Patryk Jaki zaatakował Mateusza Morawieckiego w mediach społecznościowych. Europoseł PiS zestawił działania byłego premiera z decyzjami Donalda Tuska, sugerując, że obu polityków wiele łączy.

Europoseł PiS zestawił działania byłego premiera z decyzjami Donalda Tuska, sugerując, że obu polityków wiele łączy. Piotr Müller ostro odpowiedział Jakiemu. Były rzecznik rządu Morawieckiego zarzucił mu pogłębianie podziałów na prawicy i posługiwanie się „przemysłem pogardy”.

Były rzecznik rządu Morawieckiego zarzucił mu pogłębianie podziałów na prawicy i posługiwanie się „przemysłem pogardy”. Spór dotyczy między innymi ochrony SOP. Müller przypomniał, że decyzję o przyznaniu ochrony Donaldowi Tuskowi podjął w przeszłości Mariusz Kamiński.

Müller przypomniał, że decyzję o przyznaniu ochrony Donaldowi Tuskowi podjął w przeszłości Mariusz Kamiński. W tle konfliktu pozostaje Rozwój Plus. Stowarzyszenie związane z Mateuszem Morawieckim uzyskało 5,9 proc. wskazań w najnowszym sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski.

W obozie prawicy znów zawrzało, a polem bitwy stały się media społecznościowe. Patryk Jaki opublikował wpis, w którym wziął na celownik byłego premiera Mateusza Morawieckiego. Europoseł PiS posunął się do ostrych porównań, twierdząc, że Morawieckiego i Donalda Tuska łączy znacznie więcej, niż mogłoby się wydawać.

„Tuska i Morawieckiego wiele łączy. Tusk dał mu ochronę SOP i stołek wicemarszałka, a Morawiecki dał Tuskowi kamienie milowe, likwidację Izby Dyscyplinarnej dla sędziów, rozbicie PiS-u i pomoc w przeforsowaniu bezpośredniego stosowania wyroków ETPC w Polsce” – wyliczał Patryk Jaki.

Zdaniem polityka, obaj liderzy mają też wspólnego wroga w postaci Zbigniewa Ziobry, który miał ich „najcelniej punktować”.

„Zszedłeś do poziomu przemysłu pogardy”

Na te oskarżenia odpowiedział Piotr Müller. Były rzecznik rządu, a obecnie europoseł wybrany z list PiS, ocenił, że sposób prowadzenia sporu przez Jakiego szkodzi relacjom na prawicy. Zarzucił mu, że swoimi wpisami niszczy resztki porozumienia wewnątrz prawicowego obozu.

„Zszedłeś właśnie do poziomu, który kiedyś trafnie został nazwany przemysłem pogardy. Niszczysz resztki elementarnej zgody na prawicy” – zwrócił się Piotr Müller do Patryka Jakiego.

Polityk odniósł się również do konkretnego zarzutu dotyczącego ochrony SOP dla Donalda Tuska. Müller przypomniał koledze z Brukseli, jak wyglądają procedury i kto faktycznie stał za tą decyzją.

„Gdybyś choć zerknął do przepisów, to byś wiedział, że decyzję o przyznaniu ochrony Donaldowi Tuskowi podjął minister Mariusz Kamiński. I zapewne słusznie, bo poważne państwo nie patrzy na barwy polityczne” – napisał były rzecznik rządu.

Swój komentarz zakończył bezpośrednim zwrotem do Jakiego: „Mało Ci człowieku tragedii? Wstydź się”.

Rozłam w tle sondaży

Publiczne pranie brudów to efekt narastającego napięcia między politykami Prawa i Sprawiedliwości a środowiskiem skupionym wokół stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego – Rozwój Plus.

Jak wynika z sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski, na nową inicjatywę byłego premiera zagłosowałoby 5,9 proc. ankietowanych. W tym samym badaniu Prawo i Sprawiedliwość uzyskało wynik na poziomie 17,7 proc. poparcia.

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