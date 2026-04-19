Ostre starcie w PiS. Jaki kontra ludzie Morawieckiego

Utworzenie stowarzyszenia „Rozwój Plus” przez Mateusza Morawieckiego wywołało konflikt w PiS.

Patryk Jaki otwarcie skrytykował inicjatywę Morawieckiego, twierdząc, że szkodzi ona wizerunkowi partii.

Politycy związani z Morawieckim, jak Horała, Muller i Jabłoński, odpowiedzieli na krytykę, wskazując na różne wizje działania partii i zarzucając Jakiemu agresywny ton.

Konflikt eskaluje, a Tobiasz Bocheński oskarża zwolenników Morawieckiego o osłabianie partii, co Jaki potwierdza, wskazując na "wulgarne obrażanie" ze strony oponentów.

Burza w PiS po powołaniu „Rozwój Plus”

Decyzja o utworzeniu stowarzyszenia „Rozwój Plus” przez byłego premiera Mateusza Morawieckiego wywołała napięcia wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości. Rzecznik partii Rafał Bochenek podkreślił, że inicjatywa może być niezgodna ze statutem ugrupowania, co otwiera drogę do działań dyscyplinarnych.

Jeszcze mocniej wybrzmiał głos prezesa Jarosława Kaczyńskiego, który zapowiedział konsekwencje wobec osób angażujących się w nowy projekt. Podkreślił, że może to oznaczać brak miejsca na listach wyborczych.

Patryk Jaki o działaniach Morawieckiego

W wywiadzie dla TV Republika wiceprezes PiS Patryk Jaki otwarcie skrytykował inicjatywę byłego premiera. Polityk wskazał, że sytuacja szkodzi wizerunkowi partii i wzmacnia przekaz o jej podziałach.

– „Zastanówmy się dziś, czy ta cała akcja z powoływaniem nowego stowarzyszenia przez Mateusza Morawieckiego pomaga PiS, czy pomaga bardziej Platformie Obywatelskiej” – mówił.

Jaki zwrócił uwagę, że decyzje w partii podejmuje jej lider. – „Nasz przywódca Jarosław Kaczyński zdecydował, że w konkretnej grze wyborczej w najbliższym czasie kapitanem naszej drużyny jest Przemysław Czarnek” – podkreślił.

Reakcje Horały, Mullera i Jabłońskiego

Słowa europosła spotkały się z odpowiedzią ze strony polityków związanych z Mateuszem Morawieckim. Marcin Horała zasugerował, że różnice w podejściu do strategii są wyraźne i zachęcił do porównania wypowiedzi liderów. Piotr Muller wskazał na odmienne wizje działania partii, podkreślając znaczenie jedności i poszerzania elektoratu. Z kolei Paweł Jabłoński skrytykował ton wypowiedzi Jakiego, ironicznie odnosząc się do jego komentarzy.

Do dyskusji włączył się także Tobiasz Bocheński, który zarzucił zwolennikom Morawieckiego działanie wbrew woli prezesa PiS. W jego ocenie tworzenie nowego podmiotu politycznego osłabia partię i sprzyja konkurencji.

Jaki: „Ludzie Morawieckiego postanowili wulgarnie mnie obrażać”

W odpowiedzi na krytykę Patryk Jaki opublikował wpis, w którym zarzucił oponentom brak merytorycznej dyskusji.

– „Ludzie Mateusza Morawieckiego postanowili wulgarnie mnie obrażać” – stwierdził.

Dodał również: „Ludzie MM (Mateusza Morawieckiego) postanowili dziś wieczorem wulgarnie mnie obrażać (kredki, krzywe zdjęcia (tak robi Agora), nie używając żadnego merytorycznego argumentu”.

Polityk zasugerował, że działania przeciwników mają zniechęcić opinię publiczną do jego wypowiedzi i ponownie postawił pytanie o wpływ całej sytuacji na przyszłość partii.

Ludzie MM postanowili dziś wieczorem wulgarnie mnie obrażać(kredki, krzywe zdjęcia (tak robi Agora), nie używając żadnego merytorycznego argumentu. Śmiem jednak sądzić, że dlatego, aby zniechęcić do wysłuchanie tego wywiadu - który punkt po punkcie rozkłada ich “opowieści” Więc… https://t.co/FBhrSjybRm pic.twitter.com/p9yBTIIJp4— Patryk Jaki (@PatrykJaki) April 18, 2026

ROZŁAM PISU OKIEM PROF. BRODZIŃSKIEJ-MIROWSKIEJ