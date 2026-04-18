Morawiecki zapewnia: „Jestem i będę w PiS”. Co dalej z Rozwój Plus?

Mateusz Morawiecki potwierdza swoje członkostwo w PiS i deklaruje chęć odsunięcia obecnego rządu od władzy.

Stowarzyszenie "Rozwój Plus" ma charakter ekspercki, nie polityczny, i ma poszerzać elektorat PiS o przedsiębiorców, samorządy i młodzież.

Morawiecki krytykuje radykalne postulaty, takie jak Polexit, jako sprzeczne z celami PiS i zapowiada rozmowy z Jarosławem Kaczyńskim.

Były premier uważa, że kluczem do powrotu do władzy jest atrakcyjny program gospodarczy i sprzeciwia się przyjęciu euro, które jego zdaniem zaszkodziłoby Polsce.

Morawiecki o przynależności do PiS i przyszłości stowarzyszenia

Były premier Mateusz Morawiecki stanowczo odniósł się do spekulacji dotyczących jego politycznej przyszłości. Podkreślił, że jego działania nie stoją w sprzeczności z linią partii.

- "Jestem i będę w Prawie i Sprawiedliwości. Chcę się przysłużyć do tego, żeby odsunąć ten rząd od władzy"

Polityk zaznaczył, że Rozwój Plus ma charakter ekspercki i nie jest alternatywną strukturą polityczną. Jak dodał: "Mamy stowarzyszenie. Na pewno będzie działało. Działa na polu eksperckim, nie na polu politycznym. Jest spójne z celami i zasadami ideowymi Prawa i Sprawiedliwości"

Rozwój Plus jako narzędzie poszerzania elektoratu

Morawiecki przekonywał, że inicjatywa ma wspierać partię w docieraniu do nowych grup społecznych. Wskazał m.in. na współpracę z przedsiębiorcami, samorządami i młodymi ludźmi.

Polityk uważa, że obecna komunikacja ugrupowania wymaga uzupełnienia. Zwrócił uwagę na rosnącą rolę innych środowisk w partii, co jego zdaniem nie zawsze sprzyja skuteczności przekazu.

Krytyka radykalnych postulatów i wewnętrznych sporów

W trakcie rozmowy były premier odniósł się do bardziej radykalnych głosów w obozie prawicy.

- "Są ludzie, którzy mówią o Polexicie. To jest niespójne z zasadami ideowymi i z celami Prawa i Sprawiedliwości. To jest na pewno niespójne z naszym statutem".

Podkreślił, że działania mające na celu poszerzenie elektoratu są kluczowe dla przyszłych wyników wyborczych.

Rozmowy z Kaczyńskim

Morawiecki zapowiedział rozmowę z Jarosławem Kaczyńskim, która ma dotyczyć dalszej współpracy i strategii. Wyraził przekonanie, że możliwe jest osiągnięcie porozumienia. Jednocześnie zadeklarował pełne zaangażowanie w kampanię wyborczą: "Będę walczył do ostatniego dnia przed ciszą wyborczą"

Gospodarka i euro

Były szef rządu wskazał, że kluczem do powrotu do władzy jest atrakcyjny program gospodarczy oraz wzmocnienie bezpieczeństwa państwa. Odniósł się także do kwestii przyjęcia wspólnej waluty:

"Euro by nam zaszkodziło. Doprowadziłoby do wzrostu cen i zabrałoby nasze możliwości prowadzenia niezależnej polityki finansowej". W jego ocenie Polska powinna zachować autonomię gospodarczą, koncentrując się na rozwoju i stabilności finansowej.

