozwala pan wytłumaczyć, na czym polega pańskie kłamstwo – odpowiedział polityk.

Terlikowski nie wytrzymał. Przed czasem zakończył wywiad z Jabłońskim

Dziennikarz RMF FM przekonywał, że interpretacja przepisów dotyczących kompetencji prezydenta i rządu jest przedmiotem sporu. Zaznaczył, że różnica zdań w tej kwestii nie daje podstaw do zarzucania mu kłamstwa.

Paweł Jabłoński pozostał jednak przy swoim stanowisku.

– Zamierzam panu zarzucić kłamstwo i zaraz wytłumaczę słuchaczom, dlaczego – oznajmił poseł Rozwoju Plus.

Kolejne próby uporządkowania rozmowy nie przyniosły rezultatu. Polityk i dziennikarz wzajemnie wchodzili sobie w słowo, a spór o kompetencje konstytucyjne przerodził się w dyskusję o zasadach prowadzenia wywiadu.

– Reguła jest taka, że trzeba mówić prawdę. Pan powiedział nieprawdę – stwierdził Jabłoński.

– Reguła jest taka, że to ja prowadzę ten wywiad – odpowiedział Terlikowski.

Ostatecznie prowadzący zdecydował się zakończyć rozmowę przed czasem. Na antenie padły jednoznaczne słowa:

– Tu stawiam, kończymy ten wywiad.

Jabłoński nie odpuszczał nawet po zakończeniu rozmowy

Decyzja Tomasza Terlikowskiego nie zakończyła jednak sporu. Paweł Jabłoński nadal zarzucał dziennikarzowi wprowadzenie słuchaczy w błąd, podczas gdy prowadzący próbował pożegnać się z odbiorcami RMF FM.

– Dziękuję bardzo, żegnam się z państwem w radiu RMF FM – powiedział Terlikowski.

Jeszcze w ostatnich chwilach audycji poseł próbował wrócić do kwestii konstytucyjnych kompetencji głowy państwa. Dziennikarz tłumaczył natomiast swoją decyzję brakiem akceptacji przez gościa zasad prowadzenia rozmowy.

W ten sposób wywiad, który miał dotyczyć bezpieczeństwa Polski, amerykańskiej obecności wojskowej i skuteczności polskiej dyplomacji, zakończył się wzajemnymi pretensjami i przedwczesnym pożegnaniem ze słuchaczami.

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